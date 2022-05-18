НУР-СУЛТАН. 17 МАЯ - Рейтинг акимов будут определять по качеству дорог. Об этом на заседании правительства сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Для обеспечения качества дорог ведется переработка более 1 тысячи нормативно-правовых актов и разработана методика по определению рейтинга акимов по качеству дорог, где ведется процедура его согласования и утверждения", - сказал министр.

По его словам, вопрос качества выполняемых работ и используемых дорожно-строительных материалов остается актуальным.

С начала текущего года экспертизой качества работ и материалов охвачены все автодорожные проекты по республиканской сети и 52% по местной сети. Отобрано и испытано 3299 проб дорожно-строительных материалов (РС – 1901, МС – 1398), из которых не соответствует нормам 503 пробы (РС – 183, МС – 320). В целом с начала года переустроены работы за счет собственных средств подрядчиков на сумму 51,2 млн тенге (РС – 10,8 млн тенге, МС – 40,4 млн тенге)", - сказал министр.

Каирбек Ускенбаев проинформировал, что две компании технического надзора оштрафованы по решению территориальных ГАСК на общую сумму 2,1 млн тенге, один аттестат технического надзора приостановлен на 6 месяцев.

В целях повышения контроля качества выполняемых работ в рамках проекта закона "О транспорте" вносятся следующие поправки:

- солидарная ответственность авторского и технического надзора наравне с подрядными организациями в гарантийный период;

- наделение Центра качества полномочиями по проведению экспертизы качества работ и материалов на улично-дорожной сети.

В ходе заседания министр сообщил, что общая протяженность автомобильных дорог страны составляет 96 тысяч км, из них 25 тысяч км - это дороги республиканского значения, 71 тысячя км - областного и районного значения.

До 2025 года планируется доведение доли дорог республиканского значения в нормативное состояние до 100%, местной сети - до 95%.

Реализация задачи по повышению транспортно-транзитного потенциала обеспечивается через модернизацию восьми автомобильных транзитных коридоров. В целом все коридоры функционируют в полную мощность. По отдельным участкам ведется реконструкция с повышением пропускной способности", - сказал Ускенбаев.

Первый коридор - это Западная Европа - Западный Китай протяженностью 2747 км.

По словам министра, данный коридор обеспечивает транзитный поток из Китая через Казахстан, Россию и далее в Европу, а также в страны Средней Азии, в частности в Узбекистан, Кыргызстан и обратно. Полная реконструкция коридора проведена в период с 2009 по 2017 гг.

В связи с приростом транспортных потоков в период с 2023 по 2030 годы мы планируем поэтапный перевод участка от Кызылорды до границы РФ (Мартук) протяженностью 1363 км в I техническую категорию", - сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития.

Второй коридор - это Алматы - Караганда - Нур-Султан - Петропавловск - граница РФ на Курган протяженностью 1868 км.

Данный коридор обеспечивает транзитный поток со странами Средней Азии через Казахстан, Россию и далее в Европу. При этом часть транзита приходится со стороны Китая.

В 2017 году завершена реконструкция участка Караганда - Нур-Султан - Петропавловск протяженностью 863 км. По участку Петропавловск - граница РФ на Курган протяженностью 60 км завершение работ запланировано на 2023 год.

В 2023 году будет завершена реконструкция участка Алматы - Караганда с переводом на I техническую категорию.

Третий коридор - это Нур-Султан - Костанай - граница РФ на Челябинск протяженностью 860 км.

Данный коридор аналогично обеспечивает транзитный поток из стран Средней Азии через Казахстан, Россию и далее в Европу.

Данный участок реконструирован в 2013 году, однако в связи с увеличением интенсивности движения до 2030 года планируется участок Нур-Султан - Костанай - граница РФ на Челябинск перевести на I техническую категорию", - объяснил глава ведомства.

Четвертый коридор - это граница КНР - Майкапшагай - Калбатау - Семей - Павлодар - граница РФ на Омск протяженностью 1116 км.

Данный коридор является одним из основных маршрутов Восточного региона, по которому транзит направляется из Китая через территории Казахстана, России и далее в Европу.

Вместе с тем в 2016 году завершена реконструкция участка Калбатау - Павлодар - граница РФ на Омск протяженностью 701 км.

В настоящее время ведется реконструкция участка граница КНР - Майкапшагай - Калбатау с завершением в 2023 году.

Пятый коридор - это Алматы - Талдыкорган - Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ на Барнаул протяженностью 1026 км - также является наиболее востребованным маршрутом, который обеспечивает транзит из Средней Азии и Китая через Казахстан в восточные регионы России и Дальний Восток.

В настоящее время ведется реконструкция автодороги Талдыкорган - Усть-Каменогорск. В 2023 году планируется полное завершение работ по данному участку.

Участок Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ на Барнаул протяженностью 258 км планируется реконструировать в 2024 - 2026 гг.

Шестой коридор - это Актобе - Кандыагаш - Макат-Атырау - граница РФ на Астрахань протяженностью 893 км.

Для Западного региона данный коридор обеспечивает транзит стран Узбекистана и Туркмении по территории Казахстан, России в Европу.

Ведется реконструкция по участкам Актобе - Кандыагаш и Атырау - Астрахань, где в 2022 году планируется открыть движение с полным завершением в 2023 году.

В текущем году будет завершена реконструкция участка Кандыагаш - Макат - Атырау.

Седьмой коридор - это Атырау - Уральск - Саратов протяженностью 587 км.

Участок Уральск - Саратов протяженностью 100 км реконструирован в 2018 году.

По участку Атырау - Уральск протяженностью 487 км ведется разработка ПСД под 1-ю категорию с 4-полосным движением. Начало строительно-монтажных работ запланировано поэтапно с текущего года по мере завершения разработки ПСД.

Восьмой коридор - это ТРАСЕКА.

На сегодня в связи с геополитическим положением в России очень востребован транспортный коридор ТРАСЕКА протяженностью 4016 км.

Маршрут коридора пролегает по основной части коридора Западная Европа - Западный Китай и далее через Актобе и Доссор выходит к морским портам Казахстана.

Коридор обеспечивает транзит из Китая и стран Средней Азии через морской порт Актау и Курык на Кавказ и далее в Европу.

Как сообщил Ускенбаев, в текущем году из республиканского бюджета на реализацию проектов в автодорожной отрасли выделено 601 млрд тенге. Ведется строительство, реконструкция и ремонт 11,5 тысячи км автодорог общего пользования.

В текущем году реализуется 18 автодорожных проектов протяженностью 4,3 тысячи км, из которых 15 переходящих и 3 новых проекта.

В соответствии с поручениями главы государства в текущем году планируем начать разработку ТЭО на строительство автодороги Бейнеу - Шалкар - Иргиз. По проекту Подстепное - Федоровка в текущем году из республиканского бюджета выделено 6 млрд тенге на начало реализации двух участков, на остальные два участка планируется привлечение средств в рамках социальных инфраструктурных проектов Западного региона "Карачаганак Петролеум Оперейтинг", - сказал Ускенбаев.

В настоящее время совместно с Министерствами национальной экономики, энергетики и акиматом области проводится работа по пересмотру обязательств "Карачаганак Петролеум Оперейтинг" для финансирования двух участков дороги.

По проектам Жезказган - Караганды и Семей - Усть-Каменогорск рассматриваются разные варианты источников финансирования.

Поэтапное завершение разработки ПСД запланировано на 2022 - 2023 годы.

В целях своевременной поставки битума мы совместно с Министерством энергетики и Агентством по защите и развитию конкуренции выстроили механизм работы между ресурсодержателями и подрядными организациями по прямой поставке дорожного битума с соответствующей ежемесячной разнарядкой. Общая потребность битума в текущем году составляет 1,1 млн тонн, при этом мощность отечественных заводов составляет 1 млн тонн. в год. Наблюдается дефицит дорожного битума в объеме 200 тысяч тонн. Для покрытия имеющегося дефицита битума в стране предлагается снять ограничения по ввозу российского битума. Для обеспечения вагонами западных регионов мы совместно с АО "НК" КТЖ" утвердили план по своевременной поставке инертных материалов", - пояснил Ускенбаев.

Между тем на ремонт и содержание дорог республиканского значения в этому году предусмотрено 85 млрд тенге.

Всего планируется охватить ремонтом 3 тысячи км дорог.

Капитальным ремонтом охвачено 650 км дорог, из них до конца года будет введено в эксплуатацию 47 км.

Средним ремонтом охвачено 2323 км дорог, из них до конца года будет введено в эксплуатацию 632 км.