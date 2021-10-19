Более 1,2 млрд тенге готов заплатить Минздрав РК за техподдержку оборудования HP

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НУР-СУЛТАН, 18 ОКТЯБРЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Глава государства подписал закон "О ратификации Соглашения о Совместной (объединенной) системе связи вооруженных сил государств - участников Содружества Независимых Государств".
В соответствии с соглашением стороны создают Совместную (объединенную) систему связи вооруженных сил государств-участников СНГ в целях развития взаимодействия между вооруженными силами государств-участников Соглашения. В Совместную (объединенную) систему связи входят силы и средства связи вооруженных сил государств-участников Соглашения. Принципы формирования организационно-технической структуры, построения и функционирования Совместной системы связи определяются Положением, утверждаемым Советом глав правительств СНГ.
Также президент подписал закон "О ратификации Соглашения о Совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил государств-участников Содружества Независимых Государств".
Соглашением предусмотрена возможность привлечения Совместного подразделения к выполнению задач гуманитарного разминирования на территориях государств, не являющихся государствами-участниками СНГ. Соглашение определяет порядок формирования, применения и завершения деятельности Совместного инженерного подразделения гуманитарного разминирования вооруженных сил государств-участников Содружества, его статуса на территории принимающей/транзитной стороны, а также статуса военнослужащих в период проведения гуманитарного разминирования.
НУР-СУЛТАН. 18 ОКТЯБРЯ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан подготовило Консультативный документ регуляторной политики "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности личного подсобного хозяйства" и изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях РК по вопросам деятельности личного подсобного хозяйства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как отмечается в документе, основной проблемой, для решения которой документ разработан, является низкий уровень доходов и высокая степень безработицы сельских жителей, ухудшение санитарной гигиены внутри сельских населенных пунктов (СНП), а также экологии вокруг них, ветеринарной безопасности, деградация почв и низкая степень достоверности результатов деятельности личных подсобных хозяйств (ЛПХ).
По данным министерства, в Казахстане насчитывается 1636,2 тыс. ЛПХ, которые по итогам 2020 года произвели сельскохозяйственную продукцию на общую сумму 2,6 трлн тенге, внося весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. В настоящее время 41,5% от общего объема валовой продукции отрасли приходится на долю ЛПХ. Кроме того, в ЛПХ занято более 3,5 млн сельских жителей, которые относятся к категории людей с низким уровнем доходности.
При этом ЛПХ не имеют доступа к современным методам производства, их огромный биологический актив не вовлечен в технологические процессы и их потенциальные возможности не раскрыты. Не имея доступа к мерам государственной поддержки, они вынуждены вести неравную конкуренцию с организованными хозяйствами на внутреннем рынке продовольственных товаров, отмечают разработчики.
Отсутствие четкой регламентации ведения хозяйственной деятельности ЛПХ привело к тому, что сегодня создалась неблагоприятная экологическая обстановка и неудовлетворительная эпизоотическая и санитарная ситуация не только в самих населенных пунктах, но и вокруг них. Нехватка пастбищных угодий вокруг населенных пунктов и их высокий уровень деградации на сегодняшний день стали причиной роста количества протестного электората среди самой политически пассивной и консервативной части населения страны, чем все чаще стали пользоваться оппозиционно настроенные деструктивные элементы", - сообщается в документе.
В то же время низкая степень достоверности результатов деятельности ЛПХ в значительной мере влияет на адекватность разработки государственной политики по развитию аграрного сектора экономики и сельских территорий.
Сельские жители не в полной мере имеют возможности для накопления на своих индивидуальных счетах ЕНПФ, ГФСС и ОСМС, что в свою очередь, значительно снижает уровень их социальной защищенности", - отмечают разработчики проекта.
Одним из путей решения описанной выше проблемы, по мнению Минсельхоза, является внесение сопутствующих изменений в Земельный Кодекс РК в части развернутого определения статуса ЛПХ, в Уголовный Кодекс в части привлечения к ответственности за нарушение законодательства Республики Казахстан о ЛПХ, в Закон "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий" в части разработки подзаконных актов по субсидированию ЛПХ, в Закон "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" в части утверждения областных и районных программ, планов по развитию ЛПХ, организации и реализации мероприятий по вопросам развития ЛПХ.
Принятие данных внесений и изменений в действующие законодательства позволят устанавливать уголовную ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о ЛПХ, позволит определить статус ЛПХ, обеспечить рациональное использование земель сельских населенных пунктов и сельхозназначения, открыть путь для доступа ЛПХ к мерам господдержки, а также обеспечит формирование областных и районных программ и планов по развитию ЛПХ", - говорится в документе.
Кроме того, в законопроекте предполагается ввести норму регулирования численности скота в каждом подворье в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства.
Это может вызвать недовольство отдельной части населения, которое может поддерживаться и подогреваться оппозиционно настроенными лицами. Однако, эта проблема может быть решена путем проведения соответствующей разъяснительной работы среди населения", - считают разработчики документа.
Альтернативным вариантом решения проблемы является стимулирование ЛПХ с целью превращения их в категорию сельскохозяйственных товаропроизводителей с выходом за пределы населенного пункта.
При таком варианте, во-первых, абсолютное большинство ЛПХ не имеют физических возможностей для самостоятельного ведения хозяйства в качестве крестьянского хозяйства или юридического лица, что не даст желаемого эффекта по повышению дохода и соответственно жизненного уровня сельских жителей, во-вторых, такая мера будет крайне затратной для бюджета из-за необходимости создавать производственную инфраструктуру для каждого желающего в случае их массового появления", - отмечают в министерстве.
Кроме того, предлагается внести сопутствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях в части привлечения к ответственности за нарушение законодательства Республики Казахстан о ЛПХ.
Принятие данного внесения и изменения в действующее законодательство позволит устанавливать административную ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о ЛПХ", - говорится в проекте документа, который размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 ноября.
НУР-СУЛТАН. 16 ОКТЯБРЯ - Казахстанские военнослужащие примут участие в специальном учении Организации Договора о коллективной безопасности "Эшелон-2021", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Учение, в котором задействованы подразделения материально-технического обеспечения вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, пройдет на полигоне "Харбмайдон" с 18 по 23 октября.
От Казахстана в специальном учении "Эшелон-2021" принимают участие около 20 военнослужащих. В ходе совместных маневров будут отработаны вопросы организации материально-технического обеспечения войск (Коллективных сил) Организации Договора о коллективной безопасности при подготовке и проведении операции по локализации приграничного вооруженного конфликта", - рассказали в пресс-службе Минобороны РК.