Правительство приняло постановление в отношении выплат за аренду жилья

НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - В рамках исполнения поручения главы государства 25 января 2022 года правительство РК приняло постановление, наделяющее Министерство индустрии и инфраструктурного развития полномочиями по определению порядка назначения и осуществления выплат за аренду жилья из частного жилищного фонда социально уязвимым категориям граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Принятие постановления позволяет МИИР утвердить правила назначения и осуществления выплат остро нуждающимся в жилье гражданам за аренду вторичного жилья, сообщает пресс-служба главы правительства.

Напомним, новый механизм разрабатывается в РК с 2021 года. Его суть - обеспечение арендным жильем льготников с возмещением половины арендной платы за счет государства.

Жилье будут предоставлять частные застройщики, которым акиматы обеспечат участки для строительства и подведут инженерные сети.

Половину квартир застройщик обязан передать в аренду Единому оператору жилищного строительства. Оставшиеся 50% квартир стройкомпания реализует на рынке.