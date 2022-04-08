Алимова назначена на должность советника по коммуникациям премьер-министра РК

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 7 апреля 2022 года "О проведении встреч руководителей центральных исполнительных органов с населением", сообщает пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Руководителям центральных исполнительных органов (за исключением министерств обороны, иностранных дел Республики Казахстан) проводить в течение года регулярные встречи с населением", - говорится в документе.

Поручено установить следующий порядок формирования и утверждения графика встреч руководителей центральных исполнительных органов с населением:

1) ежегодно до 1 декабря центральным исполнительным органам направлять в уполномоченный орган в области доступа к информации предложения для формирования графика на предстоящий календарный год;

2) ежегодно до 15 декабря уполномоченному органу в области доступа к информации вносить проект графика в канцелярию премьер-министра Республики Казахстан;

3) ежегодно до 10 января правительству Республики Казахстан утверждать график.

Руководителям центральных исполнительных органов (за исключением министерств обороны, иностранных дел Республики Казахстан) требуется:

1) проводить встречу с населением вне графика в случае прогнозируемых либо возникших рисков ухудшения ситуации в курируемой сфере в том или ином регионе;

2) обеспечить с учетом технических возможностей проведение встреч с организацией онлайн-трансляций с обязательной возможностью комментирования населением на официальных аккаунтах в социальных сетях, а также при необходимости видео-конференц-связи;

3) проводить не более одной четверти от запланированного для встречи времени с презентацией доклада, остальную часть времени – в формате "вопросы-ответы";

4) обеспечить постоянное информационное взаимодействие на всех этапах проведения встреч с уполномоченным органом в области доступа к информации;

5) обеспечить до проведения встречи с населением: определение дня и времени ее проведения с учетом мнения населения; сбор, анализ запросов и предложений от населения, поступивших на официальные интернет-ресурсы, блог-платформу руководителей центральных исполнительных органов, в других формах коммуникации и по итогам встреч акимов с населением;

6) обеспечить в рамках проведения встречи с населением: проведение личного приема граждан; встречи с некоммерческими организациями; брифинг для средств массовой информации;

7) обеспечить после проведения встречи с населением: систематизацию всех озвученных проблемных вопросов; не позднее десяти календарных дней со дня завершения встреч и приема граждан размещение в средствах массовой информации, в том числе на официальных интернет-ресурсах, информации об итогах проведенных встреч, перечня проблемных вопросов, плана действий по решению проблемных вопросов с указанием конкретных сроков их решения, ответственных исполнителей; ежеквартальное размещение на официальном интернет-ресурсе центрального исполнительного органа информации о ходе решения проблемных вопросов, поднятых населением на встречах.

Акимам всех уровней:

1) принимать участие на встречах руководителей центральных исполнительных органов с населением;

2) оказывать поддержку центральным исполнительным органам в организации проведения встреч, в том числе информационно-агитационной работы в средствах массовой информации и на официальных аккаунтах акиматов (аппаратов акимов), в социальных сетях и общедоступных местах;

3) обобщать системные проблемы региона по итогам встреч акимов с населением, требующие решения на уровне центральных исполнительных органов, национальных холдингов и компаний, и раз в полугодие направлять по компетенции в центральные исполнительные органы для учета при проведении встреч.

Уполномоченному органу в области доступа к информации обеспечить:

1) анонсирование и широкое информационное освещение хода и результатов проведения встреч в республиканских средствах массовой информации;

2) учет результатов проведения встреч в рамках ежегодной оценки эффективности деятельности центральных исполнительных органов;

3) утверждение и доведение до сведения центральных исполнительных органов методических рекомендаций по проведению встреч с населением.

Правительству Республики Казахстан:

1) рассматривать на полугодовой основе итоги проведения встреч;

2) обеспечить участие заместителей премьер-министра Республики Казахстан во встречах центральных исполнительных органов в случае наличия высоких рисков социальной напряженности и дестабилизации общественно-политической ситуации;

3) обеспечить проведение регулярных встреч с населением заместителей первых руководителей и председателей ведомств центральных исполнительных органов;

4) принять иные меры по реализации настоящего указа.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.



