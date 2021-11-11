Аэропорт Актобе передадут в доверительное управление

АКТОБЕ. 10 НОЯБРЯ - Воздушную гавань региона передадут в доверительное управление на три года. После этого инвестор сможет выкупить аэропорт, но при условии эффективной работы в течение всего срока доверительного управления. Сейчас актюбинский аэропорт оценивают в 7,3 миллиарда тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Заместитель акима области Руслан Хамбаров на пресс-конференции рассказал, что в ближайшее время актюбинский аэропорт передадут в конкурентную среду. Новый инвестор будет доверительным управляющим в течение трех лет. За это время он должен показать себя эффективным управленцем, чтобы потом иметь возможность выкупить воздушную гавань, сообщает "Диапазон".
По заказу акимата рыночную стоимость всего аэропорта определяло ТОО "Независимая экспертная оценка". Оценщик определил стоимость аэропорта в 7,3 млрд тенге. Параллельно для объективности аэропорт заказал еще одну оценку у столичной компании ТОО "Центр Оценки". Второй оценщик оценил аэропорт в 6,8 млрд тенге. После этого было принято решение провести экспертизу отчета оценки ТОО "Независимая экспертная оценка". Это сделала палата содружества оценщиков Казахстана и установила, что работы по определению стоимости аэропорта оценщиком проведены верно, объект действительно стоит 7,3 млрд тенге. Именно эта стоимость станет стартовой на торгах по передаче аэропорта в доверительное управление.
Хочу обратить внимание общественности, что вопрос о продаже аэропорта не стоит. Обсуждается только передача его в доверительное управление сроком на три года и исполнение всех обязательств с учетом интереса государства. Инвестор должен показать себя эффективным управляющим и выполнить все требования. У нас обширная программа, там больше двадцати условий тендера. Если инвестор в течение трех лет полностью выполнит эти условия, только после этого аэропорт передадут ему во владение. Если в период доверительного управления инвестор допустит неэффективное управление или не выполнит обязательные условия, с ним могут разорвать договор, а аэропорт вернут в коммунальную собственность", - отметил Руслан Хамбаров.
Журналисты интересовались, есть ли вообще необходимость передавать частнику прибыльный объект и могут ли подорожать услуги авиаперелетов после того, как им будет управлять инвестор.
Президент в своем послании отметил, что государство является неэффективным управленцем. После этого максимальное количество объектов передали в конкурентную среду. Да, был и вопрос, зачем продавать прибыльный объект. Действительно, до 2019 года аэропорт был убыточным, с 2020 года он стал приносить прибыль. Но это не значит, что если он окажется в конкурентной среде, то снова будет убыточным. Новый управляющий должен внести инвестиции в развитие аэропорта", - рассказал замакима.
По его словам, одно из условий доверительного управления - капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы. Это самое дорогое, что есть у аэропорта, и такой капремонт стоит огромных денег. Передача объекта в доверительное управление с тем, чтобы инвестор вкладывал в его развитие инвестиции, это наиболее правильный и эффективный метод.
Что касается тарифов, ожидаем, что они останутся на прежнем уровне. Но отмечу, что стоимость авиабилетов напрямую зависит от цены на авиатопливо, а прогнозов по его дальнейшей стоимости у нас нет", - отметил спикер.