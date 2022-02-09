В РК планируют установить предельную стоимость для объектов социального и жилищного назначения

Фото: pexels.com

НУР-СУЛТАН. 8 ФЕВРАЛЯ - Мининдустрии и инфраструктурного развития РК продолжает работу по цифровизации и автоматизации строительной отрасли в целях устранения коррупционных рисков, сообщили в пресс-службе ведомства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Отмечается, что в настоящий момент уже разработана информационная система "Е-Курылыс", которая позволяет в онлайн-режиме контролировать процесс строительства на всех этапах - от рытья котлована до ввода в эксплуатацию. К системе подключены все органы ГАСК, в нее загружены все реестры технадзоров и инженерно-технических работников, а также предоставляются все отчеты технадзоров.

В настоящее время в "Е-Курылыс" можно отслеживать экспертов технадзора пообъектно и пресекать факты оказания услуг в разных регионах страны. В системе невозможно будет принять объемы работ с отклонением от проекта или, наоборот, невыполненный объем работ.

Для минимизации рисков искусственного завышения сметной стоимости проектов строительства разработана система "Онлайн калькулятор". Она позволяет автоматически рассчитывать и устанавливать предельную стоимость в зависимости от региона и технических параметров объекта.

Также планируется установить предельную стоимость для объектов социального и жилищного назначения, финансируемых за счет средств государственного бюджета. Иначе говоря, затраты на строительство будут лимитированы", - сообщили в МИИР.

Кроме того, по данным ведомства, на сегодняшний день министерством исключены коррупционные риски в госуслугах по аккредитации (управление проектами, технический надзор и техническое обследование). Они полностью автоматизированы, компьютер выдает результат в течение 20 минут.

Также исключен живой контакт при выдаче лицензии на строительные работы, внедрена функция тестирования в единой системе аттестации экспертов по технадзору, техобследованию и экспертизе проектов, исключена возможность подмены аттестуемого и постороннее влияние на результаты тестирования. Полную автоматизацию планируется выполнить в текущем году.

Дополнительно готовится передача государственных функций по разрешительным документам (лицензирование, аттестация, аккредитация) в саморегулирование с введением обязательного страхования. Саморегулируемые организации будут аттестовывать специалистов, выдавать лицензии и нести ответственность за их деятельность.

Работы по искоренению коррупции в строительной отрасли будут продолжены МИИР в приоритетном порядке", - подчеркнули в ведомстве.



