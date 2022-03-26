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Минфин завершил работу над законопроектом по банкротству физлиц

25.03.2022, 18:21 21176
Минфин завершил работу над законопроектом по банкротству физлиц
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - Законопроект "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК" обсудили в правительстве под председательством премьер-министра Алихана Смаилова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Министерством финансов завершена работа по проекту закона "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан" и сопутствующих законопроектов. Предусматривается внесение изменений и дополнений в 21 законодательный акт (в 8 кодексов и 13 законов), сообщает пресс-служба главы правительства. 
 
Соответствующий проект закона разработан в целях снижения долговой нагрузки граждан, смягчения социальной напряженности, стимулирования выплат по долгам и обеспечения возврата должников к продуктивной экономической деятельности. 
 
В ходе обсуждения проведено 10 заседаний рабочей группы, рассмотрены более 100 предложений и замечаний, предоставлены ответы на 276 вопросов, заданных через платформу "электронного правительства". 
 
На основании представленных предложений в законопроекты внесены изменения, в том числе: упрощена процедура подачи заявлений о банкротстве, предусмотрена государственная помощь социально уязвимым категориям людей, введена возможность заключения мирового соглашения, внедрено обязательное прохождение банкротами курсов по повышению финансовой грамотности и ряд других.
 
По итогам совещания премьер-министр поручил уполномоченным государственным органам выработать единые позиции по несогласованным вопросам и провести все предусмотренные отечественным законодательством экспертизы.
 
Напомним, в начале января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономической ситуации в стране поручил правительству разработать закон о банкротстве физлиц.
 

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Назначен зампредседателя Комитета госдоходов

26.03.2022, 13:44 1736
Назначен зампредседателя Комитета госдоходов
Фото: КГД РК
НУР-СУЛТАН. 26 МАРТА - Азамат Панбаев назначен заместителем председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Приказом министра финансов РК Панбаев Азамат Серикович назначен заместителем председателя Комитета государственных доходов", - говорится в сообщении ведомства. 

 
Азамат Панбаев родился в 1987 году. В 2008 году окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, в 2010 году - Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова.
 
Трудовую деятельность начал в 2008 году в Комитете индустриального развития и промышленности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, где проработал до 2016 года и прошел путь от эксперта до руководителя управления. 
 
С 2016 года по 2019 год работал в администрации президента Республики Казахстан. 
 
С апреля 2019 года до последнего назначения занимал должность директора департамента анализа, статистики и управления рисками Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.
 

Казахстан завершил присоединение к международному протоколу об отмене смертной казни

26.03.2022, 10:49 4386
Казахстан завершил присоединение к международному протоколу об отмене смертной казни
Фото: МИД РК

НУР-СУЛТАН. 26 МАРТА - Постоянный представитель Казахстана при ООН в Нью-Йорке Магжан Ильясов передал на хранение в депозитарий ООН грамоту о ратификации второго факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Таким образом, Казахстан стал 90-м из 193 государств - членов ООН, которые присоединились к документу, сообщает пресс-служба МИД РК.

Первым шагом на пути к присоединению Казахстана к этому международному документу стало его подписание в Нью-Йорке 23 сентября 2020 года. 2 января 2021 года президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации этого документа.

Согласно положениям протокола требовалось привести национальное уголовное законодательство страны в соответствие с нормами протокола.

29 декабря 2021 года глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной казни".

Таким образом, присоединение ко второму факультативному протоколу закрепило полную отмену смертной казни в Казахстане и продолжило курс на общую гуманизацию уголовного законодательства.

Применение смертной казни в Казахстане было приостановлено указом президента Казахстана от 17 декабря 2003 года о введении соответствующего моратория.

16 марта 2022 года в своем послании народу Казахстана "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации" Токаев отметил, что для окончательного закрепления решения об отмене смертной казни нужно внести соответствующие изменения в Конституцию.

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В Казахстане в 2021 году за совершение коррупционных правонарушений осудили 892 человека

25.03.2022, 21:30 14906
НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - В Казахстане за совершение коррупционных правонарушений в 2021 году осуждено 892 лица (1021 - в 2020 году), говорится в Национальном докладе о противодействии коррупции Антикоррупционной службы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Cреди них служащие: органов внутренних дел - 207 (254), акиматов и их структурных подразделений - 150 (211), из них акимов - 5 (19), министерства финансов - 34 (67), министерства сельского хозяйства - 19 (18), министерства здравоохранения - 16 (5), органов национальной безопасности - 10 (5), службы экономических расследований - 4 (7), прокуратуры - 3 (6), судьи - 3 (5).
 
В структуре коррупционной преступности из года в год растет доля взяточничества (получение и дача взятки, посредничество во взяточничестве). Если в 2015 году это было только каждое третье преступление (895 от 2733), то в 2021 году - более 67% (1053 от 1557). Это сигнал о наличии в работе государственного аппарата рисковых зон, связанных с бюрократией и сложными процедурами.
 
Несмотря на снижение общей статистики, возросло число особо тяжких коррупционных преступлений (на 10%), задержанных (на 10%, с 216 до 235), арестованных (на 13%, с 197 до 223) и осужденных к лишению свободы (на 7%, с 269 до 289).
 
Благодаря реформам по защите конституционных прав граждан доля коррупционных уголовных дел, прекращенных по реабилитирующим основаниям, снизилась в 2021 году на 30% (с 1576 до 1096).
 
Антикоррупционная служба ориентирована на проведение глубоких разработок для выявления и пресечения многоуровневой системной коррупции, законспирированных преступных схем и крупных хищений.
 
По данным доклада, пресечен 91 случай незаконного вмешательства в бизнес и 66 фактов покровительства субъектам теневой экономики. Выявлено 82 факта системной коррупции. Изобличена деятельность 3-х организованных преступных групп (2020 год - 0).
 
Так, в столице сотрудники инспекции транспортного контроля организовали выдачу более 260 тысяч фиктивных диагностических карт технического осмотра на 500 млн тенге. 
 
В Восточно-Казахстанской области группа из 16 лиц, включая руководителей резервата "Семей орманы", получала взятки за выдачу разрешений на санитарную вырубку леса. Уничтожался уникальный сосновый бор.
 
В Костанае работники специализированного центра обслуживания населения подделывали сотни экзаменов на получение водительских прав. 
 
Антикоррупционной службой продолжается системная работа по профилактике, выявлению и пресечению коррупционных проявлений при реализации мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией. За отчетный период выявлено 71 такое уголовное правонарушение, основную долю которых составляют факты хищений (55%), взяточничества (23%) и злоупотребления должностными полномочиями (7%).
 
Их наибольшее число выявлено в Нур-Султане (11), Туркестанской (8), Алматинской (7), Акмолинской (6), Костанайской (6) областях и в Алматы (6).
 
В рамках проверки закупок компьютерной техники для онлайн-обучения учеников выявлено 12 преступлений (Нур-Султан - 1, Алматинская область - 4, Атырауская - 1, Костанайская - 2, Мангистауская - 1, Павлодарская - 1, Северо-Казахстанская - 2) с общей суммой установленного ущерба свыше 15 млрд тенге.
 
В числе изобличенных лиц руководители управлений образования 4-х регионов (Нур-Султан, Алматинская, Западно-Казахстанская и Павлодарская области), которые совершили хищение бюджетных средств путем завышения стоимости и поставки компьютерной техники ненадлежащего качества.
 
Антикоррупционной службой приняты меры по выявлению и пресечению фактов выдачи поддельных электронных паспортов вакцинации.
 
В результате зарегистрировано 12 досудебных расследований (Нур-Султан - 3, Алматы - 1, Акмолинская область - 1, Актюбинская - 1, Алматинская - 1, Восточно-Казахстанская - 1, Костанайская - 1, Павлодарская - 1, Туркестанская - 2). 
 
В Акмолинской области осуждены медицинские сестры центральной городской поликлиники Кокшетау и поликлиники ТОО Viamedis по факту неоднократного сбыта поддельных документов и внесения заведомо ложных сведений в электронный модуль "Вакцинация" информационной системы Министерства здравоохранения. Они получали от граждан денежные вознаграждения (от 10 тысяч до 40 тысяч тенге) без фактического введения инъекций.
 
На основании этих данных на портале электронного правительства "egov.kz" сформированы фиктивные электронные паспорта вакцинации против коронавирусной инфекции на 15 жителей области.
 
В 2021 году Антикоррупционной службой обеспечено возмещение 20,4 млрд тенге или 86% (из 23,8 млрд тенге установленного ущерба).
 

В Минобороны обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества РК и РФ

25.03.2022, 20:35 17141
В Минобороны обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества РК и РФ
Фото: Минобороны РК
НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - Рабочие консультации представителей департамента международного сотрудничества Министерства обороны Казахстана с представителями аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве Российской Федерации в Казахстане проведены в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Стороны обсудили вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, сообщает пресс-служба Минобороны РК.
 
Ранее в военном ведомстве состоялась протокольная встреча министра обороны РК генерал-лейтенанта Руслана Жаксылыкова с временным поверенным в делах Соединенных Штатов Америки в Казахстане Джуди Куо. Стороны обсудили вопросы сотрудничества, включая взаимодействие оборонных ведомств двух стран в рамках пятилетнего плана в сферах миротворческой и языковой подготовки, обучения специалистов.
 
Также в Министерстве обороны состоялась встреча заместителя начальника департамента международного сотрудничества полковника Валерия Вишникина с заместителем военного атташе Канады в Российской Федерации по совместительству в Республике Казахстан капитаном второго ранга Рональдом Готье.
 

Обсуждены вопросы военного сотрудничества Казахстана и Канады

25.03.2022, 20:30 17571
Обсуждены вопросы военного сотрудничества Казахстана и Канады
Фото: Минобороны РК
НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - В Министерстве обороны состоялась встреча заместителя начальника департамента международного сотрудничества полковника Валерия Вишникина с заместителем военного атташе Канады в Российской Федерации, по совместительству - в Республике Казахстан, капитаном второго ранга Рональдом Готье, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Стороны обсудили перспективы сотрудничества в образовательной сфере, языковой подготовке, повышении потенциала и возможностей миротворческих подразделений, сообщает пресс-служба Минобороны РК.
 
Казахстанско-канадское военное сотрудничество сосредоточено в области миротворческой деятельности. В этом контексте следует отметить роль Канады в продвижении миротворческих инициатив ООН.
 
Ранее в военном ведомстве состоялась протокольная встреча министра обороны РК генерал-лейтенанта Руслана Жаксылыкова с временным поверенным в делах Соединенных Штатов Америки в Казахстане Джуди Куо. Стороны обсудили вопросы сотрудничества, включая взаимодействие оборонных ведомств двух стран в рамках пятилетнего плана в сферах миротворческой и языковой подготовки, обучения специалистов.
 

Антикор выявил 54 лжеоператора техосмотра

25.03.2022, 20:19 18226
НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - Опубликован Национальный доклад о противодействии коррупции за 2021 год, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Целью документа является информирование общества о результатах реализации антикоррупционной политики Казахстана в 2021 году. Освещена работа уполномоченного органа по противодействию коррупции, а также других государственных органов, субъектов квазигосударственного сектора и общественности в данном направлении, сообщает пресс-служба Антикора. 
 
В частности, в докладе говорится о ряде нареканий в адрес Комитета транспорта МИИР РК.
 

Принимаемые Комитетом транспорта меры по борьбе с недобросовестными автоперевозчиками грузов формальны и не приводят к ожидаемым результатам. Более 800 тысяч транспортных средств остаются без официального транспортного контроля, а государство несет миллиардные убытки на ремонт дорог (в среднем 60 млрд тенге в год)", - говорится в докладе Антикора.

 
Также в докладе отмечается, что за 9 лет не налажена работа специальных автоматизированных измерительных средств.
 
Комитетом транспорта не ведется онлайн-видеомониторинг за территориальными инспекциями, осуществляющими контроль на дорогах, не обеспечивается использование ими видеожетонов.
 

Существенные недостатки имеются и в сфере технического осмотра транспортных средств. Агентством выявлено 54 лжеоператора техосмотра, которые только в 2021 году выдали 435 тысяч фиктивных диагностических карт. Таким образом, 15% всего автотранспорта Казахстана создает угрозу жизни и здоровью граждан, безопасности движения в целом", - сказано в докладе.

 
Однако органы транспортного контроля вместо борьбы с лжеоператорами техосмотра покровительствуют их незаконной деятельности.
 

Ежегодно Комитетом транспорта на паритетных основах производится обмен с иностранными государствами бланками разрешений в целях развития международных торговых отношений. Однако, зачастую создается искусственный дефицит бланков путем незаконного отказа добросовестным перевозчикам в их получении. Они предоставляются аффилированным с сотрудниками инспекций транспортного контроля компаниям, не имеющим собственного грузового транспорта", - говорится в докладе.

 
По итогам анализа Министерству индустрии и инфраструктурного развития будут даны соответствующие рекомендации.
 
С полным текстом доклада можно ознакомиться по ссылке
 

Президент поручил решить проблему незаконного майнинга: что уже сделано

25.03.2022, 18:29 20121
Президент поручил решить проблему незаконного майнинга: что уже сделано
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - 2 марта глава государства поручил Министерству энергетики и Агентству по финансовому мониторингу окончательно решить проблему незаконного майнинга в Казахстане. Telegram-канал пресс-службы Акорды "БОРТ N1" подвел итог, что для этого уже сделано, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Президент поручил выявить все майнинговые фермы, проверить налоговые и таможенные вопросы, параллельно тщательно изучить договоры, на основании которых получены техусловия, а также другие аспекты деятельности.
 
На сегодня: 
 
  • пресечена незаконная деятельность 51 майнинговой фермы, 55 - добровольно прекратили свою деятельность;
  • установлены незаконные подключения к источникам энергоснабжения без технических условий, необоснованное размещение на территории специальных экономических зон, а также уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей;
  • зарегистрировано 25 уголовных дел, изъято более 67 тысяч единиц оборудования стоимостью около 100 млрд тенге;
  • принятые меры способствовали снижению потребления электроэнергии в стране на 600 мегаватт;
  • ужесточается нормативное регулирование майнинга и цифровых активов.
 
Напомним, премьер-министр РК Смаилов поручил принимать решительные меры в отношении "серого" майнинга. 
 
Fitch: нерегулируемый майнинг несет риски для энергетического сектора. В Казахстане налог для "белых" майнеров могут увеличить в 10 раз. Также в РК предложили конфисковывать имущество "серых" майнеров и ограничивать их IP-адреса. 
 
Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии. 

Министерство энергетики Республики Казахстан предлагает ряд мер по регулированию рынка цифрового майнинга.
 
На сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводился опрос на тему: "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?". 68% ответивших уверены, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 20% - что для пополнения бюджета могут работать "белые" майнеры. 5% считают, что нужно оставить работать майнинговые фермы, несмотря ни на что. 6% ответили: "Мне все равно". Сегодня этот вопрос является дискуссионным и активно обсуждается в обществе.
 

Глава Нацбанка доложил президенту о динамике инфляции

25.03.2022, 17:24 21266
Глава Нацбанка доложил президенту о динамике инфляции
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - Глава государства заслушал отчет председателя Национального банка Галымжана Пирматова о предварительных итогах реализации Национальным банком денежно-кредитной политики в I квартале 2022 года, а также о мерах, предпринимаемых для обеспечения финансовой и ценовой стабильности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Президент был проинформирован о ситуации на внешних и внутренних рынках. Галымжан Пирматов рассказал о тенденциях, складывающихся на валютном рынке, состоянии золотовалютных резервов Национального банка и активов Национального фонда, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Касым-Жомарту Токаеву также было доложено о динамике инфляции, изменении структуры депозитов в банковской системе, состоянии пенсионных активов и развитии платежной системы.
 
По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.
 

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