Региональные госпитали останутся в ведомстве МВД

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НУР-СУЛТАН. 26 НОЯБРЯ - В новом проекте "О госслужбе" предлагается ввести ряд послаблений для чиновников, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В частности, в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы", опубликованном на портале "Открытые НПА", предлагается отменить пожизненное ограничение на поступление на государственную службу для уволенных чиновников.

Необходимо исключить пожизненное ограничение для поступления на государственную службу лиц, уволенных за совершение проступков, дискредитирующих государственную службу", - говорится в документе.

Таковыми, по мнению авторов документа, являются "факты совершения уголовного проступка или преступлений небольшой и средней тяжести", которые "не препятствует лицам участвовать в конкурсе для поступления на государственную службу".

В то же время в законе предлагается предусмотреть основание для увольнения в связи с утратой доверия. При этом для служащих, уволенных по данному основанию, будет ограничено последующее принятие на должности корпуса "Б". Кроме того, увольнение служащего по данному мотиву будет отражено в системе "Е-кызмет", что позволит не допустить их повторное принятие на госслужбу.

Данные нормы распространяются на политических государственных служащих в случае:

- совершения дисциплинарного проступка дискредитирующего государственную службу;

- грубого нарушения этики государственного служащего;

- осуществления политическим государственным служащим предпринимательской деятельности;

- нарушения политическим государственным служащим, его супругой (супругом) запрета открывать и иметь счета (вклады), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Республики Казахстан, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами;

- неэтичного высказывания в адрес проводимой политики государства, должностных лиц государства, органов государственного управления, других государственных служащих;

- грубого допущения халатности и неисполнения своих должностных обязанностей и др.

Также в законопроекте предлагается исключить с 1 января 2025 года норму по представлению деклараций госслужащими и их супругами.

Чиновникам также хотят разрешить получать дополнительный доход.

Необходимо ослабить указанные ограничения и предоставить гослужкащим возможность получения дополнительного дохода. При этом следует иметь в виду, чтобы дополнительная их деятельность не была направлена на дискредитацию государственной службы, против интересов государства и т.д.", - говорится в документе.

В настоящее время госслужащие не вправе заниматься другой оплачиваемой (кроме педагогической, научной и иной творческой деятельности) и предпринимательской деятельностью, в том числе участвовать в управлении коммерческой организацией (если это не входит в должностные полномочия).