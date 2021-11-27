Региональные госпитали останутся в ведомстве МВД

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В ведомственном здравоохранении имеется налаженная система взаимодействия в работе поликлиник и стационаров региональных госпиталей ОВД, которая позволяет обеспечить проведение диагностических мероприятий и госпитализацию сотрудников в кратчайшие сроки без постановки на портал "Бюро госпитализации", - сказал в ходе заседания общественного совета МВД руководитель департамента тыла Кайсар Султанбаев.
По вопросу передачи в ведение гражданских органов здравоохранения функций по оказанию услуг стационарной медицинской помощи сотрудникам правоохранительных органов, предоставляемой госпиталями системы ведомственного здравоохранения МВД, была создана Межведомственная рабочая группа.
Отмечено, что с учетом специфики ведомственного здравоохранения необходимо сохранить ведомственную принадлежность стационаров региональных госпиталей.
С этим решением согласны Министерство здравоохранения, Генеральная прокуратура и большинство акиматов областей, пишет Polisia.kz.
В ходе мероприятия также обсудили вопрос о государственном медицинском страховании членов семей сотрудников ОВД.
По словам Султанбаева, все члены семей сотрудников ОВД застрахованы в соответствии с законом "Об обязательном социальном медицинском страховании", было принято решение об их участии в системе ОСМС на общих основаниях. По республике насчитывается более ста тысяч сотрудников ОВД (полиция, КУИС, курсанты организаций образования) и военнослужащих Национальной гвардии. Количество членов их семей составляет более 130 тысяч человек, в том числе свыше 50 тысяч - дети.