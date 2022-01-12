Ряд авиакомпаний отменили рейсы в Казахстан

НУР-СУЛТАН. 6 ЯНВАРЯ - Ряд авиакомпаний на фоне массовых беспорядков в республике отменили рейсы в Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.



В частности, российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила вечерние рейсы из Москвы в города Казахстана, сообщается из данных онлайн-табло московского аэропорта Шереметьево.



Как уточняет ИА REGNUM, три вечерних рейса "Аэрофлота" из Москвы в Алматы, Нур-Султан и Актау (вылеты в 20.50, 23.20 и 23.35 мск соответственно) отменены. Авиакомпания также отменила свои утренние рейсы в Москву из Алматы и Нур-Султана.



Также по информации Sputnik Казахстан, до 7 января отменены все авиарейсы Air Astana. Возврат авиабилетов можно осуществить по номеру: 8 (7252) 998 880.



Кроме того, авиакомпания S7 также приостановила продажу билетов на собственные и совместные с Air Astana рейсы в Казахстан до 23 января, сообщает ТАСС. По информации источника, S7 пока выполняет рейсы в Казахстан, следующий должен вылететь 8 января в Усть-Каменогорск.



Как информирует Sputnik Armenia, сегодняшний полет авиакомпании SCAT Ереван-Актау, запланированный на 19.10, отменен, сообщается на онлайн-табло ереванского аэропорта "Звартноц". Ранее был отменен и ночной рейс из Актау в Ереван.



Кроме того, в связи с массовыми протестами в Казахстане также отменены рейсы всех авиакомпаний Армении в Нур-Султан до сегодняшнего вечера.



По информации СМИ, немецкая Lufthansa больше не предлагает регулярные рейсы в Алматы. А "Уральские авиалинии" отменили рейсы в Казахстан на 7 января.



Также сообщается, что "Белавиа" пока планирует рейс в Нур-Султан в четверг, но следит за событиями в Казахстане и безопасностью полетов.



Отметим, что аэропорт Нур-Султана работает в штатном режиме, но рейсы на сегодня отменены как минимум до вечера. Ранее СМИ сообщали, что в аэропорту Нур-Султана отменены все рейсы до 12.00 (9.00 мск). Пассажиры прибывают в аэропорт и ожидают информации.



По неофициальной информации, сегодня руководство столичного аэропорта планирует совещание с авиакомпаниями.



Между тем, аэропорты Алматы, Актау и Актобе приостановили работу, проинформировали в пресс-службе аэропортов.



Вместе с тем по информации телеканала "Хабар 24", на отдыхе за границей находятся 7,5 тыс. казахстанцев, от них поступают обращения.



Власти страны сделают все возможное, чтобы вернуть их домой, отмечает телеканал.



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