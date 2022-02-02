От строительства квадратных метров к формированию комфортной среды - в МИИР рассказали об изменениях жилищной политики

НУР-СУЛТАН. 1 ФЕВРАЛЯ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Каирбек Ускенбаев на заседании правительства рассказал о новых подходах в жилищной политике, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Жилищная политика будет направлена на снижение стоимости жилья, развитие производства стройматериалов, прозрачность в строительной сфере, масштабную ревизию инженерно-коммунальных сетей и планирование развития городов с учетом современной урбанистики и мнений общественности, отметили в пресс-службе МИИР РК.

С этого года будем планировать переход от "строительства квадратных метров" к формированию комфортной среды проживания путем создания компактной и разнообразной застройки за счет эффективного использования земельных ресурсов, развития улично-дорожной сети и повышения качества общественных пространств. Основными подходами к решению жилищных вопросов граждан станут приобретение готового жилья у застройщиков, реновация "старых кварталов", завершение проблемных объектов, а также новые механизмы государственной поддержки в виде жилищных выплат на аренду жилья", - сказал глава МИИР на заседании правителства.

В число главных задач министерства, по его словам, также входит обеспечение разумного баланса между снижением стоимости жилья и сохранением динамики развития строительной отрасли, которая дает работу 640 тыс. казахстанских рабочих и специалистов.

Для недопущения удорожания стоимости жилья и стройматериалов министерством проводится работа в трех направлениях: развитие производства собственных строительных и отделочных материалов, совершенствование системы ценообразования и усиления контроля в строительстве, а также стимулирование активной цифровизации, которая даст больше возможностей для обеспечения прозрачности строительной отрасли, снижения себестоимости строительства и уменьшения его сроков", - отметил Ускенбаев.

Он сообщил, что по итогам 2021 года в Казахстане построено более 17 млн квадратных метров жилья - это сразу на 11,4% больше, чем в 2020 году. По примерным расчетам, прирост позволил 151 тыс. граждан улучшить свои жилищные условия.

По информации МИИР, инвестиции в жилищное строительство по сравнению с предыдущим периодом возросли на 19,1% и составили 2,4 трлн тенге. С учетом этого министерство предлагает определить на 2022 год такой же годовой объем ввода жилья.

На сегодняшний день в строительной отрасли действует 46,4 тыс. предприятий. В их числе 2,5 тыс. занимаются производством отечественных стройматериалов. В совокупности они дают работу 641 тыс. работников и специалистов. Поэтому мы продолжим дальнейшую политику по сохранению и увеличению рабочих мест", - сказал министр.

В ходе выступления Ускенбаев также проинформировал о внедрении в строительную отрасль базовых цифровых инструментов, которые позволят исключить завышение стоимости строительства объектов и в целом обеспечить важной сфере экономики больше прозрачности.

В частности, по его словам, в рамках цифровизации строительной отрасли внедряется система "Государственный банк информационных моделей", которая позволяет в формате онлайн моделировать строительные объекты, в том числе с применением технологии информационного моделирования зданий (BIM).

Другая система - "Е-Курылыс" - позволяет контролировать в онлайн-режиме процессы строительства на всех этапах - от рытья котлована до ввода в эксплуатацию.

Для учета договоров долевого участия внедрен "Казреестр". Он минимизирует риски покупки жилья по долевому строительству у недобросовестных застройщиков, рассказал министр.

Платформа "Е-Шанырак" является единой системой субъектов ЖКХ и обеспечит прозрачность управления жилищным фондом, мониторинг и анализ сферы ЖКХ.

На онлайн-платформе "Маркетплейс" компании смогут без посредников покупать стройматериалы у производителей.

В целом принимаемые меры по цифровизации отрасли снизят бюрократию и упростят процедуры в строительстве. Для исключения завышения стоимости одних и тех же объектов с участием инвестиций государственного и квазигосударственного секторов установлены предельные лимиты затрат на строительство с внедрением онлайн-калькулятора на портале Госэскспертизы (epsd.kz). Также взамен прайс-листов разрабатываются единичные сметные цены и справочники сметных цен", - разъяснил спикер.

По его словам, единичные сметные цены и справочники сметных цен исключат колебания стоимости строительства одних и тех же объектов по регионам, а также завышение сметной стоимости проектов на этапах проектирования и экспертизы проектно-сметной документации.





Премьер-министр Алихан Смаилов поручил до 1 апреля внести в правительство законопроект по внедрению цифровых технологий в регулирование строительной отрасли.





Важно своевременно начать строительный сезон. Для этого акимы регионов должны обеспечить заблаговременное выделение земельных участков, разработку проектной документации, подведение необходимой инфраструктуры, чтобы с наступлением тепла значительно активизировать строительные работы", - сказал он.



