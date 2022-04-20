Токаев встретился с губернатором Омской области

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня принял губернатора Омской области России Александра Буркова, обсудив с ним взаимовыгодную кооперацию регионов Казахстана с Омской областью в сферах торговли, машиностроения, транспорта и сельского хозяйства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что продуктивное межрегиональное взаимодействие положительно сказывается на показателях взаимной торговли, сообщила пресс-служба Акорды

Мы уделяем большое внимание развитию межрегионального сотрудничества, в котором Омская область занимает особое место. Товарооборот между Омской областью и Республикой Казахстан превысил $380 млн. Казахстан является партнером номер один для Омской области. Что немаловажно - это приграничная область, где живут казахи, наши соотечественники", - сказал глава государства.

Президент поблагодарил Александра Буркова за особое внимание и всестороннюю поддержку наших кандасов, их духовной связи с исторической Родиной.

Кроме того, глава государства сообщил, что казахстанцы признательны администрации и жителям Омской области за увековечение в регионе памяти великих сыновей казахского народа Шокана Валиханова и Сакена Сейфуллина.

В свою очередь губернатор Александр Бурков рассказал о готовности региона сотрудничать с казахстанскими компаниями в таких сферах, как агропромышленный комплекс, производство продуктов питания, нефтехимия и строительный сектор.