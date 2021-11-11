Аэропорт Актобе передадут в доверительное управление

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НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - В АО KEGOC рассказали о текущей ситуации в Единой электроэнергетической системе Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По состоянию на вечерний максимум 10 ноября 2021 года потребление в РК составило 14 838 МВт, генерация - 14 265 МВт. Дефицит мощности в объеме 573 МВт покрывался перетоками из энергосистемы Российской Федерации. Из которых 10 МВт - поставки электроэнергии для казахстанских потребителей, 563 МВт - межсистемные перетоки, вызванные отклонениями потребителей РК от заданного диспетчерского графика", - сообщили в пресс-службе KEGOC.

По данным компании, с начала года выработка электроэнергии на угольных электростанциях составила 66,9 млрд кВт-ч, что составляет 69% от всей выработки. Газовыми электростанциями выработано 18,9 млрд кВт-ч, или 19,5% электроэнергии, гидроэлектростанциями - 7,4 млрд кВт-ч, или 8% электроэнергии, ВИЭ - 3,6 млрд кВт-ч, или порядка 3,5%.

При этом в плановом ремонте находятся энергоблок №2 на Экибастузской ГРЭС-2 мощностью 500 МВт (отработал без вывода в ремонт 12 304 часа при нормативе ежегодной работы 6 570 часов) со сроком завершения ремонта 27 ноября 2021 года; энергоблок №7 на Экибастузской ГРЭС-1 мощностью 500 МВт (отработал без вывода в ремонт 25 968 часов при нормативе ежегодной работы 6 570 часов) с завершением 11 ноября 2021 года. На электростанции АО "ЕЭК" находится в плановом ремонте блок №4, срок завершения ремонта турбины и одного котла - 12 ноября 2021 года. Включение вышеуказанного генерирующего оборудования значительно повысит возможности в выработке электроэнергии для нужд потребителей Республики Казахстан", - отметили в KEGOC.

Как напомнили в пресс-службе, 8 ноября 2021 года, после накопления достаточного уровня воды включена в работу Мойнакская гидроэлектростанция мощностью 300 МВт.

При этом в аварийном ремонте суммарно продолжают находиться генерирующее оборудование, в том числе на региональных ТЭЦ общей мощностью 1150 МВт.

По фактам отключений в регионах с начала ноября текущего года сообщаем, что они были вызваны неконтрактным потреблением потребителей и энергоснабжающих организаций находящихся в сетях региональных электросетевых компаний, таких как ТОО "Шыгысэнерготрейд", АО "Севказэнерго", ТОО "Астанаэнергосбыт", ТОО "Энергопоток" и т. д. Данная ситуация обусловлена несвоевременной закупкой потребителями и энергоснабжающими организациями на электростанциях страны электроэнергии, в том числе на Жамбылской ГРЭС, имеющей значительный резерв генерации", - уточнили в KEGOC.

По информации пресс-службы, в целях ограничения неконтрактных перетоков, совместно с правительством Республики Казахстан предпринимаются системные меры, в том числе по обеспечению топливом и включению дополнительных блоков на Жамбылской ГРЭС. По состоянию на 11 ноября включен в работу дополнительный энергоблок на Жамбылской ГРЭС мощностью 200 МВт. В настоящее время в работе на Жамбылской ГРЭС находятся три блока.

Кроме того, проведена работа по организации торгов импортируемой электроэнергии из РФ для обеспечения электроэнергией потребителей. Продолжается работа с правительством по обеспечению условий для участия энергоснабжающих организаций Казахстана в торгах импортируемой из РФ электроэнергии.

Майнинг-фермы, соблюдающие требования законодательства, должны осуществлять свою деятельность без ущерба энергетической безопасности страны и приобретать не только отечественную, но и импортную электроэнергию. С целью выявления "серых" майнеров необходимо совершенствование нормативно-правовой базы для установления требований к субъектам, осуществляющим цифровой майнинг. По нашим оценкам, суммарная мощность потребления зарегистрированных майнеров составляет порядка 600 МВт, серых майнеров - 300-400 МВт", - проинформировали в KEGOC.

Как отметили в пресс-службе, в предстоящий осенне-зимний максимум нагрузки ожидается 17 000 МВт при собственной генерации 16 540 МВт. Недостаток генерации, равный 540 МВт, будет покрываться за счет перетоков из РФ, в том числе за счет организации импорта.

АО KEGOC, как Системный оператор ЕЭС Казахстана, держит ситуацию под полным контролем и продолжает обеспечивать необходимый уровень надежности функционирования ЕЭС Республики Казахстан", - заверили в компании.

По итогам встречи подписан совместный Протокол, согласно которому стороны договорились:





- о недопущении ввода ограничений электрической энергии населению, социальным объектам и "белым" майнерам при возникновении дефицита электрической энергии и мощности в Единой электроэнергетической системе Республики Казахстан;





- ускорить рассмотрение и принятие законодательного акта о запуске балансирующего рынка (demand-responce);





- привлечь инвестиции для развития новых крупных проектов ВИЭ через Расчетно-финансовый центр в отношении "белых" майнеров с гарантированием покупок электроэнергии (Off-take контрактов) от них.

Стороны выразили готовность продолжить совместную работу, направленную на стабилизацию рынка электроэнергии и создание необходимых условий для развития цифрового майнинга как новой индустрии.



