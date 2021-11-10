МВД РК: автомобили с российскими номерами останавливать не будут

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НУР-СУЛТАН. 9 НОЯБРЯ - В Казахстане не будут останавливать автомобили с российским учетом. Кроме тех случаев, когда были нарушены правила дорожного движения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает телеканал "Хабар 24", с сегодняшнего дня без нарушений ПДД автомобили с российским учетом останавливать не будут. Об этом на встрече с хозяевами машин заявил заместитель председателя Комитета административной полиции.

Если сотрудники полиции без причины остановят машину, можно звонить в службу 102 или в Call-центры по номерам: +7-708-382-13-76, 7172-71-69-77, 7172-67-75-75.

Как сообщалось ранее, в Казахстане с августа МВД совместно с Комитетом государственных доходов и КНБ начало проверять автотранспорт, въезжающий из Российской Федерации . По данным МВД, было установлено очень много фактов ввоза криминального транспорта, транспорта, который снят с учета. 88 тыс. автомашин с российской регистрацией, которые эксплуатируются на территории Казахстана, не состоят на учете в МВД Российской Федерации. То есть они либо не зарегистрированы в установленном порядке, либо были проданы гражданам Казахстана, после чего их владельцы - граждане России - сняли с учета по месту регистрации. Согласно закону РК "О дорожном движении", к участию в дорожном движении допускаются транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке.

Данные проверки вызвали недовольства водителей. В ряде регионов Казахстана перед спецЦОНами собирались водители автомобилей с российской регистрацией и просили, чтобы их автомобили поставили на учет в Казахстане по приемлемым тарифам. По словам водителей, включая налоги, техосмотр, страховку, государственную таможню, часто сумма выходит больше стоимости самой машины.