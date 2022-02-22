В Минобороны рассказали о новых направлениях взаимодействия РК и РФ в рамках договора о военном сотрудничестве

НУР-СУЛТАН. 21 ФЕВРАЛЯ - В Министерстве обороны Республики Казахстан рассказали о новых направлениях и формах сотрудничества оборонных ведомств Казахстана и России в рамках договора о военном сотрудничестве.

Новые направления сотрудничества - это миротворческая деятельность, взаимодействие в рамках международных организаций, противодействие вызовам и угрозам региональной безопасности", - рассказала в ходе онлайн-брифинга представитель департамента международного сотрудничества Минобороны РК Сарагуль Абдикарим.

Она проинформировала, что в рамках договора будут проводиться мероприятия совместной боевой подготовки, такие как проведение учений, участие в соревнованиях, конкурсах, участие творческих коллективов, подготовка военных кадров.

Также договором вводится механизм взаимодействия между заместителями министров обороны, отвечающими за международное военное сотрудничество.

Договором предусматривается проведение мероприятий, представляющих взаимный интерес для сторон. Это участие в совместных военных учениях, участие казахстанских подразделений в конкурсах Армейских международных игр, участие творческих коллективов, проведение военно-технических форумов, выставок", - рассказала представитель МО РК.

Также она отметила, что казахстанские военнослужащие проходят обучение более чем в двадцати военных учебных заведениях России на безвозмездной основе.

Обязательства, взятые двумя государствами, и мероприятия проводятся только с учетом взаимных интересов двух государств, отметила спикер.

Она напомнила, что с Российской Федерацией имеется широкий спектр международных договоров в военной области. К ним можно отнести соглашения в области осуществления воинских перевозок, подготовки кадров, о совместном планировании применения войск, об аэродромно-техническом обеспечении и охране военно-воздушных судов. Также имеется договор о военно-техническом сотрудничестве, который позволяет предприятиям оборонно-промышленного комплекса активно взаимодействовать друг с другом.



