В Алматы, Алматинской и Жамбылской областях отменен высокий "оранжевый" уровень террористической опасности

АЛМАТЫ. 7 ФЕВРАЛЯ - Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом сообщил о стабилизации ситуации в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях. В связи с этим отменен высокий "оранжевый" уровень террористической опасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Согласно принятым руководителями региональных оперативных штабов по борьбе с терроризмом решениям с 00.00 часов 7 февраля отменяется действие высокого "оранжевого" уровня террористической опасности на территории города Алматы, Жамбылской и Алматинской областей", - сообщили в Антитеррористическом центре Республики Казахстан.
Отмечается, что подразделения силовых структур переходят в штатный режим работы.
Благодарим всех жителей Алматы, Алматинской и Жамбылской областей за понимание и проявленную гражданскую ответственность", - добавили в оперативном штабе по борьбе с терроризмом.