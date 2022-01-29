Ляззат Калтаева назначена депутатом сената парламента РК

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НУР-СУЛТАН. 28 ЯНВАРЯ - Указом главы государства Касым-Жомарта Токаева депутатом сената парламента Республики Казахстан назначена Ляззат Калтаева, сообщает пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Калтаева Ляззат Молдабековна родилась 4 февраля 1965 года.
Окончила Всесоюзный заочный институт искусств, Казахский педагогический институт имени Абая, Учебный центр "Арман" при КИМЭП, Каспийский общественный университет.
Трудовой стаж:
- секретарь Фрунзенского районного общества инвалидов города Алматы (1987-1991);
- специалист по сделкам с ценными бумагами ЗАО "ДАЭКО" города Алматы (1997-2000);
- специалист по сделкам с ценными бумагами ЗАО "Данекер" города Алматы (1998-2001);
- специалист по сделкам с ценными бумагами ЗАО "Казахстан-Аудит" города Алматы (1998-2001);
- председатель ОО "Ассоциация женщин с инвалидностью "Шырак" (с 2001);
- председатель объединения юридических лиц "Ассоциация организаций инвалидов города Алматы" (с 2006).
Выборные должности, депутатство:
- депутат маслихата Алматы (с 03.2016)
Прочие должности:
Член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Республики Казахстан (с 01.02.2006).