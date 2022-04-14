Главы генштабов ВС государств - членов ОДКБ обсудят вопросы развития военного сотрудничества

МОСКВА. 13 АПРЕЛЯ - В четверг, 14 апреля, в режиме видеоконференции состоится заседание Военного комитета государств - членов Организации договора о коллективной безопасности по вопросам развития военного сотрудничества, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Заседание пройдет под руководством председателя Военного комитета, начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации - первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова. В мероприятии примут участие начальники генеральных штабов вооруженных сил Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и заместитель генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайрулоев", - говорится в сообщении пресс-службы ОДКБ.
Планируется обсудить вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности ОДКБ, вопросы, связанные с совершенствованием кризисного реагирования и организации международных полетов авиации вооруженных сил государств - членов ОДКБ, а также мероприятия совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в 2022 году.
Члены Военного комитета будут проинформированы о деятельности Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулева (Санкт-Петербург) в качестве базовой учебно-методической организации и базовой научно-исследовательской организации ОДКБ.