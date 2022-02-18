Токаев принял главу Минюста Мусина

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра юстиции Каната Мусина, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Президент заслушал отчет о результатах деятельности министерства в 2021 году и приоритетных задачах на 2022 год. В текущем году планируется разработать и внести в парламент 26 законопроектов, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава Минюста проинформировал главу государства о работе по обеспечению представления интересов государства в казахстанских и международных судах.

Сообщается, что министерством продолжается работа по защите интересов государства в 25 разбирательствах. Из них 14 - в международных арбитражах, 5 - в иностранных судах, 6 - на стадии досудебных разбирательств.

Кроме того, Мусин отчитался о ситуации в сфере исполнения судебных актов и оказания юридической помощи населению. Как сообщил министр, более 122 тыс. граждан получили гарантированную помощь, на оказание которой выделено 1,8 млрд тенге. Безвозмездную юридическую помощь получили более 11 тысяч социально уязвимых граждан.

По итогам встречи президент поручил обеспечить качественное сопровождение разрабатываемых нормативно-правовых актов и уделить особое внимание оказанию юридических услуг в части защиты прав и свобод граждан.