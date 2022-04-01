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Кадровые перестановки произошли в АФМ

31.03.2022, 18:43 5931
НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - В Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу произошли кадровые перестановки, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает пресс-служба ведомства, приказом председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Жаната Элиманова по согласованию с администрацией президента РК на должности руководителей территориальных департаментов экономических расследований назначены:
 
  • Акжанов Данияр Мейрамович - Алматы;
  • Исмагулов Нуржан Ныгметович - Алматинская область;
  • Молдабеков Айдын Капарович - Восточно-Казахстанская область;
  • Канагатов Нурлан Жолжаксынович - Северо-Казахстанская область.
 

новости по теме

Смаилов: неиспользуемые земли будут передаваться действующим крестьянским хозяйствам

31.03.2022, 21:22 3931
Смаилов: неиспользуемые земли будут передаваться действующим крестьянским хозяйствам
НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА -31 марта в Нур-Султане под председательством премьер-министра Алихана Смаилова прошло второе заседание комиссии по демонополизации экономики при правительстве РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В рамках заседания были рассмотрены вопросы передачи неиспользуемых земель сельхозназначения действующим крестьянским хозяйствам и по механизмам передачи в государственную собственность необоснованно приватизированных объектов, сообщает пресс-служба премьер-министра РК. 
 
Напомним, 3 января главой государства подписан закон, который сократил срок принудительного изъятия неиспользуемых сельхозземель с двух лет до одного года. Внедрены новые механизмы госконтроля посредством космомониторинга. Двукратно увеличены ставки налога на неиспользуемые сельхозземли. 
 
По словам министра сельского хозяйства РК Ербола Карашукеева, проблема пастбищ на селе стоит крайне остро, причем практически во всех регионах, однако, в результате проводимой работы в 2019-2021 годах было выявлено 8,1 млн га неиспользуемых или используемых не по назначению сельскохозяйственных земель. 
 
После принятия мер реагирования 3,4 млн га от этого объема начали осваиваться прежними собственниками земельных участков. 2,1 млн га - возвращены в государственную собственность. Сегодня 2,6 млн га находятся в проработке местных исполнительных органов. 
 
Кроме того, в 2021 году потребность в пастбищах для выпаса скота сельского населения сокращена с 21 млн га до 14 млн га, в том числе за счет заключения меморандумов с организованными хозяйствами и расширения границ населенных пунктов. 
 

Необходимо качественно и своевременно исполнить поручение главы государства. Поручаю Министерству сельского хозяйства активизировать работу. Неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения должны быть переданы тем, кто реально работает на земле", - заявил Алихан Смаилов. 

 
26 марта усилить работу по изъятию у банков второго уровня неиспользуемых земель сельхозназначения поручил главный государственный инспектор по использованию и охране земель Министерства сельского хозяйства Мурат Темиржанов.
 

Глава государства встретился с председателем сената

31.03.2022, 19:27 5691
Глава государства встретился с председателем сената
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - Председатель сената Маулен Ашимбаев доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву об итогах прошедшего в Алматы юбилейного заседания Совета межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ, посвященного 30-летию со дня создания организации, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Председатель сената также проинформировал президента о ходе подготовки к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в сентябре в Нур-Султане, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Глава государства отметил, что на нынешнем этапе стоит важная задача - закрепить за казахстанским форумом статус универсальной глобальной межрелигиозной диалоговой площадки, обеспечивающей конструктивный диалог по самым актуальным проблемам современности. Маулен Ашимбаев рассказал о законотворческой работе палаты, направленной на осуществление ключевых положений послания народу Казахстана.
 
Глава государства отметил необходимость качественного законодательного обеспечения социально-экономических и политических реформ в стране.
 
Спикер сената также представил информацию об итогах выезда парламентариев в регионы.
 
Ранее председатель мажилиса Ерлан Кошанов доложил главе государства Касым-Жомарту Токаеву о работе нижней палаты парламента по законодательному обеспечению положений, содержащихся в президентском послании "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации".
 

Кошанов доложил президенту о работе мажилиса

31.03.2022, 16:24 7741
Кошанов доложил президенту о работе мажилиса
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - Председатель мажилиса Ерлан Кошанов доложил главе государства Касым-Жомарту Токаеву о работе нижней палаты парламента по законодательному обеспечению положений, содержащихся в президентском послании "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С начала второй сессии в работе у мажилисменов находилось 96 законопроектов, из которых 53 одобрены и направлены в сенат", - сообщил Кошанов на встрече. 


Председатель мажилиса также рассказал о новых форматах работы нижней палаты парламента. По его словам, депутаты теперь уделяют приоритетное внимание повышению открытости своей работы, укреплению парламентской культуры и усилению взаимодействия с гражданами. Чаще будут проводиться парламентские слушания и другие мероприятия по наиболее важным общественным проблемам.
 
Также в нижней палате будут внедрены новые механизмы работы с обращениями граждан, в том числе по вопросам, поднимаемым в ходе выездов депутатов в регионы. Мажилисмены будут проводить регулярные встречи с избирателями на местах.
 

Директор Института языкознания доложила президенту о реформировании казахского языка

30.03.2022, 19:54 23346
Директор Института языкознания доложила президенту о реформировании казахского языка
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - Директор Института языкознания Анар Фазылжанова проинформировала президента Касым-Жомарта Токаева об основных результатах деятельности сотрудников Института языкознания имени Ахмета Байтурсынова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам Анар Фазылжановой, институт работает по трем основным направлениям. Первое - исследование теоретических аспектов лингвистики казахского языка в контексте развития мирового языкознания. Второе направление - цифровизация казахского языка, в частности создание электронного информационного ресурса "Национальный корпус казахского языка". Третье направление - реформирование казахского языка, направленное на расширение сферы его применения, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Глава государства, высоко оценив труды ученых Института языкознания, пожелал им успехов в научной деятельности.
 

Президент принял писателя Смагула Елубая

30.03.2022, 19:15 24326
Президент принял писателя Смагула Елубая
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - Основной темой встречи Касым-Жомарта Токаева и Смагула Елубая стала творческая деятельность писателя. Собеседники также обменялись мнениями о современном состоянии казахской литературы и отечественного кино, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Смагул Елубай рассказал главе государства о фильме, снятом по его роману "Акбоз уй" ("Одинокая юрта"). Описываемые в картине события происходят во времена голода в казахской степи в первой половине ХХ века, сообщает пресс-служба Акорды. 
 
В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев пожелал литератору творческих успехов.
 

Как обеспечивают дизтопливом аграриев в Акмолинской области

30.03.2022, 17:49 25791
Как обеспечивают дизтопливом аграриев в Акмолинской области
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 30 МАРТА - Акмолинские аграрии активно начали подготовку к весенне-полевым работам. Фермеры основного зерносеющего региона страны подготавливают технику, семена и запасаются топливом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации управления сельского хозяйства и земельных отношений, на проведение весенне-полевых работ потребность региона в горюче-смазочных материалах составляет в дизельном топливе - 76, в бензине - 7,8, в масле - 4,8 тысячи тонн, сообщает управление внутренней политики региона.
 

В настоящее время в этом направлении ведется активная работа. Министерством энергетики РК на проведение весенне-полевых работ в области выделено 72 тысячи тонн гарантированного объема дизтоплива. В разрезе заводов это выглядит следующим образом: с Павлодарского НХЗ - 32 тысячи тонн, с Шымкентского НПЗ - 40 тысяч тонн. Его доставкой будут заниматься 17 операторов - поставщиков дизельного топлива и 3 самостоятельных хозяйства по приобретению", - сообщили в областном ведомстве.

 
Из требуемого объема 13 тысяч тонн топлива уже поступило фермерам области. В апреле на склады предприятий прибудут 30 тысяч, в мае - еще 22 тысячи тонн. 
 
Определена и цена на удешевленное дизельное топливо, при этом конечная цена для сельхозтоваропроизводителей составляет 208 тенге за литр. Отпускная цена дизельного топлива составляет 212 тысяч тенге за тонну с нефтеперерабатывающих заводов.
 
К слову, в текущем году аграрии области поставили перед собой задачу засеять 5 млн гектаров, из которых 4,6 млн гектаров займут зернобобовые культуры, 282 тысячи гектаров - масличные, более 184 тысяч гектаров - яровые кормовые, 17,4 тысячи гектаров - картофель и более 2,7 тысячи гектаров - овощи.
 

На кызылординца оформили 14 кредитов на сумму более 25 млн тенге

30.03.2022, 17:22 26731
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - Депутат мажилиса Юрий Ли обратился в Генпрокуратуру и к председателю Агентства по регулированию и развитию финансового рынка с требованием навести порядок в сфере кредитного регулирования, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам депутата, в последнее время участились случаи оформления кредитов на казахстанцев без учета актуального статуса, кредитной истории и адекватного расчета долговой нагрузки.
 

Житель Кызылорды Махамбетов сообщает, что неустановленные лица ввели его в заблуждение и оформили на него 14 кредитов на общую сумму по основному долгу свыше 25 миллионов тенге. Злоумышленники оформляли кредиты в период с 20 октября по 26 ноября 2021 года. Обращает на себя внимание, что кредитные организации одобряли по несколько кредитов в один день", - рассказал мажилисмен.

 

Банк ЦентрКредит" и банк "ХоумКредит" выдали 20 октября кредиты на сумму 1 миллион 40 тысяч тенге. На следующий день, 21 октября, было оформлено сразу три кредита: два - на сумму 2,2 миллиона тенге в Jusan Bank и один кредит в "Евразийском банке" - на сумму 1,1 миллиона тенге. В период с 22 по 25 октября 2021 года "Халык банк" выдал кредит на сумму 2,5 миллиона тенге, и Forte bank оформил кредит на сумму 2 миллиона 252 тысячи тенге. На этом история не закончилась, 11 ноября 2021 года "Банк ЦентрКредит" оформляет на Махамбетова залоговый кредит на сумму 8 миллионов 875 тысяч тенге. На следующий день, 12 ноября, "Банк ВТБ" оформляет кредит в размере 5 миллионов тенге. В период с 22 по 26 ноября 2021 года были оформлены кредиты на общую сумму 2 миллиона 354 тысячи тенге в МФО "Онлайн КазФинанс", "Салем Кредит", "Лендинг энд Файненси", "Мега кредит".

 
Депутат подчеркнул, что Махамбетов обращался к финансовому регулятору с жалобой, но управление региональных представителей по Кызылорде в лице и.о. начальника управления Сарманова М. порекомендовало ему в судебном порядке обязать финорганизации произвести корректировку кредитной истории, а также пожаловаться в ОЮЛ "Казахстанская ассоциация "ФинТех" в связи с тем, что события, изложенные в обращении пострадавшего, выходят "за рамки компетенции Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка".
 
Юрий Ли рассказал и о других подобных случаях. В связи с этим депутат попросил профильные госорганы ответить, насколько актуальна и достоверна информация, отражающаяся в кредитных бюро, если в течение одного дня на заемщика можно оформить сразу три кредита, которые он оплачивать не в состоянии, и как это обстоятельство отразилось на состоянии кредитного рынка в целом.
 

Токаев дал ряд поручений правительству по вопросам социально-экономического развития

30.03.2022, 16:38 25581
Токаев дал ряд поручений правительству по вопросам социально-экономического развития
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - В резиденции Акорда под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось рабочее совещание по наиболее актуальным вопросам финансово-экономической повестки, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Глава государства отметил, что геополитическая неопределенность оказывает серьезное давление на нашу экономику, в связи с чем государственные органы должны работать слаженно и эффективно.
 

Ситуация меняется очень быстро. В таких условиях важно детально просчитывать свои шаги, четко и быстро оценивать все риски и возможности. Решения должны быть взвешенными и приниматься без промедления и бюрократических проволочек", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

 
В ходе совещания о текущем состоянии и прогнозах развития экономики доложил премьер-министр Алихан Смаилов. Председатель Национального банка Галымжан Пирматов отчитался о проводимой в настоящее время денежно-кредитной политике. Информацию об уточненных параметрах республиканского бюджета на 2022 год представил заместитель премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев.
 
Участники мероприятия обсудили вопросы оптимизации расходов бюджета, подготовки к весенней посевной кампании, развития экспортной политики и привлечения инвестиций, совершенствования транспортной логистики, а также реализации программы повышения доходов населения.
 
По итогам совещания главой государства правительству и администрации президента дан ряд поручений по вопросам социально-экономического развития страны.
 

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