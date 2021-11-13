В Мангистауской области на аренду автотранспорта для чиновников планируют потратить более 240 млн тенге

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На сайте госзакупок управлением делами акимата Мангистауской области размещен лот по транспортным услугам (аренде автотранспорта) по обеспечению служебными автомобилями руководителей местных исполнительных органов.
Цена на транспортные услуги составит 243,36 млн тенге.
Кроме того, объявлены госзакупки по лоту "Услуги по транспортному обслуживанию представительского класса" на сумму 1,5 млн тенге.
Ранее сообщалось, что более 1,2 млрд тенге готов заплатить Минздрав РК за техподдержку оборудования HP.