Айгуль Шаимова назначена зампредом агентства по стратегическому планированию

НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - В ходе брифинга в СЦК начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов сообщил, что участились случаи распространения через социальные сети заведомо ложной информации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Основная масса так называемых фейковых сообщений идет из-за пределов страны. На сегодня установлены более 50 аккаунтов в социальных сетях, зарегистрированных за рубежом", - сообщил Санжар Адилов.

Он добавил, что на сегодня зарегистрированы 13 уголовных дел по статье 274 УК (распространение заведомо ложной информации), по которым проводится тщательное расследование. Двое лиц арестованы, еще двое помещены под домашний арест.

К примеру, в период массовых беспорядков в Костанае задержан гражданин, который в мессенджере "Telegram" распространил от своего имени ложную информацию о том, что сотрудники СОБР перешли на сторону митингующих. При этом от имени сотрудника выложил два текстовых сообщения о том, что "они никого задерживать не будут и призывал всех выходить на митинг".

В другом случае, житель Акмолинской области после массовых беспорядков 10 января для дестабилизации обстановки в стране на своей странице в Facebook выложил пост "агитирующий убийства сотрудников полиции".