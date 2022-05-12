Главы оборонных ведомств Казахстана и Турции подписали соглашения о военном сотрудничестве

Фото: Мин обороны РК
В ходе встречи подписан ряд документов, регулирующих двустороннее военное сотрудничество между Казахстаном и Турцией, сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.
Руслан Жаксылыков также посетил центр сил специальных операций Вооруженных сил Турции.
Кроме того, в рамках поездки глава оборонного ведомства Казахстана встретился с министром внутренних дел Турецкой Республики Сулейманом Сойлу.
Вопросы региональной безопасности обсудили главы оборонных ведомств Казахстана и Турции.