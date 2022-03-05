Назначен новый аким Атырау

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По данным ATPress, Мейрим Калауи родился в 1985 году в Кызылкогинском районе Атырауской области.
В 2006 году окончил Атырауский государственный университет по специальности "Государственное и местное управление", в 2010 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ.
Трудовой путь начал в 2006-2007 годах в КГП "Атырау-Акпарат".
В 2010-2011 годах работал директором ТОО "Туран", заместителем директора - главным редактором в Атырауском областном филиале РТРК "Казахстан".
В 2011-2012 годах был директором КГП "Атырау-Акпарат".
В 2012-2016 годах возглавлял управление по делам молодежи Атырауской области.
В 2016-2019 годах работал на должностях заместителя руководителя аппарата акима области, заместителя акима города Атырау.
С 2019 года по 2022 года Калауи занимал должность акима Индерского района.