Токаев внимательно контролирует работу по эвакуации казахстанских граждан с Украины

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 7 МАРТА - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 3 марта 2022 года №826 "О проведении встреч акимов с населением", сообщила пресс-служба Акорды , передает KAZAKHSTAN TODAY.

Акимам всех уровней проводить в течение года встречи с населением, в ходе которых информировать об основных направлениях нового курса модернизации Казахстана с акцентом на социальные вопросы, волнующие население, и разъяснять пути и сроки решения проблемных вопросов", - говорится в документе.

Акимам областей, городов республиканского значения, столицы поручено:

1) ежегодно до 15 января разрабатывать и по согласованию с маслихатом утверждать гибкий годовой календарь встреч акимов с населением (далее - календарь), предусматривающий проведение:

раз в полугодие не менее одной выездной встречи акима области в каждом районе и городе областного значения;

ежеквартально не менее одной выездной встречи акима города республиканского значения, столицы в каждом районе города;

ежеквартально не менее одной выездной встречи акима района в каждом селе, поселке, сельском округе, городе районного значения;

ежеквартально не менее одной выездной встречи акима города областного и районного значения, сельского округа в каждом районе (микрорайоне), селе, поселке, входящем в состав города, сельского округа;

ежеквартально не менее одной встречи акима села, поселка, района в городе.

В случае необходимости допускается корректировка календаря по согласованию с маслихатом;

2) ежегодно до 20 января представлять в правительство Республики Казахстан утвержденный календарь.

Акимам всех уровней поручено:

1) проводить по требованию населения и при необходимости встречи с населением вне календаря;

2) обеспечить с учетом технических возможностей проведение встреч с организацией онлайн-трансляций с обязательной возможностью комментирования населением на официальных аккаунтах в социальных сетях, а также при необходимости видеоконференцсвязи;

3) проводить не более одной четверти от запланированного для встречи времени с презентацией доклада, остальную часть времени - в формате "вопросы-ответы";

4) обеспечить до проведения встреч с населением:

создание комиссии по сбору запросов и предложений населения для создания пула проблемных вопросов, в том числе с участием членов собрания местного сообщества и общественных советов;

сбор, анализ запросов и предложений от населения, поступивших на интернет-портал открытых данных и блог-платформу акимов, а также в других формах коммуникации;

проведение информационно-агитационной работы в средствах массовой информации, в том числе в региональных печатных изданиях, на радио, официальных интернет-ресурсах и веб-портале "электронного правительства", интернет-портале открытых данных, а также на официальных аккаунтах акиматов (аппаратов акимов), в социальных сетях и общедоступных местах;

организацию объявления о проведении встречи акима с населением: за две недели до дня встречи, проводимой акимом области, города республиканского значения и столицы, района, города областного и районного значения; за неделю до дня встречи, проводимой акимом села, поселка, сельского округа, района в городе;

5) после проведения встреч с населением:

проводить личные приёмы граждан совместно с руководящим составом местных исполнительных органов, органов прокуратуры и внутренних дел, депутатами маслихата, членами общественных советов, местной интеллигенцией;

систематизировать проблемные вопросы с рассмотрением возможности их финансирования на сессии маслихата;

обеспечить не позднее десяти календарных дней со дня завершения встреч и приема граждан размещение в средствах массовой информации, в том числе на официальных интернет-ресурсах и веб-портале "электронного правительства" информации об итогах проведенных встреч, перечня проблемных вопросов, плана действий по решению проблемных вопросов с указанием конкретных сроков их решения, ответственных исполнителей;

ежеквартально размещать к 25 числу месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о ходе решения проблемных вопросов, поднятых населением на встречах, на официальных интернет-ресурсах и веб-портале "электронного правительства".

Правительству Республики Казахстан поручено обеспечить:

1) представление в администрацию президента Республики Казахстан утвержденных календарей регионов ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом;

2) сбор перечня проблемных вопросов, требующих решения на уровне центральных исполнительных органов, национальных холдингов и компаний, и предложений по их решению ежегодно до 15 февраля и 15 августа года, следующего за отчетным годом;

3) размещение на официальных интернет-ресурсах центральных исполнительных органов, национальных холдингов, компаний и ежеквартальную актуализацию перечня проблемных вопросов, входящих в их компетенцию, из числа поднятых населением по итогам выездных встреч акимов с населением, с указанием путей решения и хода их исполнения.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.