Токаев провел телефонный разговор с Путиным

Фото: primeminister.kz

НУР-СУЛТАН. 2 АПРЕЛЯ - Бибигуль Асылова назначена советником премьер-министра РК по социальному блоку, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Распоряжением премьер-министра РК Асылова Бибигуль Амангельдиновна назначена на должность советника премьер-министра Республики Казахстан, сообщается в Telegram-канале пресс-службы премьер-министра РК.

Напомним, 11 марта постановлением правительства Республики Казахстан Асылова Бибигуль была освобождена от должности вице-министра образования и науки Республики Казахстан.

Бибигуль Асылова родилась в 1975 году в Северо-Казахстанской области. Окончила Акмолинский финансово-экономический техникум, Казахскую государственную академию управления.

Трудовую деятельность начала в 1993 году в должности специалиста подотдела планирования и финансирования просвещения и культуры бюджетного отдела Кокшетауского областного финансового управления.

В 1994-1998 годах работала специалистом в государственных органах Кокшетау и Петропавловска.

В 1998-2016 годах работала в структурах министерств финансов РК, экономики и бюджетного планирования, культуры, труда и социальной защиты населения.

С июня 2016 года являлась вице-министром образования и науки РК.