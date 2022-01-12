ТОКАЕВ ДАЛ РЯД СРОЧНЫХ ПОРУЧЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВУ

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 6 ЯНВАРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев дал правительству ряд срочных поручений, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на пресс-службу Акорды .

- Создать специальную следственную группу в составе представителей Генпрокуратуры, МВД, КНБ и других компетентных структур для выявления причин произошедших событий, установления и привлечения к уголовной и административной ответственности всех виновных.

- Вооруженным силам, КНБ, МВД, Нацгвардии и другим силовым структурам - осуществить мероприятия по повышению боевой готовности и оснащенности, поддержанию морального духа военнослужащих.

- Акиматам регионов обеспечить достойную материальную поддержку семьям погибших сотрудников полиции и Вооруженных сил.

- Министерству цифрового развития и аэрокосмической промышленности совместно с МВД РК поручено на базе call-центра 1414 организовать прямую линию для предоставления гражданам информации о пострадавших и пропавших без вести в результате действий преступных группировок.

- Создать комиссии по оценке суммы ущерба, понесенного в результате беспорядков; приступить к работам по восстановлению административных зданий, социальных объектов, жилых домов в г. Алматы и других регионах после стабилизации ситуации.

- Акимам - стабилизировать работу коммунальных служб, общественного транспорта и объектов социальной инфраструктуры.

- Принять меры по оказанию государственной поддержки пострадавшим от преступных действий субъектам малого и среднего бизнеса в Алматы и других регионах.

- Нацбанку и АРФР - обеспечить восстановление стабильной и бесперебойной работы банков второго уровня и других финансовых организаций после стабилизации ситуации.

- Принять меры по защите дипломатических представительств, а также субъектов иностранных инвестиций и бизнеса зарубежных компаний.

- Министерству иностранных дел РК - обеспечить поддержание постоянных связей с зарубежными государствами, международными организациями и другими партнерами по всем текущим вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества.