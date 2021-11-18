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Дельфинарии и контактные зоопарки запретят в Казахстане

17.11.2021, 12:25 42499
Дельфинарии и контактные зоопарки запретят в Казахстане
Фото: kafanews.com
НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - Мажилис одобрил во втором чтении проект закона "Об ответственном обращении с животными" с сопутствующими поправками, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметил депутат Андрей Милютин, в ходе подготовки законопроекта ко второму чтению внесены поправки, направленные на уточнение случаев, при которых обращение с животными не будет являться жестоким, осуществление местными исполнительными органами софинансирования частных приютов для животных, введение запрета на выгул домашних животных, требующих особой ответственности, лицам младше 16 лет.
 
Кроме того, поправками закреплена ответственность владельцев домашних животных по соблюдению санитарных норм при их содержании и введении компетенции местных исполнительных органов по разработке правил содержания домашних животных, осуществление вакцинации и стерилизации бродячих животных за счет средств государственного бюджета, а также иных источников, не запрещенных законодательством республики.
 
Также для поддержки социально уязвимых слоев населения депутатами предложено осуществлять регистрацию домашних животных, принадлежащих данной категории граждан, за счет бюджетных средств, пишет "Казправда".
 

В ходе обсуждения законопроекта также учтены предложения зоозащитников по введению запрета на создание и деятельность передвижных зверинцев, выставок животных, дельфинариев, океанариумов и контактных зоопарков. Данная норма будет иметь отлагательный срок с целью предоставления собственникам указанных организаций времени для проведения процедур по ликвидации или реорганизации своего бизнеса. Также депутатами внесены уточняющие нормы о том, что использование животных для участия в спортивных мероприятиях по национальным видам спорта будет осуществляться в соответствии с законом Республики Казахстан "О физической культуре и спорте"", - сказал Милютин.

 
Вместе с тем для укрепления принципов гуманного обращения с животными разработаны поправки по организации работы по просвещению и воспитанию у населения нравственного и гуманного отношения к животным.
 

Данные нормы предлагается реализовывать несколькими способами. Это информирование населения о законодательстве в области ответственного обращения с животными, преподавание курса биоэтики или ведение внеклассной работы по гуманному обращению с животными в системе образования. Это также проведение выставок, семинаров и других мероприятий", - добавил депутат.

 
Вместе с тем законопроектом закрепляется компетенция уполномоченного органа по разработке и утверждению порядка содержания животных в питомниках, приютах, зоологических гостиницах, пунктах временного содержания, реабилитационных центрах для животных; порядка и требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях; порядка обращения с дикими животными в неволе, возврат которых в среду их обитания невозможен; порядка обращения с безнадзорными и бродячими животными, положения о приютах для животных, правил перевозки животных и иная компетенция.
 
Законопроектом вводится компетенция местных исполнительных органов области, городов республиканского значения и столицы в сфере отношений, связанных с обращением с животными. В частности, по определению мест, в которых запрещены выгул животных либо нахождение с животными с иной целью; по организации информационного обеспечения деятельности приютов для животных и социальной рекламы, направленной на передачу животных владельцам; розыск владельцев потерявшихся животных и иная компетенция.
 
Также законопроектом предполагается ввести общественный контроль за соблюдением законодательства в сфере отношений, связанных с обращением с животными, который будет осуществляться гражданами и общественными организациями в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
 
Поправками в КоАП за нарушение правил отлова, содержания, учета, выгула, перевозки, умерщвления домашних и бродячих собак и кошек предусмотрен штраф: для физических лиц - от 10 до 20 МРП, для должностных лиц - от 20 до 30 МРП, для юридических лиц - от 30 до 40 МРП. Действующими нормами за жестокое обращение с животными предусмотрен штраф: для физических лиц - от 5 до 20 МРП, для должностных лиц - от 10 до 40 МРП.
 
Напомним, ранее вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Алия Шалабекова сообщила, что закрывать дельфинарии в Казахстане не будут.
 

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В Мангистауской области ряд госслужащих привлекли к ответственности за деятельность подчиненных

17.11.2021, 19:55 62857
АКТАУ. 17 НОЯБРЯ - За коррупционные действия подчиненных к дисциплинарной ответственности привлечен ряд руководителей государственных органов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В целях недопущения повторных правонарушений на основании норм статьи 200 УПК РК, в государственные органы и организации внесено 33 представления. В организациях, где совершены преступления, к дисциплинарной ответственности привлечены 24 должностных лица, сообщает "Лада".
 

Заместитель руководителя управления полиции Актау получил выговор за превышение должностных полномочий подчиненным сотрудником. Аналогично начальник областного департамента по делам обороны привлечен к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора и заместителю начальника объявлено предупреждение о неполном соответствии за превышение должностных полномочий подчиненным. Также заместитель начальника Бейнеуского районного отдела полиции привлечен к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии за превышение должностных полномочий и получение взятки подчиненным", - сообщил первый заместитель руководителя департамента антикоррупционной службы по Мангистауской области Куаныш Мырзагали.

 
Он напомнил, что теперь политические служащие обязаны подавать в отставку в случае совершения их непосредственными подчинёнными коррупционного преступления.
 

Первый руководитель подает в отставку в течение 10 календарных дней после вступления в силу обвинительного приговора суда либо прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям в отношении его непосредственного подчинённого", - сказал Куаныш Мырзагали.

 

Исекешев принял участие во встрече секретарей советов безопасности государств-участников СНГ

17.11.2021, 19:44 67366
Исекешев принял участие во встрече секретарей советов безопасности государств-участников СНГ
Фото: Акорда
МОСКВА. 17 НОЯБРЯ - 17 ноября в Москве помощник президента Республики Казахстан - секретарь Совета безопасности Асет Исекешев принял участие в IX встрече секретарей советов безопасности государств-участников СНГ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе форума был обсужден широкий круг актуальных вопросов регионального взаимодействия в условиях современных вызовов стабильности и безопасности на пространстве СНГ, сообщает пресс-служба Акорды.
 
В частности, стороны рассмотрели потенциальные угрозы, связанные с развитием ситуации в Афганистане, включая распространение экстремизма и терроризма, рост трансграничной преступности, незаконной миграции, наркотрафика.
 
Состоялся обмен мнениями о направлениях сотрудничества государств-участников СНГ в сфере регулирования миграции, гражданской защиты и реагирования на ЧС, противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.
 
Также в повестку дня были вынесены меры по снижению угроз биологической безопасности, в том числе сопряженных с связанных с использованием биотехнологий.
 
В своем выступлении Асет Исекешев отметил необходимость согласованных действий, направленных на стабилизацию ситуации в Афганистане, предотвращение острого гуманитарного кризиса и связанного с этим комплекса угроз.
 
Секретарь Совета Безопасности Казахстана подчеркнул растущую значимость практической деятельности по обеспечению экологической и водно-энергетической безопасности в нашем регионе, учитывая, что водные ресурсы становятся одним из ключевых факторов национальной безопасности. Также была отмечена необходимость обновления подходов в сфере прогнозирования чрезвычайных ситуаций, характер которых претерпевает серьезные изменения. 
 
Асет Исекешев обратил внимание на важность скоординированных действий по предупреждению биологических рисков, в связи с чем возрастает актуальность реализации инициативы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании Международного агентства по биологической безопасности.
 

Президент дал ряд поручений по проектам АО "Самрук-Казына".

17.11.2021, 18:51 74359
Президент дал ряд поручений по проектам АО "Самрук-Казына".
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Самрук-Казына" Алмасадама Саткалиева, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава государства был проинформирован об основных производственных показателях и финансовых результатах деятельности фонда с начала текущего года, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Как доложил Алмасадам Саткалиев, по итогам 10 месяцев 2021 года группа компаний "Самрук-Казына" получила доход на уровне 8981 миллиарда тенге, что на 20% выше запланированного. Операционная прибыль составила 1256 миллиардов тенге, что выше прошлогодних итогов более чем в 2 раза. Этому способствовали цены на нефть, увеличение дохода от грузовых перевозок, рост транзита и другие производственные показатели. 
 
По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений по проектам АО "Самрук-Казына".
 

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