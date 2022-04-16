Госорганы РК сократят закуп бумаги в три раза

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НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - В рамках дебюрократизации поручено сократить расходы госорганов на закуп бумаги в три раза. Об этом сообщила заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Айгуль Шаимова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Указом о дебюрократизации, который на днях подписал президент Казахстана, поручено сократить бюджетные расходы на канцелярскую бумагу и сопряженные с ней товары в три раза, сообщила Шаимова на брифинге в СЦК.

По данным уполномоченного органа, сейчас на эти цели только на центральном уровне затрачивается 7 млрд тенге.

В целом меры, предусмотренные указом, будут стимулировать госорганы к обеспечению безбумажной среды и смещать акцент на цифровой формат взаимодействия", - пояснил она.

Она рассказала, что указом предусматривается отказ в рамках нормотворчества от бумажных носителей.

Помимо этого будут усовершенствованы процедурные вопросы, что значительно сократит формализм в отдельных процессах.





К примеру, вводится инструмент "согласование по умолчанию" проектов нормативных актов. Сейчас, если у госоргана даже нет замечания к проекту, он обязан письменно ответить разработчику. Теперь такая необходимость исключается. Это значительно сократит затраты рабочего времени на подготовку таких ответов, особенно разгрузит обязательные согласующие госорганы", - пояснила спикер.

Также предусматривается исключение направления запросов между госорганами для истребования ведомственных данных. Они должны быть доступны на информационных ресурсах госорганов.

Это сэкономит треть рабочего времени служащих, которое сейчас затрачивается на соответствующую переписку. Если уполномоченные органы не обеспечат своевременное обновление данных, то они будут отвечать за использование недостоверных сведений другими госорганами", - рассказала Шаимова.

Также планируется систематизировать в одной информационной системе все виды отчетов. Теперь госорганам не нужно будет искать в разрозненных источниках необходимые данные, все они будут аккумулироваться в одной системе.

Система "Е-отиниш" будет трансформирована в качестве "одного окна" для приема всех видов обращений", - добавила спикер.



