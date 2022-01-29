Сорок вагонов с картофелем задержали на границе с Узбекистаном

ТУРКЕСТАН. 28 ЯНВАРЯ - На станции Сары-Агаш Туркестанской области задержаны 40 вагонов с картофелем, которые пытались доставить в Узбекистан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Вагоны погружены грузоотправителями Павлодарской области в период с 11 января по 20 января 2022 года. На все вагоны имеются фитосанитарные и карантинные сертификаты и экспортные таможенные декларации, выданные уполномоченными органами - Министерством сельского хозяйства РК и таможенными органами отправления. Однако 10 января 2022 года был принят приказ министерств сельского хозяйства и финансов о введении запрета на вывоз отдельных товаров с территории РК", - сообщили в пресс-службе АО "НК "Казахстан темир жолы".
По данной ситуации ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" 25 января текущего года направило запрос в адрес Министерства сельского хозяйства и комитета государственных доходов Министерства финансов РК.
Напомним, с 22 января 2022 года для исключения возникновения дефицита на внутреннем рынке и стабилизации цен в Казахстане начал действовать запрет на вывоз скота на шесть месяцев, а также моркови и картофеля сроком на три месяца.