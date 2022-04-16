Дархан Ахмедиев назначен заместителем министра обороны РК
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У нас есть предложение по 190 товарным позициям, которые имеют потенциал увеличения торговли. Нам нужно ускорить реализацию проекта по созданию индустриальных торгово-логистических комплексов в районе пункта пропуска "Карасу-Актилек", - сказал Смаилов.
Мы продолжаем активно работать над совершенствованием инвестиционной и торговой политики. Создаются благоприятные условия для ведения бизнеса и обеспечения защиты прав предпринимателей и инвесторов", - сказал чрезвычайный и полномочный посол КР в Казахстане.
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В указ президента о правах человека внесены изменения
НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал изменения и дополнения в указ от 9 июня 2021 года № 597 "О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека", передает KAZAKHSTAN TODAY.
В документе утвержден план дальнейших мер в области прав человека и верховенства закона, предусматривающий следующие направления работы:
ликвидация дискриминации в отношении женщин;
продвижение равных прав и возможностей мужчин и женщин;
право на свободу объединения;
права человека в отношении лиц с инвалидностью;
права человека в области уголовного правосудия, исполнения наказания и предупреждения пыток и жестокого обращения;
обеспечение прав жертв торговли людьми;
права человека в отношении мигрантов, лиц без гражданства и беженцев;
совершенствование механизмов взаимодействия с органами ООН.
Настоящий указ вводится в действие со дня его подписания.
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Какие города и районы войдут в Улытаускую область
В области разработан алгоритм для решения вопросов административно-территориального устройства по созданию Улытауской области. В Жезказгане, Каражале, Сатпаеве, Жанааркинском и Улытауском районах 12 - 13 апреля проведены городские и районные сессии маслихатов по вопросу включения вышеуказанных регионов в состав образуемой области Улытау. По итогам сессий были получены соответствующие совместные акты", - доложил руководитель управления экономики Азамат Муканов.
Решение выверенное. Деление региона рассмотрено со всех сторон. Учтено мнение жителей", - подчеркнул аким Карагандинской области Женис Касымбек.
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