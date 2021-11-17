Сельскими акимами могут стать люди со средним образованием - Токаев

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НУР-СУЛТАН. 16 НОЯБРЯ - Акимами сельских округов могут стать люди со средним специальным образованием. О данной инициативе Национального совета общественного доверия сегодня на шестом заседании совета упомянул президент Касым-Жомарт Токаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Считаю, что нововведение усилит конкурентность выбора на местном уровне, особенно учитывая, что в селах есть много компетентных, опытных, деятельных людей, пользующихся доверием народа, но при этом не проходящих через существующий образовательный ценз", - сказал Токаев.
Президент также напомнил о применении дифференцированного подхода при финансировании избирательных кампаний.
Если в малонаселенных селах северных регионов нынешнего объема средств вполне хватает для покрытия расходов на агитацию, то на юге, где высокая плотность населения, его явно недостаточно. Указанные рекомендации направлены на улучшение механизмов выборности сельских акимов. Поэтому их нужно детально изучить", - подчеркнул Токаев.
Напомним, в своем выступлении президент также заявил, что введение 30-процентной квоты для женщин и молодежи в избирательных партийных списках подтолкнуло партии существенно пересмотреть свои подходы к работе.
У женщин и молодежи появились дополнительны возможности для реализации своего потенциала. Но мы идем дальше. Теперь гендерная и молодежная квота будет применяться и при распределении депутатских мандатов", - сообщил президент.
Он также напомнил о своем поручении расширить перечень квотируемых категорий в избирательных списках партий, включив в него лиц с особыми потребностями.