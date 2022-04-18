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Казахстан ограничил экспорт зерна и муки

17.04.2022, 17:47 6876
Казахстан ограничил экспорт зерна и муки
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 17 АПРЕЛЯ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан вводит ограничение на экспорт зерна и муки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев своим приказом от 16 апреля 2022 года № 110 "О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории Республики Казахстан" ввел квотирование на экспорт пшеницы и муки, говорится на сайте ведомства.
 
В настоящее время приказ направлен на государственную регистрацию в Министерство юстиции РК.
 
Ранее глава ведомства заявил, что ограничения на экспорт зерна и муки из Казахстана будут введены 15 апреля и продлятся 2 месяца, до 15 июня. Вывозить сырье можно будет только при условии обеспечения внутреннего рынка. 
 
В этот период Казахстан может продать 1 млн тонн зерна и 300 тысяч тонн муки. При этом на внутренний рынок производители обязаны поставить 10% от вывозимого объема, причем по сниженным ценам, то есть 100 тысяч тонн зерна и 30 тысяч тонн муки. 
 
По словам Карашукеева, квоты на 300 тысяч тонн муки достаточны для того, чтобы экспортеры не пострадали. Он отметил, что среднемесячный экспорт зерна из Казахстана равен 500 тысячам тонн. 

На прошлой неделе производители муки сообщили, что приостанавливают работу из-за нехватки зерна и роста его стоимости.
 

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В РК госслужащим разрешили выкупать подарки

17.04.2022, 18:49 7481
В РК госслужащим разрешили выкупать подарки
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 17 АПРЕЛЯ - В Казахстане государственным служащим разрешили оставлять себе подарки, заплатив за них деньги в государственную казну, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Соответствующее постановление было опубликовано на сайте информационно-правовой системы нормативно-правовых актов Казахстана, изменения коснулись "некоторых вопросов учета, хранения, оценки и дальнейшего использования имущества, обращенного (поступившего) в собственность государства по отдельным основаниям" от 26 июля 2002 года № 833.
 
В данный раздел вошли подарки, которые были вручены государственным служащим. 
 
Согласно документу, теперь их возможно будет выкупать по договору купли-продажи, однако с согласования вышестоящего руководства. При этом стоимость будет определена законом "Об оценочной деятельности в Казахстане".
 

Выкуп подарка осуществляется по договору купли-продажи между уполномоченным органом и лицом, сдавшим подарок, в течение семи календарных дней со дня получения уполномоченным органом уведомления от лица, получившего подарок", - сообщается в тексте постановления.

 
Отмечается, передача сданного подарка производится путем подписания акта приема-передачи между уполномоченным органом и лицом, сдавшим подарок, после полной оплаты стоимости подарка, указанной в договоре купли-продажи.

Постановление было подписано премьер-министром Алиханом Смаиловым 11 апреля 2022 года. 

Напомним, в октябре 2020 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции".

Законом был установлен полный запрет на подарки, материальное вознаграждение и предоставление услуг госслужащим и членам их семей за действия в пользу дарителя.

 

Закон о воинской службе и улучшении жилищных условий для военнослужащих подписал президент

16.04.2022, 15:41 22266
Закон о воинской службе и улучшении жилищных условий для военнослужащих подписал президент
Фото: telegram СЦК
НУР-СУЛТАН. 16 АПРЕЛЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам воинской службы и жилищных отношений сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Изменения направлены на улучшение социального пакета военнослужащих и сотрудников специальных государственных органов, регламентацию вопросов прохождения воинской службы, по которым имелись пробелы и коллизии", - сообщается на сайте Минобороны РК.

 
В частности, поправки вносятся в законы: "О жилищных отношениях", "О специальных государственных органах Республики Казахстан" и "О воинской службе и статусе военнослужащих".
 
Законом предусматривается переход права приватизации служебных жилищ, получения денежной компенсации и использования права на обмен членам семьи умершего (погибшего) сотрудника спецгосоргана или военнослужащего, приватизация служебных жилищ по остаточной стоимости или безвозмездно. Изменения касаются также ограничения случаев двойного обеспечения жильем.
 
Впервые для Вооруженных сил, других войск и воинских формирований вводится понятие "модульный (мобильный) жилой дом". Это быстровозводимые жилые дома, которые будут установлены на территории закрытых и обособленных военных городков.
 

Внесение поправок в закон предусматривает расширение прав и обязанностей военнослужащих, установление непрерывности воинской службы сроком до трех месяцев с момента увольнения и до повторного поступления на воинскую службу по контракту. Изменения и дополнения включают вопросы проведения полиграфологического исследования при аттестации", - сообщается на сайте. 

 
Также, по информации Минобороны, в документе дифференцировано устанавливаются пределы материальной ответственности за ущерб, причиненный по неосторожности. При этом сохраняется полная материальная ответственность военнослужащих в случае причинения ущерба умышленно.
 
Увеличен возрастной ценз при поступлении на воинскую службу с 30 лет до 32 лет 6 месяцев. По решению первого руководителя государственного органа военнослужащему может быть продлен срок воинской службы сверх предельного возраста до пяти лет.
 
В Законе "О специальных государственных органах Республики Казахстан" предусматриваются поправки, направленные на унификацию подходов к прохождению службы военнослужащими и сотрудниками специальных государственных органов.
 

Партия AMANAT: встречи в регионах продолжились на востоке страны

16.04.2022, 12:43 23446
Фото: Amanat
НУР-СУЛТАН. 16 АПРЕЛЯ - В Восточно-Казахстанской области исполнительный секретарь партии AMANAT Асхат Оралов провел ряд встреч с общественностью, представителями интеллигенции, активом партии и молодежью, обсудив вопросы реализации Послания и модернизации партии в соответствии с задачами по построению "Жаңа Қазақстан". Кроме того, исполнительный секретарь принял участие в мероприятиях по линии партийных проектов "Ардагерлерді ардактайык" и "Кедергісіз келешек".
 
В музее-заповеднике Абая "Жидебай-Бөрілі" исполнительный секретарь партии встретился с аксакалами Абайского района. 
 

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем историческом Послании 16 марта сообщил об образовании трех новых областей. Центром Абайской области станет город Семей, это исторически справедливое решение, которое прежде всего придаст мощный импульс развитию региона, создав новые возможности для его жителей", - сказал Асхат Оралов.

 
В свою очередь акын, член Союза писателей Казахстана Толеген Жангалиев отметил, что этого решения жители Семея ждали давно.
 

Мы внимательно слушали Послание Президента и полностью его поддерживаем. Особую радость у нас вызвало решение Президента о создании Абайской области. Оно свидетельствует о его особом отношении к родине великого Абая. На следующее же утро аксакалы района направили Главе государства телеграмму с благодарностью", - поделился Толеген Жангалиев.

 
В городе Семее на встрече с интеллигенцией были обсуждены вопросы сохранения исторического наследия, восстановления историко-культурных памятников и развития искусства.
 

Создание Абайской области - это мудрое решение Президента. Мы уверены, что наша область внесет весомый вклад в построение "Нового Казахстана", в том числе в духовном, культурном, социальном, экономическом аспектах", - поделился своим мнением профессор, доктор филологических наук Арап Еспенбетов. 

 
Также исполнительный секретарь навестил ветерана Великой Отечественной войны 100-летнего Александра Атавина и заслуженных деятелей партии Оралхана Сартаева и Владимира Халина. Асхат Оралов отметил, что с целью заботы о людях старшего поколения с 2014 года реализуется партийный проект "Ардагерлерді ардақтайық". За это время по всей стране открыто 45 центров активного долголетия, где проводят досуг более 60 тысяч пожилых людей.
 
Далее в спортивно-оздоровительном комплексе Gold King исполнительный секретарь AMANAT встретился с параспортсменами, обсудив вопросы поддержки людей с особыми потребностями и создания доступной городской среды в рамках партийного проекта "Кедергісіз келешек".
 
 
В этот же день Асхат Оралов встретился с партийным активом Восточно-Казахстанской области, обсудив приоритеты модернизации AMANAT.
 
На активе было отмечено, что на сегодня в регионе более 52 тысяч членов партии, объединенных почти в 300 первичных партийных организаций. Из 290 депутатов маслихатов всех уровней 85,6% - представители партии AMANAT. По итогам выборов в 104 сельских округах победу одержали 82% кандидатов от партии AMANAT. С начала года в общественные приемные партии по Восточно-Казахстанской области поступило более 2,5 тысячи обращений. В основном люди приходят по вопросам социальной поддержки, выделения земельных участков, жилищно-коммунального хозяйства. С марта мобильные общественные приемные выезжают в самые отдаленные аулы.
 
В ходе встречи с молодыми активистами были обсуждены ключевые вопросы, волнующие молодежь на местах. На сегодня в Восточно-Казахстанской области в корпусе молодых депутатов от партии AMANAT состоят 43 казахстанца в возрасте до 35 лет.
 

С 2023 года в органы госдоходов начнут передавать информацию по мобильным переводам чиновников

15.04.2022, 20:54 37496
С 2023 года в органы госдоходов начнут передавать информацию по мобильным переводам чиновников
НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - Министерством финансов РК утвержден приказ министра финансов "Об утверждении критериев отнесения операций, проводимых на банковских счетах физлиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, правил, формы и срока представления банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, сведений по операциям, проводимым на банковских счетах физических лиц, отнесенным к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает пресс-служба Минфина, к критериям отнесения операций, имеющих признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, отнесены следующие критерии:
 
Получение одним физлицом в течение каждого из 3 последовательных календарных месяцев от 100 и более разных лиц денег на банковский счет, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности.
 
В рамках Налогового кодекса предусматривается, что до 2025 года банки второго уровня будут передавать в органы госдоходов сведения поэтапно по следующим категориям физических лиц, дополняя уже имеющиеся категории:
 
1-й этап (с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года):
 
- по государственным служащим и их супругам, а также лицам, приравненным к ним и их супругам.
 
2-й этап (с 1 января 2023 года до 1 января 2024 года):
 
- по работникам бюджетной сферы и их супругам, а также работникам субъектов квазигосударственного сектора и их супругам.
 
3-й этап (с 1 января 2024 года до 1 января 2025 года):
 
- по руководителям, учредителям (участникам) юридических лиц и их супругам, индивидуальным предпринимателям и их супругам.
 
4-й этап (с 1 января 2025 года) - по всем оставшимся категориям населения.
 
В 2023 году банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, планируется предоставление сведений по лицам первого этапа.
 
В Минфине подчеркнули, что приказ не затрагивает личные переводы физических лиц, добросовестных налогоплательщиков и нацелен на повышение эффективности при проведении налогового мониторинга, соблюдение норм законодательства и предотвращение ущерба от уклонения от уплаты налогов.
 

Глава государства дал поручение по реформированию холдинга "Зерде"

15.04.2022, 20:35 38201
НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - Председатель Счетного комитета Наталья Годунова доложила президенту об основных итогах работы высшего органа аудита за I квартал 2022 года, а также о ходе исполнения поручений, озвученных в послании "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Всего за отчетный период проведено 3 аудиторских мероприятия на 14 объектах с охватом более 345 млрд тенге бюджетных средств, при этом выявлены нарушения на сумму 30 млрд тенге. Также был проведен промежуточный аудит государственной программы "Цифровой Казахстан", сообщает пресс-служба Акорды.
 
Глава государства дал поручение по реформированию национального инфокоммуникационного холдинга "Зерде", который на сегодняшний день не является достаточно эффективным.
 
Касым-Жомарт Токаев также заслушал предложения Натальи Годуновой, касающиеся реализации его поручения по преобразованию Счетного комитета в Высшую аудиторскую палату.
 

Назначен первый заместитель генерального прокурора РК

15.04.2022, 18:50 39491
Назначен первый заместитель генерального прокурора РК
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды, распоряжением главы государства Тимур Ташимбаев назначен первым заместителем генерального прокурора РК, он освобожден от должности заместителя секретаря Совета безопасности РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Тимур Ташимбаев родился 25 сентября 1965 в Алматы. 
 
Трудовую деятельность начал стажером следователя прокуратуры Фрунзенского района Алматы.
 
В разные годы работал следователем прокуратуры, помощником прокурора Фрунзенского района Алматы; помощником, старшим помощником, заместителем прокурора Илийского района Алматинской области; прокурором Турксибского и Бостандыкского районов Алматы; заместителем прокурора Астаны; заместителем заведующего отделом по вопросам правоохранительной и судебной системы администрации президента РК; начальником департамента по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности Генеральной прокуратуры РК; прокурором Акмолинской области.
 
С февраля 2020 года занимал должность заместителя секретаря Совета безопасности РК.
 

Карин поручил проработать вопросы более широкого использования госсимволов

15.04.2022, 18:28 41191
Карин поручил проработать вопросы более широкого использования госсимволов
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - Под председательством государственного секретаря РК Ерлана Карина состоялось заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов, геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним наград, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе заседания с докладом об основных мероприятиях, приуроченных к 30-летию государственных символов РК, выступил министр культуры и спорта Даурен Абаев, который подробно остановился на организационно-подготовительных работах и запланированных культурно-массовых мероприятиях, сообщает пресс-служба Акорды. 
 
Кроме того, о проводимой работе по пропаганде, применению и использованию государственных символов выступили акимы регионов, в частности Шымкента, Кызылординской и Актюбинской областей.
 
В свою очередь государственный секретарь отметил, что по поручению президента Касым-Жомарта Токаева в 2020 году были пересмотрены нормативные акты в сфере госсимволов в сторону либерализации. В этой связи он поручил дополнительно проработать вопросы более широкого использования государственных символов, в особенности государственного флага.
 
Председатель комиссии подчеркнул, что государственные символы обладают объединяющим потенциалом нашего общества и являются неотъемлемыми атрибутами государства, олицетворяющими его суверенитет и идентичность.
 
По итогам заседания госорганам дан ряд поручений, в том числе по качественному проведению общереспубликанских мероприятий, приуроченных к 30-летию государственных символов.
 

Премьер-министр РК провел встречу с послом Кыргызстана

15.04.2022, 17:47 39536
Премьер-министр РК провел встречу с послом Кыргызстана
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Кыргызстана в Казахстане Дастаном Дюшекеевым, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Во время переговоров стороны обсудили вопросы сотрудничества в сферах торговли и инвестиций, транзита и транспорта, а также водно-энергетического баланса, сообщает пресс-служба главы правительства РК.
 
Алихан Смаилов отметил, что за 30 лет установленных дипломатических отношений между двумя братскими странами сложилось взаимное понимание в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.
 
Обсуждая вопрос взаимной торговли, премьер-министр РК выразил мнение о необходимости расширения товарной номенклатуры. Ключевым достижением в торгово-экономической сфере стало увеличение объема взаимной торговли и достижение намеченной отметки в 1 млрд долларов. Новая задача - достичь объем товарооборота в 2 млрд долларов.
 

У нас есть предложение по 190 товарным позициям, которые имеют потенциал увеличения торговли. Нам нужно ускорить реализацию проекта по созданию индустриальных торгово-логистических комплексов в районе пункта пропуска "Карасу-Актилек", - сказал Смаилов.

 
Относительно взаимодействия в водно-энергетической сфере глава кабмина РК отметил, что вопросы в этой области решаются последовательно.
 
В свою очередь Дюшекеев выразил заинтересованность кыргызской стороны в привлечении прямых инвестиций из Казахстана.
 

Мы продолжаем активно работать над совершенствованием инвестиционной и торговой политики. Создаются благоприятные условия для ведения бизнеса и обеспечения защиты прав предпринимателей и инвесторов", - сказал чрезвычайный и полномочный посол КР в Казахстане.

 
Также Дюшекеев озвучил предложение об обеспечении продовольственной безопасности в рамках удовлетворения обоюдных интересов. Цель такого решения заключается в выработке консолидированной политики для снижения рисков нарушения продуктовой безопасности в условиях нестабильности на внешних рынках.
 
По итогам встречи стороны выразили готовность к сотрудничеству по всем обсужденным вопросам.
 

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