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Главы оборонных ведомств Казахстана и Турции подписали соглашения о военном сотрудничестве

11.05.2022, 12:54 13541
Главы оборонных ведомств Казахстана и Турции подписали соглашения о военном сотрудничестве
Фото: Мин обороны РК
АНКАРА. 11 МАЯ - В рамках государственного визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Турецкую Республику состоялась встреча министра обороны Казахстана генерал-полковника Руслана Жаксылыкова с министром обороны Турции Хулуси Акаром, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе встречи подписан ряд документов, регулирующих двустороннее военное сотрудничество между Казахстаном и Турцией, сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.
 
Руслан Жаксылыков также посетил центр сил специальных операций Вооруженных сил Турции. 
 
Кроме того, в рамках поездки глава оборонного ведомства Казахстана встретился с министром внутренних дел Турецкой Республики Сулейманом Сойлу.

Вопросы региональной безопасности обсудили главы оборонных ведомств Казахстана и Турции.
 

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Заместитель премьер-министра РК прокомментировал вопрос снижения пенсионного возраста

12.05.2022, 12:54 1551
Заместитель премьер-министра РК прокомментировал вопрос снижения пенсионного возраста
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов прокомментировал вопрос снижения пенсионного возраста в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Вопрос (снижения пенсионного возраста. - Прим. редакции) будет обсуждаться, но он непростой, объективно говоря. Мы учитываем международный опыт. Международный опыт не говорит в целом о снижении, и эту тему поднимают не только шахтеры. Сегодня этот вопрос поднимают и матери, имеющие детей-инвалидов. Поэтому будем обсуждать", - цитирует Тугжанова Zakon.kz.

 
Вице-премьер отметил, что Социальный кодекс планируют принять к концу года. 
 

Несколько обсуждений будут. Что касается женщин, сегодня фактически средний пенсионный возраст - на уровне 60-61 года. Поэтому тема стоит на повестке дня. Будем обсуждать", - цитирует Тугжанова Inform.kz

 
В Казахстане с 1 января 2022 года увеличился возраст выхода женщин на пенсию. Так, если в 2021 году женщины выходили на пенсию в 60 лет, то с 1 января этого года они выходят на пенсию только тогда, когда им будет 60 лет и 6 месяцев. Для реализации изменения планируется довести пенсионный возраст женщин до 63 лет в течение 10 лет - с 2018 по 2027 годы. Мужчины выходят на пенсию в 63 года. 
 
Накануне депутат мажилиса Ерлан Смайлов предложил снизить пенсионный возраст работникам вредных и опасных производств с учетом подземного и горячего стажа или фиксировано до 55 лет.
 

На проведение референдума выделят более 16 миллиардов тенге

12.05.2022, 11:40 2571
На проведение референдума выделят более 16 миллиардов тенге
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - В ходе заседания правительства министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев назвал сумму, которую выделят на проведение референдума по поправкам в Конституцию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Жамаубаева, на проведение референдума из республиканского бюджета будет выделено 16 миллиардов 460 миллионов тенге. Расчеты представлены Центральной избирательной комиссией.
 
Он добавил, что сегодня правительством принято соответствующее постановление.

Республиканский референдум по поправкам в Конституцию РК состоится 5 июня 2022 года.
 

Минобороны Казахстана и Сербии налаживают сотрудничество

11.05.2022, 19:19 9606
Минобороны Казахстана и Сербии налаживают сотрудничество
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 11 МАЯ - Перспективы военного сотрудничества обсудили заместитель начальника департамента международного сотрудничества Министерства обороны полковник Валерий Вишникин и военный атташе Сербии полковник Саша Момчилович, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Стороны отметили направления, где взаимодействие оборонных ведомств может быть наиболее продуктивным. Это сферы военного образования и науки, боевой подготовки, военно-технического сотрудничества, радиационной, химической и биологической защиты, сообщает пресс-служба Минобороны РК. 
 
По мнению представителей военных ведомств, двусторонние партнерские отношения будут способствовать укреплению обороноспособности Казахстана и Сербии.
 

Токаев посетил Президентскую Национальную библиотеку Турции

11.05.2022, 17:30 10801
Токаев посетил Президентскую Национальную библиотеку Турции
Фото: Акорда
АНКАРА. 11 МАЯ - Посещение главы государства Президентской библиотеки Турции началось с ознакомления с отделом старинных рукописей и редких книг. В этом отделе хранится научная литература, включающая ценные труды и документы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Затем президент Казахстана осмотрел зал Жиханнума (Cihannuma Hall). Здесь вниманию читателей представлены издания на 134 языках из более чем 100 стран. В зале можно увидеть книги, посвященные 16 тюркским государствам, существовавшим в мировой истории, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Глава государства передал в фонд библиотеки ряд книг, посвященных эпохе древнетюркских государств, Золотой Орде, а также периоду независимости Казахстана.

Напомним, в рамках визита в Турецкую Республику Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и ознакомился с крупными инвестпроектами турецких бизнесменов.
 

Казахстан безвозмездно передаст Кыргызстану военное имущество

11.05.2022, 11:57 14191
НУР-СУЛТАН. 11 МАЯ - Депутаты мажилиса Республики Казахстан на пленарном заседании одобрили ратификацию соглашения между правительством Казахстана и кабинетом министров Кыргызстана об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности Центрально-Азиатского региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Соглашение было подписано в Нур-Султане 7 декабря 2021 года, сообщил на заседании палаты парламента заместитель министра обороны Султан Камалетдинов.
 

Соглашение предусматривает разовую передачу военного имущества Кыргызстану, наименование и объемы которого согласованы по дипломатическим каналам. Казахстанская сторона обеспечивает и берет на себя расходы по доставке военного имущества автомобильным транспортом до населенного пункта Кой-Таш", - проинформировал он.

 
Спикер уточнил, что кыргызская сторона будет использовать полученное военное имущество исключительно в целях обеспечения безопасности. Не должна передавать его третьей стороне и не использовать против государств - участников СНГ.
 

Оказание военно-технической помощи в условиях осложнившейся обстановки в области безопасности прилегающих районов Центрально-Азиатского региона, а также в связи с ростом вызовов и угроз региональной безопасности позволит усилить возможности Вооруженных сил Кыргызстана", - добавил Камалетдинов.

 

Токаев встретился с Эрдоганом

10.05.2022, 20:37 21851
Токаев встретился с Эрдоганом
Фото: Акорда
АНКАРА. 10 МАЯ - В президентском дворце в Анкаре состоялась церемония официальной встречи президента РК Касым-Жомарта Токаева с президентом ТР Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В честь высокого гостя выстроился почетный караул. Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган поднялись на трибуну. Прозвучали государственные гимны Казахстана и Турции. Лидеры двух стран обошли строй почетного караула и представили друг другу членов официальных делегаций. Затем началась встреча глав государств в узком формате, сообщает пресс-служба президента Казахстана в своем Telegram-канале. 
 
Напомним, глава Казахстана находится в Турции с официальным визитом. В рамках двухдневного визита в Анкару запланированы переговоры с президентом Турции в узком и расширенном составах, участие в казахско-турецком бизнес-форуме и ряд встреч с флагманами турецкого бизнеса. 
 
Государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Турецкую Республику начался с почитания духа основателя и первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.
 

Токаев прибыл в Турцию с государственным визитом

10.05.2022, 14:30 24711
Токаев прибыл в Турцию с государственным визитом
НУР-СУЛТАН. 10 МАЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана с государственным визитом прибыл в Турецкую Республику, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В рамках двухдневного визита в Анкару запланированы переговоры с президентом Турции в узком и расширенном составах, участие в казахско-турецком бизнес-форуме и ряд встреч с капитанами турецкого бизнеса, информирует Telegram-канал "Борт№1".
 

Токаев и Мирзиёев рассмотрели актуальные вопросы регионального сотрудничества

09.05.2022, 20:40 29866
Токаев и Мирзиёев рассмотрели актуальные вопросы регионального сотрудничества
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 9 МАЯ - Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Президенты обменялись поздравлениями по случаю Дня Победы, пожелали братским народам процветания и благополучия, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества.
 
Особое внимание главы государств уделили активизации сотрудничества в торгово-экономической и других сферах, представляющих взаимный интерес. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее развитие многопланового партнерства.
 
Лидеры также рассмотрели актуальные вопросы регионального сотрудничества, в частности предстоящую этим летом консультативную встречу президентов государств Центральной Азии.
 

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