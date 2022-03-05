Президент провел совещание по вопросам обеспечения нацбезопасности и правопорядка

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НУР-СУЛТАН. 4 МАРТА -В ходе совещания по вопросам обеспечения нацбезопасности и правопорядка были рассмотрены актуальные вопросы обеспечения национальной безопасности, укрепления правопорядка в стране, в частности борьбы с организованной преступностью, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Касым-Жомарт Токаев обратил особое внимание на задачи оперативного реагирования и межведомственной координации. Эффективное взаимодействие правоохранительных органов и спецслужб является необходимым условием своевременного выявления и предупреждения различных видов угроз, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент отметил, что в текущих условиях принципиально важно обеспечить полную безопасность граждан, защиту интересов общества и государства.
По результатам совещания дан ряд конкретных поручений, направленных на укрепление системы обеспечения национальной безопасности, принятие дополнительных мер по охране общественного порядка и борьбе с преступностью.