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Шипп доложил Токаеву о мерах по совершенствованию отбора судей

09.03.2022, 18:48 17766
Шипп доложил Токаеву о мерах по совершенствованию отбора судей
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 9 МАРТА - Председатель Высшего судебного совета Денис Шипп проинформировал президента об итогах деятельности совета за 2021 год, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В том числе Шипп доложил о мерах по совершенствованию отбора судей, формированию судейского кадрового резерва и о состоянии дисциплинарной практики в отношении судей, сообщает пресс-служба Акорды.
 
По словам Дениса Шиппа, деятельность совета строится на принципах прозрачности и объективности с широким применением современных HR-инструментов и активным привлечением представителей юридической общественности.
 
При отборе судей осуществляется объективная оценка их профессиональных и личностных качеств, всесторонне изучается общественное мнение.
 
При этом в 2021 году впервые за последние годы наблюдается превышение количества лиц, пополнивших судебную систему, по сравнению с судьями, покинувшими ее. Так, в судебный корпус впервые назначено 103 человека, а прекращены полномочия 90 судей.
 
Касым-Жомарту Токаеву также было доложено о перспективных направлениях работы, призванных обеспечить максимальное обновление судейских кадров и привлечение в судебную систему опытных специалистов. В рамках реализации законодательных новелл по вопросам отбора судей в этом году планируется проведение отдельного конкурса для узких специалистов на должности судей областных судов.
 
В целях дальнейшего повышения прозрачности проводится работа по расширению участия представителей юридической общественности в деятельности совета.
 

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Еще один депутат покинул мажилис и двое вступили на освободившиеся должности

10.03.2022, 17:01 231
Еще один депутат покинул мажилис и двое вступили на освободившиеся должности
Фото: ЦИК РК
НУР-СУЛТАН. 10 МАРТА - Центризбирком Казахстана сегодня прекратил полномочия депутата мажилиса Зульфии Сулейменовой на основании поданного ею заявления, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В соответствии со статьей 52 Конституции, пунктами 3 и 8 статьи 24 Конституционного закона "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" Центральная избирательная комиссия постановила, что в связи с подачей заявления наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента Сулейменовой З. Б.", - сообщает пресс-служба ЦИК. 

 
Также в ЦИКе сообщили о регистрации депутатов Гаухар Нугмановой и Магеррама Магеррамова. 
 

Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан постановила передать вакантные мандаты депутатов мажилиса парламента членам общественного объединения "Народная партия Казахстана" Нугмановой Г.К., Магеррамову М.М.", - сообщает ЦИК. 

 
Также Центризбирком зарегистрировал Нугманову и Магеррамова депутатами мажилиса парламента и постановил вручить им соответствующие удостоверения и нагрудные знаки установленного образца. 

Напомним, ранее на заседании мажилиса были досрочно прекращены полномочия депутатов Сергея Решетникова и Файзоллы Каменова, а также члена Центральной избирательной комиссии Ерлана Дауылбаева. Также депутаты мажилиса одобрили вступление казахстанского айтыскера Аманжола Алтаева в состав комитета по социально-культурному развитию палаты.     
 

Токаев посетил завод по производству бронетехники

10.03.2022, 16:46 1136
Токаев посетил завод по производству бронетехники
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 10 МАРТА - Президент Касым-Жомарт Токаев посетил завод по производству и модернизации бронированной колесной техники "Казахстан Парамаунт Инжиниринг", действующий в столице, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Президенту продемонстрировали линию по производству отечественных бронированных колесных машин, а также выставку продукции казахстанских предприятий оборонной промышленности", - сообщает Акорда

 
В ходе посещения глава государства был проинформирован о деятельности компании и состоянии отечественного оборонно-промышленного комплекса.
 
Осмотрев завод, Касым-Жомарт Токаев обозначил перспективные направления развития данной отрасли, заявил о необходимости поддержки отечественных производителей и призвал к их техническому обновлению в соответствии с требованиями времени.

 

Назарбаев прибыл в Турцию для участия в дипломатическом форуме

10.03.2022, 08:17 6926
АНТАЛИЯ. 10 МАРТА - Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев прибыл в Турцию для участия в дипломатическом форуме, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По приглашению президента Турецкой Республики Реджепа Эрдогана Елбасы прибыл в Анталию для участия в Дипломатическом форуме #ADF2022", - сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай в Twitter

 
Дипломатический форум Анталии - это дискуссионная площадка для обмена мнениями по актуальным глобальным и региональным вопросам. Текущий форум пройдет под девизом "Перекодирование дипломатии".

 

С Украины эвакуировано более 700 казахстанцев - МИД РК

09.03.2022, 18:40 18266
С Украины эвакуировано более 700 казахстанцев - МИД РК
Фото: МИД РК
НУР-СУЛТАН. 9 МАРТА - В МИД РК предоставили актуальную информацию об эвакуации граждан Казахстана с Украины, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На сегодняшний день казахстанскими дипломатами оказано содействие в выезде с Украины 731 гражданину РК. Из них 662 человека выехали в Польшу, а остальные - в Молдову, Румынию, Венгрию и Словакию, сообщает пресс-служба МИД РК.
 
9 марта в 16.02 по времени Нур-Султана из Атырау в Польшу вылетел четвертый эвакуационный самолет. Ранее тремя репатриационными рейсами в Казахстан доставлено 432 гражданина РК.
 

В настоящее время в Катовице находятся 165 казахстанцев. При этом в очереди на пересечение украинско-польской границы наших граждан нет. В эвакуационной точке сбора у почетного консульства РК во Львове собралось 11 человек, а в Харькове остаются 7 наших соотечественников", - сообщает МИД РК.

 
По информации посольства РК на Украине, общее количество граждан РК, находящихся в Мариуполе, составляет 18 человек. Ввиду отключения электроэнергии и телефонной связи на сегодняшний день поддерживать контакты с ними не представляется возможным. В Сумы находятся 2 гражданина РК, с которыми поддерживается регулярная связь. Ожидается, что эти граждане будут эвакуированы через гуманитарные коридоры, открытие которых обсуждается российской и украинской сторонами.
 
Из-за ухудшения ситуации в Киеве казахстанские дипломаты временно передислоцированы во Львов и продолжают работу по оказанию помощи гражданам РК в штатном режиме.
 
Из 57 казахстанских большегрузных автомобилей при содействии дипломатов РК 44 уже покинули территорию Украины, а остальным 13 оказывается максимальная необходимая помощь.
 

Назначен председатель Комитета казначейства

09.03.2022, 17:02 20176
Назначен председатель Комитета казначейства
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 9 МАРТА - Приказом министра финансов РК Токбаев Рахат Кельдибаевич назначен на должность председателя Комитета казначейства Министерства финансов РК. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Рахат Токбаев родился в 1965 году в Акмолинской области. Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, Университет "Туран". 
 
Трудовую деятельность начал в 1982 году учеником слесаря Атбасарского ремонтно-механического завода. 
 
С 1985 по 1998 годы работал в финансово-кредитных учреждениях. 
 
С 1998 по 2001 годы - начальник отдела валютных операций управления казначейства по Астане. 
 
2001-2006 годы - заместитель начальника департамента казначейства, заместитель начальника департамента финансов по Астане.
 
2007-2013 годы - начальник департамента казначейства по Астане.
 
2013-2021 годы - руководитель департамента казначейства Комитета казначейства Министерства финансов РК.
 
С мая 2021 года и по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета казначейства Министерства финансов РК.
 

Депутаты предложили создать госкомиссию по вопросам энергетической безопасности

09.03.2022, 15:33 21541
Депутаты предложили создать госкомиссию по вопросам энергетической безопасности
НУР-СУЛТАН. 9 МАРТА - На заседании мажилиса парламента Республики Казахстан депутат Жамбыл Ахметбеков обратился с запросом на имя премьер-министра РК, в котором заявил о необходимости формирования государственной комиссии по вопросам энергетической безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Полагаем необходимым сформировать государственную комиссию по вопросам энергетической безопасности для определения неотложных мероприятий и мер их реализации", - заявил Жамбыл Ахметбеков.

 
Он отметил, что вопрос энергетической безопасности является одним из наиболее острых для Казахстана. При этом он не находит должного решения и даже адекватной оценки. 
 

Казахстан идет вслед за развитыми странами в попытке энергоперехода и декарбонизации, но при этом не обеспечивается стабильное состояние традиционной энергетики", - сказал депутат.

 
От также напомнил, что за этот осенне-зимний период произошел ряд крупных аварий регионального значения на отдельных станциях и два масштабных блэкаута, которые привели к массовым отключениям сразу в нескольких регионах.
 

При этом ЧП случились на ключевых энергообъектах страны - Экибастузской ГРЭС-1 и ГРЭС-2. На Петропавловской ТЭЦ-2 произошло несколько крупных аварий, что повлекло отключение электроэнергии практически по всей территории Северо-Казахстанской области, а жители областного центра оставались без тепла. Из-за аварийной ситуации на Жезказганской ТЭЦ ограничения подачи электроэнергии затронули почти половину города. Из-за аварии на теплосетях в Темиртау значительная часть города осталась без тепла", - подчеркнул мажилисмен.

 
По его словам, сейчас сложно назвать регион, где нет серьезных сбоев в подаче электрической и тепловой энергии, а изношенность оборудования и сетей не близка к критическому уровню. Он отметил, что в минувшем году продолжительность аварийных отключений генерации выросла на четверть.
 

Постоянные перебои в подаче тепла и света наносят ущерб экономике и социальной сфере, а главное - страдают наши граждане. Всякий раз авариям находятся текущие оправдания - непогода, соседние страны, "серые" майнеры. Но на самом деле проблема является далеко не случайной и связана с букетом системных причин", - сказал депутат.

 
По его словам, среди них: износ оборудования, острая нехватка высококвалифицированных специалистов-энергетиков, отсутствие собственного производства энергооборудования, несбалансированная и непрозрачная тарифная политика, отсутствие реальных результатов в сфере повышения энергоэффективности и энергосбережения.
 
Депутат также отметил, что подошел критический срок усталости инфраструктуры, построенной еще в советское время.
 

Данная проблема на системном уровне не решается, лишь латаются дыры. При этом нет конкретно ответственных органов и должностных лиц за энергетическую безопасность, такой функционал отсутствует даже у Министерства энергетики как уполномоченного органа. Нет долгосрочного планирования и стратегического видения отрасли. Все планирование сводится к тому, чтобы пережить очередной отопительный сезон. Отсутствуют четкие критерии и индикаторы энергетической безопасности страны", - заявил мажилисмен.

 
Он добавил, что собственных инновационных продуктов и услуг в сфере энергетики не создается. 
 

В целом технологическое отставание в данной отрасли становится критическим, и это тоже вызов энергетической безопасности", - сказал Жамбыл Ахметбеков.

 

Операторам связи могут повысить штрафы за плохой интернет в РК

09.03.2022, 12:03 24776
Операторам связи могут повысить штрафы за плохой интернет в РК
НУР-СУЛТАН. 9 МАРТА - В мажилисе одобрили в первом чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан по вопросам связи", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В период пандемии и перехода населения на удаленный режим работы возросла значимость качества предоставляемых услуг связи, которая прослеживается в увеличении количества жалоб от населения", - сказала депутат Жанна Тельпекбаева.

 
Она также отметила, что согласно статье 637 Кодекса об административных правонарушениях, штраф для субъектов крупного предпринимательства составляет 100 МРП; за повторное нарушение, совершенное в течение года - 200 МРП. 
 
По ее словам, при этом субъект крупного предпринимательства при признании факта нарушения вправе оплатить штраф в размере 50%, то есть 50 либо 100 МРП.
 

Зачастую операторам комфортнее оплатить половину штрафа, нежели устанавливать дополнительное оборудование либо иным способом развивать свою сеть. В конечном итоге все неудобства со связью сказываются на абонентах, которые свои обязательства перед оператором выполняют на постоянной основе, то есть оплачивают тариф в полном объеме", - отметила депутат.

 
По словам Тельпекбаевой, законопроект позволит усилить ответственность операторов связи путем увеличения размера административного штрафа для субъектов крупного предпринимательства за оказание услуг связи и доступа к интернету, не соответствующих установленным законодательством техническим параметрам.
 

Предлагаемое повышение административного штрафа за указанное правонарушение до 1000 МРП и за повторное нарушение, совершенное в течение года, - до 1500 МРП позволит защитить право граждан на получение качественных услуг связи и интернета и позволит создать дополнительные условия для конкуренции среди операторов", - подчеркнула депутат.

 

Мажилис одобрил ратификацию конвенции ООН по урегулированию международных коммерческих споров

09.03.2022, 11:28 25126
НУР-СУЛТАН. 9 МАРТА - Депутаты мажилиса одобрили на пленарном заседании ратификацию Конвенции Организации Объединенных Наций о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отмечается в заключении к законопроекту, 7 августа 2019 года Республика Казахстан подписала Конвенцию Организации Объединенных Наций о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации в соответствии с указом президента Республики Казахстан от 2 августа 2019 года, информирует издание "Казправда".
 
Конвенция вступила в силу 12 сентября 2020 года. Конвенцию подписали 55 стран, такие как Китай, США, Корея, Индия и другие. Из них Конвенцию ратифицировали семь стран (Сингапур, Эквадор, Фиджи, Гондурас, Катар, Саудовская Аравия, Турция) и одна страна утвердила (Беларусь).
 

Ратификация конвенции позволит укрепить договорно-правовую базу по урегулированию международных споров, возникающих в контексте международных коммерческих отношений, посредством медиации, а также укрепить позицию государства в области права международной торговли и будет приветствоваться деловыми кругами и иностранными инвесторами", - говорится в заключении к документу.

 

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