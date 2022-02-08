Акима района в Павлодарской области оштрафовали за плохое содержание дорог

ПАВЛОДАР. 7 ФЕВРАЛЯ - За плохое содержание дорог оштрафован аким района в Павлодарской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
4 февраля при проверке в селе Успенка выявлено, что от снега и наледи не была расчищена "зебра" на центральной улице. Поэтому по данному факту за нарушение статьи 631 КоАП РК (Невыполнение требований содержания дорог) административный протокол был составлен на акима Успенского сельского округа", - сказал начальник административной полиции Успенского района Павлодарской области Александр Семенченко.
По данным Polisia.kz, на него наложен штраф в размере 10 МРП. Также должностному лицу выдано предписание на устранение недостатков.
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области 39 чиновников оштрафованы за плохие дороги.