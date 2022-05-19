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Нацбанк РК выпустил коллекционные монеты с изображением Батырхана Шукенова

18.05.2022, 11:57 18721
Фото: Нацбанк РК
НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - Национальный банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты Street art. BATYR BEINESI, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Монета изготовлена из серебра 925/1000 пробы качеством proof, массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 миллиметра, номиналом 500 тенге, тиражом 5000 штук", - сообщили в пресс-службе Нацбанка РК. 

 
Новая монета Street art. BATYR BEINESI объединит в себе сразу две идейные линии - современное искусство и увековечивание памяти Батырхана Шукенова. Это первый коллаборационный монетный проект НБК в поддержку современного молодежного искусства. 
 
Подчеркивается, что коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан. 
 

Монеты из серебра выпускаются в сувенирной упаковке с номерными сертификатами качества НБК на государственном, русском и английском языках. Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе", - добавили в пресс-службе.

 

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Госслужащих в Актюбинской области оштрафовали за предпринимательскую деятельность

19.05.2022, 17:47 951

АКТОБЕ. 19 МАЯ - Государственные служащие Актюбинской области, занимавшиеся предпринимательской деятельностью, привлечены к административной ответственности, передает KAZAKHSTAN TODAY.

О фактах злоупотребления рассказали сегодня на встрече с госслужащими представители Антикоррупционной службы совместно с акиматом Актюбинской области.

"За занятие предпринимательской деятельностью госслужащим грозит штраф в размере 200 МРП с конфискацией предметов и (или) орудия совершения административных правонарушений и (или) доходов (дивидендов), денег, ценных бумаг, полученных вследствие совершения правонарушения", - напомнили представители Антикора.

По данным ведомства, с начала текущего года к ответственности за занятие предпринимательством привлечено 2 лица: сотрудник акимата Мартукского района и один из руководителей подведомственной организации управления физической культуры и спорта Актюбинской области. По обоим фактам судом был наложен штраф в размере 140 МРП.

На встрече чиновников также проинформировали о необходимости соблюдать меры финансового контроля.

"Как известно, с начала 2021 года статья 11 Закона РК "О противодействии коррупции" (меры финансового контроля) действует в новой редакции. Теперь кандидаты на государственную должность либо должность, связанную с выполнением государственных или приравненных к ним функций, до назначения должны предоставлять декларацию об активах и обязательствах. Непредставление декларации является основанием для отказа в наделении лица соответствующими полномочиями", - напомнили в Антикоре.

Так, руководителя одного из районных отделов образования управления образования Актюбинской области оштрафовали на 50 МРП за назначение на руководящую должность лица, не сдавшего декларацию в уполномоченный орган при поступлении на работу.

Всего с начала текущего года возбуждено 9 административных производств, в том числе 6 административных коррупционных правонарушений.

В Антикоре также напомнили, что за административное коррупционное правонарушение чиновника могут уволить. Кроме того, гражданин, на которого в течение трех лет до поступления на госслужбу налагалось административное взыскание за подобные правонарушения, не сможет получить должность в госорганах.

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КГД: граждане каких стран могут заниматься бизнесом в Казахстане

19.05.2022, 15:39 3201
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Граждане России, Таджикистана, Кыргызстана, Беларуси, Армении, имеющие вид на жительство в Казахстане, могут осуществлять предпринимательскую деятельность в нашей стране, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С 1 января 2017 года постановка на регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя переведена на уведомительный порядок, согласно которому для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя физическое лицо представляет в орган государственных доходов уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя", - сообщили в Комитете государственных доходов Минфина РК.

 
В ведомстве отметили, что уведомление о начале деятельности можно направить через портал egov.kz, мобильное приложение e-Salyq business, мобильные приложения банков второго уровня, а также на бумажном носителе через центры оказания услуг органов государственных доходов.
 
Регистрация осуществляется в течение одного рабочего дня с момента подачи уведомления. Информацию о регистрации ИП можно посмотреть на сайте КГД во вкладке "Поиск налогоплательщиков" в электронных сервисах.
 

Согласно Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года деятельность в качестве индивидуального предпринимателя могут осуществлять граждане Республики Казахстан, кандасы, а также нерезиденты РФ, Таджикистана, Кыргызстана, Беларуси, Армении, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, то есть имеющие вид на жительство в Республике Казахстан", - уточнили в КГД.

 
Также в ведомстве напомнили, что с 1 января 2021 года регистрация физических лиц - нерезидентов, иностранцев и лиц без гражданства, в том числе формирование ИИН, внесение изменений и (или) дополнений в регистрационные данные, а также исключение ИИН физических лиц из компетенции Комитета государственных доходов передано в Министерство внутренних дел РК.
 

Токаев встретился с председателем Организации ветеранов

19.05.2022, 15:23 3841
Токаев встретился с председателем Организации ветеранов
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял председателя Организации ветеранов Бактыкожу Измухамбетова, который рассказал о деятельности и планах республиканского общественного объединения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Измухамбетов сообщил, что при ветеранском объединении создан штаб в поддержку общереспубликанского референдума. Работа штаба ведется по двум направлениям: разъяснение смысла поправок в Конституцию и обеспечение активного участия в предстоящем референдуме, сообщила пресс-служба Акорды.
 
Глава государства также был ознакомлен с повесткой дня внеочередного съезда РОО "Организация ветеранов", который намечен на 20 мая 2022 года. 
 
По информации пресс-службы, президент поддержал ряд предложений о развитии Организации ветеранов, а также сообщил, что соответствующим государственным органам будут даны необходимые поручения.
 
Напомним, что общереспубликанский референдум состоится 5 июня текущего года.
 

Минобороны формирует подразделения, способные действовать в условиях войны

19.05.2022, 14:24 4571
Минобороны формирует подразделения, способные действовать в условиях войны
Фото: пресс-служба Минобороны РК
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - В Вооруженных силах РК по поручению верховного главнокомандующего ведется переформатирование. Боевые подразделения должны в том числе овладеть навыками действий в условиях войны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Главой государства даны поручения по переформатированию Вооруженных сил, повышению их боеготовности и оснащенности. Так, формируются боевые подразделения, способные действовать как в условиях войны, так и в кризисных ситуациях", - сообщил сегодня на коллегии Министерства обороны глава ведомства Руслан Жаксылыков.

 
По информации пресс-службы Минобороны, в Вооруженных силах значительно возросла интенсивность боевой подготовки, осваиваются новые формы и методы применения войск с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.
 
На коллегии были также рассмотрены вопросы воинской дисциплины и правопорядка в Вооруженных силах, тылового, технического обеспечения и развития военной инфраструктуры. Кроме того, министру обороны доложили о мероприятиях по совершенствованию объектов хранения оружия и боеприпасов, проводимых в рамках национального проекта "Безопасная страна".
 

Жаксылыков акцентировал внимание участников на роли и месте армии в системе обеспечения безопасности государства в современных условиях. Глава оборонного ведомства подчеркнул исключительное значение предстоящего референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию, инициированных президентом страны", - отметили в пресс-службе.

 
По итогам коллегии министр обороны определил задачи на летний период 2022 учебного года. Среди главных - постоянное совершенствование полевой выучки войск, повышение уровня боевой подготовки, технической оснащенности и качества кадрового состава Вооруженных сил.
 

Ашимбаев рассказал Токаеву о наиболее актуальных вопросах, волнующих казахстанцев

19.05.2022, 12:10 5911
Ашимбаев рассказал Токаеву о наиболее актуальных вопросах, волнующих казахстанцев
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Председатель сената Республики Казахстан Маулен Ашимбаев доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о выездах депутатов палаты в регионы для проведения встреч по обсуждению предстоящего референдума, предлагаемых изменений и дополнений в Конституцию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По результатам поездок сенаторов был проведен анализ наиболее актуальных вопросов, волнующих граждан. Среди них: повышение цен на товары, состояние автомобильных дорог, вопросы занятости, обеспечение питьевой водой, газоснабжение, доступность медицинской помощи и другие", - информирует Акорда

 
Президент отметил необходимость совместно с правительством и местными исполнительными органами продолжить работу по решению названных проблем.
 
В настоящее время проведено более 150 мероприятий, преимущественно в небольших городах, поселках и отдаленных аулах.
 
Маулен Ашимбаев также рассказал об укреплении сотрудничества с законодательными органами государств региона. Так, на прошлой неделе сенаторы приняли участие в межпарламентском форуме "Центральная Азия - Россия" в Ашхабаде.
 
Новый формат взаимодействия позволит укрепить совместную работу депутатов по содействию в решении таких актуальных проблем, как экологическая ситуация в районе Аральского моря, совместное использование трансграничных рек, приграничное сотрудничество, а также вопросы региональной безопасности в контексте ситуации в Афганистане.
 

Глава МОН рассказал о новых мерах поддержки детей из социально уязвимых семей

18.05.2022, 18:53 14961
Глава МОН рассказал о новых мерах поддержки детей из социально уязвимых семей
НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов рассказал о новых мерах поддержки детей из социально уязвимых семей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава МОН на своей странице в Facebook отметил, что многочисленные исследования показывают важность поддержки не только талантливых школьников, но и школьников из социально уязвимых групп. 
 

В нашей стране многое делается для поддержки талантливых детей. И здесь важно соблюдение баланса меритократии и инклюзивности", - написал Асхат Аймагамбетов.

 
Что МОН делает для баланса в этом вопросе в школах, колледжах и вузах.
 
1. По школам. В этом году было принято решение ввести новую, 15-процентную квоту для детей из социально уязвимых семей для поступления в специализированные школы.
 

То есть теперь более 2000 детей из таких семей смогут поступить по новой квоте в школы БИЛ, "Дарын" и т.д. 15% - это небольшое количество, поэтому, несмотря на переживания руководителей специализированных школ о том, что это отразится на результатах школ, мы приняли такое решение. Среда и общение с детьми с высокими академическими достижениями положительно повлияют на этих школьников, и я убежден в том, что они смогут быстро адаптироваться, подтянуть знания и преуспеть в учебе", - написал министр.

 
2. МОН вводит проект "Цифровой репетитор". Суть нововведения заключается в том, чтобы предоставить возможность детям из социально уязвимых семей (это около 500 тысяч школьников) еженедельно и бесплатно получать не менее трех дополнительных уроков по математике, языкам или наукам. 
 

Мы попросили Фонд "Народу Казахстана" поддержать финансирование этого проекта", - написал глава МОН.

 
3. По колледжам. В этом году из республиканского бюджета выделено дополнительно 45 тысяч грантов, которые будут переданы акиматам и местным колледжам, чтобы они могли увеличить охват обучением в колледжах. 
 

Не секрет, что из-за недостаточного финансирования акиматов многие не могли получить бесплатные гранты для обучения в колледжах", - написал Асхат Аймагамбетов.

 
4. Что касается вузов. В 2021 году при распределении грантов впервые введена квота для детей из социально уязвимых семей для обучения в вузах. 
 

Благодаря этому в разы увеличились шансы получить образование за счет государства у тех, для кого еще в прошлом году эта возможность была куда менее доступной. Видя результаты первого года обучения этих студентов и эффективность такого решения, в этом году мы приняли решение дополнительно увеличить квоту и довести до 15% от общего количества грантов. То есть возможность обучиться за госбюджет получат еще 5 тысяч детей из социально уязвимых слоев", - подчеркнул министр образования.

 
5. Кроме того, в этом году до 35% увеличивается квота для выпускников сельских школ, чтобы обеспечить для них доступ к получению высшего образования.
 

Глава государства уделяет большое внимание поддержке детей. В рамках данной работы нами будут реализованы системные меры по созданию условий как для талантливых детей, так и для детей из социально уязвимых групп", - написал глава МОН.

 

Токаев принял акима Алматы

18.05.2022, 17:01 17226
НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял акима города Алматы Ерболата Досаева, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Глава государства заслушал отчет о социально-экономической ситуации в Алматы за январь - апрель текущего года. Краткосрочный экономический индикатор за данный период вырос до 107,6%, рост инвестиций в основной капитал составил 21,3%. Полное восстановление темпов роста экономики города после январских событий ожидается в начале второго полугодия.
 
Президенту были представлены приоритеты, определяющие основные направления развития Алматы до 2030 года.
 
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о мерах по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. В частности, обеспечиваются поставки раннеспелых овощей в межсезонье, с 11 до 15 млрд тенге увеличен стабилизационный фонд.
 
Главе государства было доложено о ходе исполнения его поручений по возмещению ущерба пострадавшим субъектам малого и среднего бизнеса. На сегодня одобрено 1556 заявок на сумму 13,9 млрд тенге. 97 % пострадавших субъектов МСБ восстановили свою работу после январских событий.
 
Президент был ознакомлен с планами по расширению индустриальной зоны Алматы для привлечения частных инвестиций.
 
Ерболат Досаев рассказал об исполнении поручения главы государства по недопущению уплотненного строительства и развитию социальной инфраструктуры в городе. Также были представлены основные положения программы реконструкции системы ливневой канализации Алматы до 2025 года.
 
По итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений.
 

Внесены поправки в указ о Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике

18.05.2022, 16:17 18296
Внесены поправки в указ о Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О внесении изменений и дополнения в указ президента Республики Казахстан от 1 февраля 2006 года № 56 "О Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан", сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Вносятся следующие изменения и дополнение:
 

в Положении о Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным указом:

 
в пункте 7:
 
исключить слово ", секретаря";
 
пункт 13 изложить в следующей редакции:
 

13. Информационно-аналитическое и организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет соответствующий сектор, входящий в структурное подразделение администрации президента Республики Казахстан.";

 
в составе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным указом:
 
перед строкой "Рамазанова Лаззат Керимкуловна - депутат мажилиса парламента Республики Казахстан, председатель (по согласованию)" дополнить строкой следующего содержания:
 

Балаева Аида Галымовна - заместитель руководителя администрации президента Республики Казахстан, председатель";

 
строку "Рамазанова Лаззат Керимкуловна - депутат мажилиса парламента Республики Казахстан, председатель (по согласованию)" изложить в следующей редакции:
 

Рамазанова Лаззат Керимкуловна - депутат мажилиса парламента Республики Казахстан, заместитель председателя (по согласованию)";

 
ввести в состав Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Республики Казахстан, утвержденный вышеназванным указом:
 
Абден Каракат Жаксылыккызы
 
президента общественного объединения "Казак кызы" (по согласованию),
 
Абдрахманову Алину Бауржановну
 
предпринимателя, руководителя бизнес-школы акционерного общества "Казахский гуманитарный юридический университет имени М.С. Нарикбаева (по согласованию),
 
Байсакову Зульфию Мухамедбековну
 
председателя правления объединения юридических лиц "Союз кризисных центров" (по согласованию),
 
Гурину Марианну
 
президента общественного фонда "Улагатты жануя" (по согласованию),
 
Демесинову Лауру Баглановну
 
руководителя сектора по работе с инвесторами и поддержке бизнеса акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (по согласованию),
 
Жангазинову Назым Жанибековну
 
основателя коммуникационного агентства "NazymPR" (по согласованию),
 
Жандосову Баян Айтбековну
 
председателя общественного объединения "Шымкентский городской совет женщин" филиала общественного объединения "Республиканский совет женщин Республики Казахстан" (по согласованию),
 
Жугунусову Айнур Сериковну
 
предпринимателя, продюсера, председателя республиканского общественного объединения "Казак аналары – дастурге жол" (по согласованию),
 
Имашеву Снежанну Валерьевну
 
депутата мажилиса парламента Республики Казахстан (по согласованию),
 
Исину Айман Байболовну
 
председателя общественного объединения "Ассоциация деловых женщин по городу Жезказгану" (по согласованию),
 
Искакову Жулдызай Амангельдиновну
 
старшего преподавателя факультета международных отношений некоммерческого акционерного общества "Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева", аналитик-менеджера управления анализа и методического обеспечения Казахстанского института общественного развития, политолога (по согласованию),
 
Кажибаеву Раушан Жанабергеновну
 
генерального директора некоммерческого акционерного общества "Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан" (по согласованию),
 
Канай Гульмиру Амирхановну
 
председателя правления - ректора некоммерческого акционерного общества "Казахский национальный женский педагогический университет" (по согласованию),
 
Карабасову Лауру Чапаевну
 
ректора некоммерческого акционерного общества "Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова" (по согласованию),
 
Кусаин Динару Кабдылхаккызы
 
эксперта по вопросам семейного развития и детской безопасности, основателя ресурса по детской безопасности "Аmansabi.kz" (по согласованию),
 
Миронюк Татьяну Александровну
 
исполнительного директора объединения юридических лиц "Национальная волонтерская сеть" (по согласованию),
 
Молдашеву Рыизу Асановну
 
директора-главного редактора товарищества с ограниченной ответственностью "Семей таны газеттері - Вести Семей" (по согласованию),
 
Мухтарову Найлю Алтаевну
 
директора департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан,
 
Нурашеву Бибигуль Шакирбаевну
 
эксперта в области трудового и профсоюзного права, генерального директора "Academy of labour relations" (по согласованию),
 
Паули Элину Сергеевну
 
заместителя председателя Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан,
 
Семидоцких Елену Александровну
 
предпринимателя, заместителя председателя Северо-Казахстанского областного филиала организации юридических лиц "Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана", члена Совета матерей Северо-Казахстанской области Ассамблеи народа Казахстана (по согласованию),
 
Тасбергенову Гаухар Кошкарбаевну
 
руководителя общественного фонда "Рухани казына" (по согласованию),
 
Туленбаеву Клару Муфтиевну
 
заслуженного деятеля Казахстана, солистку государственной концертной организации "Казахконцерт" (по согласованию),
 
Умарову Айман Муратовну
 
адвоката, правозащитника, основателя онлайн-правовой школы "AU" (по согласованию),
 
Умарову Гульнар Мансуровну
 
советника председателя республиканского общественного объединения "Senimen Bolashaq" (по согласованию),
 
Цветкову Татьяну Ивановну
 
руководителя общественного объединения "Ассоциация деловых женщин города Усть-Каменогорска" (по согласованию),
 
Шалабаеву Гульмиру Кенжеболатовну
 
заслуженного деятеля Республики Казахстан, доктора философских наук, профессора (по согласованию),
 
Шанаи Назипу Идрисовну
 
председателя Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана (по согласованию),
 
Шужееву Азизу Тимуровну
 
предпринимателя, президента некоммерческой организации "Techno Woman", руководителя общественного фонда "Цифровая трансформация" (по согласованию);
 
вывести из состава названной Комиссии: Абибуллаеву А.И., Азимову Э.А., Акимжанову М.А., Айтмаганбета М.Д., Айтпаеву С.М., Ахмурзину Л.Ж., Байкошкарову С.Б., Бурибаеву Г.А., Ибрагимову Л.Е., Калтаеву Л.М., Мукаева Д.Т., Мусахаджаеву А.К., Назарбаеву С.А., Нукетаеву Д.Ж., Сагиндыкову Н.Е., Салихову С.Х., Сарсембаеву Р.Б., Смагула Б., Сулейменову К.А., Туткушева Б.С., Хайруллину А.У., Шайха К.А., Шаукенову З.К". 
 
Указ вступает в силу со дня подписания.
 

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