Казахстан ограничил экспорт зерна и муки

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Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев своим приказом от 16 апреля 2022 года № 110 "О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории Республики Казахстан" ввел квотирование на экспорт пшеницы и муки, говорится на сайте ведомства.
В настоящее время приказ направлен на государственную регистрацию в Министерство юстиции РК.
Ранее глава ведомства заявил, что ограничения на экспорт зерна и муки из Казахстана будут введены 15 апреля и продлятся 2 месяца, до 15 июня. Вывозить сырье можно будет только при условии обеспечения внутреннего рынка.
В этот период Казахстан может продать 1 млн тонн зерна и 300 тысяч тонн муки. При этом на внутренний рынок производители обязаны поставить 10% от вывозимого объема, причем по сниженным ценам, то есть 100 тысяч тонн зерна и 30 тысяч тонн муки.
По словам Карашукеева, квоты на 300 тысяч тонн муки достаточны для того, чтобы экспортеры не пострадали. Он отметил, что среднемесячный экспорт зерна из Казахстана равен 500 тысячам тонн.
На прошлой неделе производители муки сообщили, что приостанавливают работу из-за нехватки зерна и роста его стоимости.