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В Минобороны рассказали о новых направлениях взаимодействия РК и РФ в рамках договора о военном сотрудничестве

21.02.2022, 11:07 43186
НУР-СУЛТАН. 21 ФЕВРАЛЯ - В Министерстве обороны Республики Казахстан рассказали о новых направлениях и формах сотрудничества оборонных ведомств Казахстана и России в рамках договора о военном сотрудничестве.
 

Новые направления сотрудничества - это миротворческая деятельность, взаимодействие в рамках международных организаций, противодействие вызовам и угрозам региональной безопасности", - рассказала в ходе онлайн-брифинга представитель департамента международного сотрудничества Минобороны РК Сарагуль Абдикарим.

 
Она проинформировала, что в рамках договора будут проводиться мероприятия совместной боевой подготовки, такие как проведение учений, участие в соревнованиях, конкурсах, участие творческих коллективов, подготовка военных кадров. 
 
Также договором вводится механизм взаимодействия между заместителями министров обороны, отвечающими за международное военное сотрудничество.
 

Договором предусматривается проведение мероприятий, представляющих взаимный интерес для сторон. Это участие в совместных военных учениях, участие казахстанских подразделений в конкурсах Армейских международных игр, участие творческих коллективов, проведение военно-технических форумов, выставок", - рассказала представитель МО РК.

 
Также она отметила, что казахстанские военнослужащие проходят обучение более чем в двадцати военных учебных заведениях России на безвозмездной основе. 
 
Обязательства, взятые двумя государствами, и мероприятия проводятся только с учетом взаимных интересов двух государств, отметила спикер.
 
Она напомнила, что с Российской Федерацией имеется широкий спектр международных договоров в военной области. К ним можно отнести соглашения в области осуществления воинских перевозок, подготовки кадров, о совместном планировании применения войск, об аэродромно-техническом обеспечении и охране военно-воздушных судов. Также имеется договор о военно-техническом сотрудничестве, который позволяет предприятиям оборонно-промышленного комплекса активно взаимодействовать друг с другом.

 

новости по теме

Смаилов поручил министрам быть более открытыми для общества

22.02.2022, 09:36 6016
Смаилов поручил министрам быть более открытыми для общества
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 22 ФЕВРАЛЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании правительства подверг критике вице-министра здравоохранения, который во время брифинга не смог дать конкретные ответы на вопросы журналистов. Он поручил членам правительства быть открытыми для общества, передает KAZAKHSTAN TODAY.         
 

На прошлой неделе прошел брифинг с участием вице-министра здравоохранения. Он не смог дать конкретные ответы на вопросы журналистов. Прошу обратить на это внимание. Это негативно влияет на всю работу правительства", - заявил Смаилов. 

 
Он поручил членам правительства быть в тесном контакте с журналистами. 
 

Мы должны быть открытыми для общества. Главная задача правительства - каждое принятое решение мы должны разъяснять и учитывать мнение общественности", - отметил премьер. 


 

Смаилов поручил принимать решительные меры в отношении "серого" майнинга

21.02.2022, 21:01 22586
Смаилов поручил принимать решительные меры в отношении "серого" майнинга
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 21 ФЕВРАЛЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное совещание по вопросам электроэнергетической отрасли, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Министерством энергетики доложено о предпринимаемых мерах по недопущению ограничений подачи электроэнергии для населения и промышленного сектора, а также об ограничениях электрической мощности для цифровых майнеров, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
В настоящее время в регионах страны осуществляются контрольные мероприятия мобильных групп, сформированных из числа сотрудников Министерства энергетики и правоохранительных органов. 
 
По результатам проведенных с 18 по 20 февраля оперативно-розыскных мероприятий остановлено 34 незаконно действовавших объекта в Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях. Суммарный объем ограниченной электрической мощности составил 202 МВт. 
 
Отмечается, что незаконная деятельность по цифровому майнингу ведется в каждом регионе республики, работа по выявлению которых продолжается. В отношении выявленных субъектов проводятся следственные мероприятия. 
 
Ранее Системным оператором (АО "KEGOC") введены ограничения электрической мощности на 380 МВт для цифровых майнеров. 
 

Необходимо активизировать работу по выявлению и отключению от электроэнергии незаконной деятельности цифрового майнинга. Также Агентству по финансовому мониторингу совместно с Комитетом государственных доходов МФ и МЦРИАП нужно проработать вопрос оценки ущерба от незаконных майнеров", - сказал Смаилов. 

 
Премьер-министр поручил усилить работу по принятию решительных мер в отношении незаконных субъектов цифрового майнинга.
 
Напомним, крупную майнинговую ферму в Жамбылском районе Алматинской области выявили специалисты областной антикоррупционной службы совместно с сотрудниками областного департамента экономических расследований. Сотрудниками столичного департамента Агентства по финансовому мониторингу выявлена майнинговая ферма, незаконно подключенная к линии электропередач.
 
Напомним, в Казахстане налог для "белых" майнеров могут увеличить в 10 раз. Также в РК предложили конфисковывать имущество "серых" майнеров и ограничивать их IP-адреса. 
 
Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на брифинге в службе центральных коммуникаций назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии. 
 

Токаев и Абдыкаликова обсудили вопросы, влияющие на экономику Кызылординской области

21.02.2022, 19:37 24201
Токаев и Абдыкаликова обсудили вопросы, влияющие на экономику Кызылординской области
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 21 ФЕВРАЛЯ - Аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова представила президенту Касым-Жомарту Токаеву отчет о проделанной работе в Кызылординской области за 2021 год, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам Гульшары Абдыкаликовой, основные показатели экономики области растут - объем промышленной продукции увеличился на 0,8 %, обрабатывающей промышленности - на 14,5%, частных инвестиций - на 11,7%, торговли - на 2,4%, введенного жилья - на 8,6%, сельскохозяйственной продукции - на 0,3%, сообщает пресс-служба Акорды.
 
В рамках третьей пятилетки программы индустриализации в регионе в 2021 году выделено 45,2 млрд тенге на реализацию 4 проектов с созданием 456 рабочих мест.
 
В ходе встречи были обсуждены проблемные вопросы, непосредственно влияющие на экономику региона. В частности, это резкое снижение притока воды в Сырдарью, оптовые цены на товарный газ, расходы на тарифы перевозчиков, повышение доли местного газа, а также земельные споры в агроформированиях. 
 
По результатам анализа ситуации в Кызылординской области Касым-Жомарт Токаев поручил акиму совместно с правительством рассмотреть пути решения проблемных вопросов и продолжить работу над уже начатыми проектами.
 

Саткалиев доложил Токаеву об исполнении плана мероприятий по реформированию фонда "Самрук-Казына"

21.02.2022, 19:04 26896
Саткалиев доложил Токаеву об исполнении плана мероприятий по реформированию фонда "Самрук-Казына"
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 21 ФЕВРАЛЯ - Председатель правления АО "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев проинформировал президента Касым-Жомарта Токаева об исполнении плана мероприятий по реформированию фонда "Самрук-Казына", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Алмасадам Саткалиев доложил президенту о ходе реализации крупных инвестиционных проектов в энергетике, нефтегазовой и инфраструктурной сфере, сообщает пресс-служба Акорды
 
Главе государства было доложено о планах по приватизации и выходу на IPO ключевых активов группы фонда.
 
По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений, касающихся продолжения работы по реформированию АО "Самрук-Казына", повышения прозрачности закупок, поддержки отечественных товаропроизводителей и поставщиков.
 

У Токаева нет счетов в швейцарском банке - Уали

21.02.2022, 14:43 35461
У Токаева нет счетов в швейцарском банке - Уали
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 21 ФЕВРАЛЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев не имеет счетов в швейцарском банке, о которых стали писать некоторые СМИ, сообщил в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали. 

Президенту не принадлежат счета в зарубежных банках, офшорные компании, он не владеет зарубежной недвижимостью. Бывшая супруга Касым-Жомарта Кемелевича никогда не владела указанными в публикации счетами", - пишет Уали.

 
Относительно Тимура Токаева Уали отметил, что ему 38 лет, он занимается предпринимательством, и никогда не работал на государственной службе.
 

Эта фейковая информационная атака на главу государства преследует цель дискредитировать его, поскольку президент ведет энергичную работу по ограничению монополии в экономике и политике, осуществляет реформы, которые, возможно, кому-то не по нутру", - заявил Уали. 



 

Генпрокуратура расследует 91 уголовное дело после январских беспорядков

21.02.2022, 14:19 34361
Генпрокуратура расследует 91 уголовное дело после январских беспорядков
Фото: Pexels
НУР-СУЛТАН. 21 ФЕВРАЛЯ - Межведомственная следственная группа под руководством специальных прокуроров расследует 91 дело по случаям нападения на гособъекты во время беспорядков, в том числе по актам терроризма – 46 и массовым беспорядкам - 45, в рамках расследования под стражей находятся 469 человек, сообщил сегодня на брифинге в СЦК заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры РК Елодос Килымжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На данный момент в производстве следователей органов внутренних дел находится 2729 уголовных дел, по которым под стражей содержатся 255 лиц. При этом, с учетом тяжести совершенного деяния и характеристики личности к 140 лицам судами избраны меры пресечения, не связанные с изоляцией от общества: домашний арест - 62, залог - 33, подписка о невыезде - 45", - заявил Килымжанов. 

 
По его словам, основная часть уголовных дел расследуется о кражах - 1 844, незаконном обороте оружия - 343, умышленном повреждении или уничтожении имущества - 144. 
 
По уголовным делам признаны потерпевшими более 1,5 тысячи физических и юридических лиц, допрошено свыше 12 тыс. граждан, назначено более 2 тыс. различных судебных экспертиз.
 

Особое внимание уделяется качеству досудебного расследования и его ускоренному завершению", - подчеркнул Килымжанов. 

 
По его информации, в отношении 107 подозреваемых уголовные дела окончены с обвинительным актом (по 88 уголовным делам). Суду предано 86 обвиняемых. 
 

На сегодня судами страны с учетом личности и тяжести совершенного преступления осуждены 52 лица: из них 39 приговорены к ограничению свободы, 13 - к лишению свободы, в отношении 2-х лиц дело прекращено за примирением сторон", - рассказал представитель Генпрокуратуры.

 
Он отметил, что в расследовании январских событий по всей республике задействовано более 500 сотрудников органов внутренних дел, в числе которых следователи, оперативные работники и криминалисты. Из центрального аппарата МВД в регионы также направлены опытные сотрудники. При этом, ряд сотрудников включен в составы межведомственных следственно-оперативных групп под руководством специальных прокуроров и совместно с ними работают над установлением организаторов массовых беспорядков.

 

Министр обороны проверил условия хранения оружия и боеприпасов

19.02.2022, 19:55 146801
Министр обороны проверил условия хранения оружия и боеприпасов
Фото: МО РК
ТАРАЗ. 19 ФЕВРАЛЯ - Комиссия Министерства обороны под руководством генерал-лейтенанта Руслана Жаксылыкова совершила рабочую поездку в Арыский и Шымкентский гарнизоны, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Совершен облет территории Арыского гарнизона. Проверены условия хранения инженерных боеприпасов, а также готовность к продолжению работ по очистке технической территории арсенала и уничтожению взрывоопасных предметов. Инженерно-саперными подразделениями на технической территории очищено 463 гектара, это более 87% от общей площади. Работы по очистке будут продолжены в марте текущего года", - сообщает пресс-служба Минобороны.


Командиры доложили министру о предназначении, боевых возможностях, укомплектованности и оснащенности воинских частей, текущем состоянии дел и имеющихся проблемных вопросах.

Генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков ознакомился с учебно-материальной базой боевой подготовки, состоянием военной инфраструктуры, жилищно-бытовыми условиями военнослужащих.

По окончании проверки министр дал указания по поддержанию необходимого уровня боевой готовности, обеспечению безопасности военных объектов и близлежащих населенных пунктов с учетом предстоящего продолжения работ по очистке. 

Напомним, 24 июня 2019 года в городе Арыси произошла серия взрывов на складе боеприпасов. В результате три человека погибли, в том числе один гражданский. Около 200 человек, включая детей, получили ранения. Всех жителей Арыси экстренно эвакуировали. Порядка 85% зданий в городе были повреждены или полностью разрушены, город охватили пожары. После окончания взрывов и тщательной работы саперов город пришлось отстраивать заново.  
 

Правила прохождения воинской службы планируют изменить в Казахстане

19.02.2022, 17:44 160821
НУР-СУЛТАН. 19 ФЕВРАЛЯ - Министерство обороны РК разработало изменения и дополнения в указ президента от 25 мая 2006 года "Об утверждении правил прохождения воинской службы в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Поправки касаются вопросов присвоения воинского звания "младший сержант запаса" лицам, прошедшим подготовку по программе сержантов запаса на военных кафедрах. Кроме того, регламентированы вопросы увольнения по отрицательным мотивам в случае совершения проступка, дискредитирующего воинскую службу и немедицинского употребления психоактивных веществ. Изменения также касаются установления конкретного срока для присвоения первого офицерского звания "лейтенант" военнослужащему по контракту нижестоящего состава, проходящему службу на офицерской должности", - сообщает пресс-служба Минобороны. 

 
В указе также предусматривается ряд редакционных правок.
 
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
 

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