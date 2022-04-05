Кадровые перестановки произошли в Минздраве РК

Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 4 АПРЕЛЯ - Как сообщает пресс-служба премьер-министра РК, постановлением правительства РК Вячеслав Дудник назначен на должность вице-министра здравоохранения РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Вячеслав Дудник родился в 1963 году в Костанайской области. Окончил Карагандинский государственный медицинский институт, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, Международную академию бизнеса, Российскую академию народного хозяйства, Европейский университет Швейцарии.
Трудовую деятельность начал в 1983 году в должности медицинского брата первого хирургического отделения Карагандинской областной клинической больницы.
С 1987 по 1997 годы работал врачом-онкологом, онкологом-хирургом в Костанайском областном онкологическом диспансере.
С 1997 по 2005 годы работал заместителем главного врача, главным врачом в медицинских организациях Костаная.
С 2005 по 2006 годы - и.о директора, директор департамента здравоохранения Астаны.
С 2006 по 2008 годы - заместитель директора по лечебно-профилактической работе департамента здравоохранения Южно-Казахстанской области, директор департамента здравоохранения Южно-Казахстанской области.
С 2008 по 2009 годы работал начальником Медицинского центра управления делами президента Республики Казахстан.
С 2009 по 2017 годы работал в структуре Медицинского центра управления делами президента Республики Казахстан.
С 2018 по 2021 годы - и.о. руководителя, руководитель управления здравоохранения Костанайской области.