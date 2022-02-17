Айгуль Шаимова назначена зампредом агентства по стратегическому планированию

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НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - Распоряжением президента Касым-Жомарта Токаева Айгуль Шаимова назначена заместителем председателя агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на Акорду.
Айгуль Шаимова родилась 12 января 1979 года в Целиноградской области (ныне Акмолинская).
Закончила Евразийский университет им. Л. Гумилева и Академию финансовой полиции.
Трудовой стаж:
2000-2002 - младший инспектор, инспектор, старший инспектор, старший инспектор по особо важным делам управления правового обеспечения и международных связей агентства финансовой полиции;
2002-2000 - начальник отдела правовой экспертизы управления правового обеспечения и международного сотрудничества агентства финансовой полиции;
2004-2005 - заместитель начальника управления правового обеспечения и международного сотрудничества агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью;
2005-2011 - заместитель начальника департамента правового обеспечения и международного сотрудничества агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью;
2011-2012 - советник председателя агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью;
2012-2013 - старший помощник генерального прокурора РК - руководитель центра стратегического анализа информационно-аналитического управления аппарата генерального прокурора;
2013-2014 - заместитель заведующего итуационным центром Совета безопасности РК;
15.10.2014-11.01.2016 - руководитель аппарата агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции;
11.01.2016-09.2016 - вице-министр по делам государственной службы;
09.2016-07.2019 - заместитель председателя агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции;
07.2019-01.2022 - вице-министр национальной экономики РК.