Семипалатинскую зону ядерной безопасности планируют создать в Казахстане

Фото: Depositphotos

НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - Депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан одобрили в первом чтении проект закона "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Представляя документ в мажилисе, министр энергетики РК Болат Акчулаков рассказал, что проектом закона предлагается наделить уполномоченную организацию функциями по обеспечению режима нераспространения ядерного оружия на территории создаваемой зоны, реабилитации и снижению опасности радиоактивно загрязненных земель, обращению с историческими радиоактивными отходами и мониторингу уровня радиоактивного загрязнения.

Планируется введение запрета на осуществление деятельности, не предусмотренной законопроектом в пределах зоны ядерной безопасности. Это, пояснил министр, позволит предотвратить распространение радиоактивных отходов за пределы специализированной зоны и, как следствие, исключить возможность облучения населения.

В целях обеспечения реализации основного законопроекта сопутствующим законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в Земельный и Экологический кодексы, а именно: дополнение категории "земель промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения" Земельного кодекса "землями зоны ядерной безопасности".

Для закрепления необходимых правовых процедур законопроект предусматривает разработку и утверждение порядка перевода земель запаса в "земли зоны ядерной безопасности". Также предусматривается возможность передачи земель зоны ядерной безопасности в землепользование уполномоченной организации по функционированию Семипалатинской зоны ядерной безопасности", - цитирует Акчулакова издание "Казинформ" .

Также законопроектом предусматривается: ограничение распространения радиоактивного загрязнения; реабилитация территории Семипалатинской зоны ядерной безопасности путем сбора, размещения и утилизации исторически образованных радиоактивных отходов на территории полигона; непрерывный мониторинг уровня радиоактивного загрязнения на территории Семипалатинской зоны ядерной безопасности, информирует портал "Информбюро"

Основные виды деятельности в такой зоне будет выполнять оператор, в функции которого входят: обеспечение ядерной и радиационной безопасности СЗЯБ и объектов инфраструктуры; обеспечение режима нераспространения ядерного оружия на территории СЗЯБ в рамках национальных и международных обязательств Казахстана; предотвращение воздействия последствий ядерных испытаний путем реабилитации и снижения опасности радиоактивно загрязненных земель; создание и обеспечение функционирования систем физической защиты стратегических объектов СЗЯБ; проведение научных исследований в сфере ядерных технологий и радиоэкологии.





Уполномоченной организацией по управлению сверхнормативно загрязненными землями полигона предполагается назначить подведомственную организацию Министерства энергетики - Национальный ядерный центр Республики Казахстан, сообщает "Казахстанская правда".





Предприятие в течение 30 лет осуществляет текущую деятельность в области мирного использования атомной энергии, радиоэкологии и ликвидации объектов ядерной инфраструктуры, обладает высококвалифицированным персоналом, специализированным оборудованием, развитой инженерно-технической инфраструктурой и имеет необходимые разрешительные документы», – сказал Болат Акчулаков.





Он рассказал, что в период с 2008 года по настоящее время Национальным ядерным центром обследовано 100% территории полигона, проведено более 2 миллионов измерений и проанализировано порядка 5 тысяч образцов грунта. В текущем году материалы обследования будут направлены на государственную экологическую экспертизу, после чего будут определены границы условно чистых и сверхнормативно загрязненных земель полигона, ориентировочная площадь которых составляет 8900 и 9400 квадратных километров соответственно.

Принятие законопроекта в целом положительно скажется на вопросах экологии, радиационной безопасности населения, позволит ограничить несанкционированный доступ и распространение радиоактивно опасных отходов полигона и не повлечет за собой возникновения каких-либо отрицательных правовых и социально-экономических последствий, считают в Минэнерго.