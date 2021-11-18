Дельфинарии и контактные зоопарки запретят в Казахстане

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НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - Мажилис одобрил во втором чтении проект закона "Об ответственном обращении с животными" с сопутствующими поправками, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как отметил депутат Андрей Милютин, в ходе подготовки законопроекта ко второму чтению внесены поправки, направленные на уточнение случаев, при которых обращение с животными не будет являться жестоким, осуществление местными исполнительными органами софинансирования частных приютов для животных, введение запрета на выгул домашних животных, требующих особой ответственности, лицам младше 16 лет.

Кроме того, поправками закреплена ответственность владельцев домашних животных по соблюдению санитарных норм при их содержании и введении компетенции местных исполнительных органов по разработке правил содержания домашних животных, осуществление вакцинации и стерилизации бродячих животных за счет средств государственного бюджета, а также иных источников, не запрещенных законодательством республики.

Также для поддержки социально уязвимых слоев населения депутатами предложено осуществлять регистрацию домашних животных, принадлежащих данной категории граждан, за счет бюджетных средств, пишет "Казправда"

В ходе обсуждения законопроекта также учтены предложения зоозащитников по введению запрета на создание и деятельность передвижных зверинцев, выставок животных, дельфинариев, океанариумов и контактных зоопарков. Данная норма будет иметь отлагательный срок с целью предоставления собственникам указанных организаций времени для проведения процедур по ликвидации или реорганизации своего бизнеса. Также депутатами внесены уточняющие нормы о том, что использование животных для участия в спортивных мероприятиях по национальным видам спорта будет осуществляться в соответствии с законом Республики Казахстан "О физической культуре и спорте"", - сказал Милютин.

Вместе с тем для укрепления принципов гуманного обращения с животными разработаны поправки по организации работы по просвещению и воспитанию у населения нравственного и гуманного отношения к животным.

Данные нормы предлагается реализовывать несколькими способами. Это информирование населения о законодательстве в области ответственного обращения с животными, преподавание курса биоэтики или ведение внеклассной работы по гуманному обращению с животными в системе образования. Это также проведение выставок, семинаров и других мероприятий", - добавил депутат.

Вместе с тем законопроектом закрепляется компетенция уполномоченного органа по разработке и утверждению порядка содержания животных в питомниках, приютах, зоологических гостиницах, пунктах временного содержания, реабилитационных центрах для животных; порядка и требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях; порядка обращения с дикими животными в неволе, возврат которых в среду их обитания невозможен; порядка обращения с безнадзорными и бродячими животными, положения о приютах для животных, правил перевозки животных и иная компетенция.

Законопроектом вводится компетенция местных исполнительных органов области, городов республиканского значения и столицы в сфере отношений, связанных с обращением с животными. В частности, по определению мест, в которых запрещены выгул животных либо нахождение с животными с иной целью; по организации информационного обеспечения деятельности приютов для животных и социальной рекламы, направленной на передачу животных владельцам; розыск владельцев потерявшихся животных и иная компетенция.

Также законопроектом предполагается ввести общественный контроль за соблюдением законодательства в сфере отношений, связанных с обращением с животными, который будет осуществляться гражданами и общественными организациями в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Поправками в КоАП за нарушение правил отлова, содержания, учета, выгула, перевозки, умерщвления домашних и бродячих собак и кошек предусмотрен штраф: для физических лиц - от 10 до 20 МРП, для должностных лиц - от 20 до 30 МРП, для юридических лиц - от 30 до 40 МРП. Действующими нормами за жестокое обращение с животными предусмотрен штраф: для физических лиц - от 5 до 20 МРП, для должностных лиц - от 10 до 40 МРП.