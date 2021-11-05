Две крупные газовые компании проведут расчеты по газификации северных и восточных регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. 4 НОЯБРЯ - "Газпром" и "КазТрансГаз" проведут расчеты по газификации северных и восточных регионов. Об этом сообщил министр энергетики Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев на заседании правительства РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

До конца текущего года "Газпром" и "КазТрансГаз" проведут расчеты по газификации северных и восточных регионов и будет выработан приемлемый вариант", - проинформировал Магзум Мирзагалиев.

Согласно предвыборной программе партии "Нур-Отан", к 2025 году доля газификации населения достигнет 60%, вследствие чего 11,7 млн человек получат доступ к газу. В рамках проекта магистрального газопровода "Сарыарка" местные исполнительные органы ведут строительство газораспределительных сетей.

Как сообщали в пресс-службе премьер-министра Республики Казахстан, завершение строительства позволит обеспечить газом порядка 70 тыс. домов в Нур-Султане, Караганде, Темиртау, Жезказгане, ранее отапливаемых на угле. Кроме того, в Акмолинской области ведется реализация 13 проектов, в результате 16 тыс. домов получат доступ к газу.

На сегодняшний день не газифицированы Петропавловск, Кокшетау, Усть-Каменогорск, Семей, Павлодар. Вместе с тем имеются следующие варианты газификации данных городов, а именно: продолжение магистрального газопровода "Сарыарка" или строительство магистральных газопроводов из Российской Федерации.

Газификация регионов наравне с обеспечением комфортной жизни, позволяет улучшать экологическую ситуацию. В настоящее время доля газификации страны составляет 54,3%. В результате 10,2 млн человек получили доступ к газу", - сообщил Магзум Мирзагалиев.

Важным вопросом в улучшении экологической ситуации является перевод действующих теплоэлектроцентралей на газ. Также необходимо строительство новых станций с использованием чистых источников генерации. В 2022 году завершатся проекты перевода ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 города Нур-Султана на газ. В Алматы ведется работа по переводу на газ трех ТЭЦ. Общая мощность составит 1300 МВт. Сроки завершения - до 2026 года.

Кроме того, прорабатывается вопрос строительства парогазовых установок на юге страны мощностью 2150 МВт. Вместе с тем в Темиртау Карагандинской области ведется работа по переводу на газ станций "АрселорМиттал Темиртау". Также в среднесрочной перспективе запланирован перевод от угля на газ крупных предприятий страны в горнодобывающей сфере.