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Расширился список документов для выезда казахстанцев на ПМЖ в другую страну

01.06.2022, 13:46 6906
Расширился список документов для выезда казахстанцев на ПМЖ в другую страну
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - Министерство иностранных дел Казахстана утвердило новый список документов и правила их приема для выезда казахстанцев за рубеж на постоянное место жительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Для получения государственной услуги граждане Республики Казахстан, выехавшие за рубеж по временным делам и изъявившие желание остаться там на постоянное место жительства, помимо заявления-анкеты, удостоверения личности, свидетельства о рождении детей, свидетельств об уплате алиментов, справки о снятии с воинского учета и т.д., предоставляют следующие документы: 
 
  1. заключенное со взыскателем мировое соглашение, утвержденное судом; 
  2. соглашение об урегулировании спора со взыскателем в порядке медиации;
  3. документы, подтверждающие исполнение взыскания или иного требования исполнительного документа; 
  4. документы, подтверждающие отмену решения соответствующего органа, на основании которого выдан исполнительный документ, если гражданин Республики Казахстан является должником по исполнительному производству.
 

При предоставлении заявителем полного пакета документов услугодатель в течение двух рабочих дней вносит сведения о заявителе в единую информационную систему "Беркут" для согласования с КНБ, а затем в течение двух рабочих дней направляет документы в ОВД по последнему месту регистрации обратившегося. Орган внутренних дел рассматривает поступившие документы и принимает решение об оформлении разрешения на выезд за пределы РК на постоянное место жительства, независимо от наличия у заявителя постоянной регистрации на территории республики на момент подачи заявления", - говорится в документе.

 
С полным перечнем необходимых документов можно ознакомиться здесь

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.
 

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МВФ готов и дальше оказывать Казахстану необходимую поддержку

02.06.2022, 20:10 511
МВФ готов и дальше оказывать Казахстану необходимую поддержку
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 2 ИЮНЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов в режиме видеоконференцсвязи провел встречу с представителями миссии Международного Валютного Фонда, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Открывая встречу, Алихан Смаилов отметил, что Казахстан высоко ценит стратегическое партнерство с МВФ. В этом году наша страна и Организация отмечают 30-летие сотрудничества, сообщает пресс-служба главы правительства. 
 

Усилия МВФ по расширению возможностей для экономики Казахстана имеют для нас важное значение в свете реализации новых реформ", - подчеркнул Алихан Смаилов.

 
Премьер-министр добавил, что Казахстан заинтересован в передовом международном опыте по декарбонизации экономики, низкоуглеродному развитию и внедрению эффективных механизмов фискальной политики.
 
Со своей стороны, глава миссии МВФ по Казахстану Николя Бланше отметил, что за прошедший период была проведена продуктивная работа по многим направлениям сотрудничества. При этом МВФ готов и дальше оказывать Казахстану необходимую поддержку.
 
В ходе встречи участники обсудили итоги миссии МВФ, рекомендации по приоритетным направлениям макроэкономической политики и структурным реформам, планы правительства РК по снижению углеродного следа, а также дальнейшие этапы взаимодействия Казахстана и МВФ.
 

Пользуясь возможностью, хотел бы поблагодарить МВФ за постоянную поддержку нашей работы. Выражаю надежду на продолжение эффективного сотрудничества", - заключил премьер-министр РК.

 

Нарушений на 3,6 млрд тенге выявил госаудит в Костанайской области

02.06.2022, 19:49 116
КОСТАНАЙ. 2 ИЮНЯ - Сумма нарушений по расходованию бюджета Костанайской области за 2021 год составила 3,6 млрд тенге. Таковы итоги проведенного государственного аудита за 2021 год, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Подробно о его результатах рассказал председатель ревизионной комиссии по Костанайской области Дмитрий Костюков, который выступил с докладом на последней сессии депутатов областного маслихата, сообщает "НК".
 
Госуадит выявил, что сумма неосвоения и неисполнения бюджета за 2021 год составила 500,9 млн тенге. Нарушений по областным администраторам программ было найдено на 3,6 млрд тенге.
 

По состоянию на 1 января 2022 года дебиторская задолженность составила 1,4 млрд тенге. Наибольшая сумма у управлений физической культуры и спорта, строительства, архитектуры и градостроительства, образования, энергетики и ЖКХ. Кредиторская задолженность - 944 млн тенге. Наибольшая - у управлений здравоохранения, образования, энергетики и ЖКХ", - сообщил Дмитрий Костюков.

 
Председатель ревизионной комиссии также отметил, что сократилось количество финансовых нарушений, подлежащих возмещению в бюджет, но в то же время растет число нарушений по бухгалтерскому учету, которые исправляются довольно просто - путем правильного ведения документации.
 

Из общей суммы восстановлен 1 млрд, возмещено в денежном выражении 75,5 млн тенге. Не возвращено 305 млн тенге, основная доля приходится на управление образования. По результатам госаудита 21 материал передан в полицию. Четыре лица уже привлечены к уголовной ответственности, 124 - к административной. Сумма штрафов составила 20,1 млн тенге", - сказал Костюков.

 
Кроме того, результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности организаций квазигосударственного сектора в сфере коммунальных услуг показали ежегодное ухудшение их финансового состояния. На это указывают рост сумм убытков по годам и сверхнормативных потерь, высокий уровень кредиторской и дебиторской задолженности.
 

Это говорит о неэффективном управлении активами государства по причине несоблюдения НПА, оплате налогов за технически неисправные транспортные средства, неиспользование автоматических приборов учета энергии, допущение непроизводственных расходов. Школьными организациями области были допущены нарушения законодательства в результате несоблюдения госстандартов, завышения фактов выполненного объема услуг, неправомерного приобретения основных средств и неэффективного и нецелевого их использования. Также в организациях дошкольного образования не везде были соблюдены нормы оснащения оборудованием и мебелью", - пояснил Дмитрий Костюков.

 
Костюков сообщил, что ревизионная комиссия имеет право вручать предписания, за неисполнение которых грозит только административная ответственность. Депутатов попросили плотно рассмотреть этот вопрос, чтобы найти пути решения проблемы.
 

Генпрокурор доложил президенту о ходе расследования январских событий

02.06.2022, 19:00 1851
Генпрокурор доложил президенту о ходе расследования январских событий
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 2 ИЮНЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет генерального прокурора Берика Асылова о состоянии законности в стране и основных итогах работы по приоритетным направлениям надзорной деятельности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщил Берик Асылов, с начала года мерами прокуратуры устранено свыше 7 тысяч нарушений, из которых наибольшее число выявлено в сфере госзакупок, здравоохранения, экологии, соблюдения прав детей. К административной и дисциплинарной ответственности привлечены более 10 тысяч госслужащих и работников квазигосударственного сектора. После вмешательства прокуроров государству возмещено 8,4 млрд тенге, восстановлены трудовые права более 177 тысяч лиц, погашена задолженность по зарплате на сумму более 1 млрд тенге, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Президент был проинформирован о криминогенной ситуации и мерах, принимаемых по соблюдению конституционных прав граждан в уголовно-правовой сфере. Прокурорами из служебных помещений органов следствия освобождены 596 незаконно задержанных лиц. Инициирован пересмотр приговоров в отношении 542 лиц, в том числе улучшено положение 90 осужденных, оправдано 9 человек.
 
Касым-Жомарту Токаеву отдельно было доложено о ходе внедрения новой трехзвенной модели уголовного процесса. В нынешнем году через фильтр прокурорского надзора прошло уже 152 тысячи процессуальных решений. Из них признали незаконными более 11,5 тысячи постановлений. Предотвращено необоснованное вовлечение в уголовный процесс почти 1 тысячи граждан.
 
Берик Асылов подробно информировал главу государства о мерах по защите бизнеса, особенно по недопущению незаконного уголовного преследования. По поручению президента прокуроры проверяют законность всех уголовных дел в отношении предпринимателей. По результатам изучения из находящихся в производстве 378 дел прекращено 36. По фактам воспрепятствования бизнесу и злоупотребления полномочиями со стороны сотрудников правоохранительных и других государственных органов начато 12 досудебных расследований. Проверка материалов продолжается.
 
Для исключения фактов необоснованного вовлечения предпринимателей в орбиту уголовного процесса готовится комплекс организационных и законодательных мер.
 
Главе государства отдельно было доложено о ходе расследования январских событий. На сегодня в суды направлены дела в отношении 489 лиц. Осужден 331 человек, в основном за кражи, грабежи, хранение и хищение оружия. Реальное лишение свободы назначено только 23 лицам, остальные приговорены к более мягким видам наказания. На особом контроле находятся дела о недозволенных методах следствия и гибели людей во время массовых беспорядков.
 
Со своей стороны Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость объективного установления всех обстоятельств и виновных в январской трагедии, а также регулярного информирования общественности о результатах расследования. Кроме того, президент обратил внимание на особую важность обеспечения законности во всех сферах социальной и экономической жизни страны.
 

Руководство Минэнерго РК посетило Жезказганскую ТЭЦ ТОО "Kazakhmys Energy"

02.06.2022, 18:45 2261
Руководство Минэнерго РК посетило Жезказганскую ТЭЦ ТОО "Kazakhmys Energy"
Фото: Минэнерго РК
ЖЕЗКАЗГАН. 2 ИЮНЯ - 2 июня представители Министерства энергетики РК посетили теплоэлектроцентраль Жезказгана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В рамках подготовки электростанции к предстоящему отопительному сезону на ремонтные работы выделено 3,8 млрд тенге, сообщает пресс-служба Минэнерго. 
 
В ходе посещения теплоэлектроцентрали были проинспектированы текущие работы по реконструкции котла № 8 с заменой каркаса на сумму 4,6 млрд тенге и замене котла № 10 на Жезказганской ТЭЦ на сумму 7,5 млрд тенге.
 
Также на Жезказганской ТЭЦ с 2019 года реализуется комплексный план по повышению надежности станции. На сегодняшний день в рамках плана выполнено 21 мероприятие на сумму 7,5 млрд тенге.
 
Вышеуказанные мероприятия нацелены на повышение надежности работы электростанции и бесперебойное энергоснабжение потребителей.
 
Подготовка энергетических предприятий к предстоящему отопительному сезону с надлежащим качеством находится на постоянном контроле Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК.
 
Жезказганская ТЭЦ ТОО "Kazakhmys Energy" входит в группу "Казахмыс Холдинг". Жезказганская ТЭЦ введена в эксплуатацию в 1952 году, установленная электрическая мощность станции - 252 МВт, тепловая мощность - 564 Гкал/ч.
 

МИИР: казахстанские авиакомпании не будут включать в европейский черный список

02.06.2022, 10:24 8676
МИИР: казахстанские авиакомпании не будут включать в европейский черный список
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 2 ИЮНЯ - Комитет по безопасности полетов Европейской комиссии опубликовал официальное решение по отношению к авиационным властям Казахстана и полетам казахстанских авиакомпаний в Европу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Руководители авиационных властей 27 европейских государств решили не ограничивать казахстанским авиакомпаниям полеты в Европу и не включать Казахстан в черный список.
 

Они позитивно оценили сегодняшнюю ситуацию в сфере безопасности полетов в Казахстане и принимаемые нашим правительством меры за последние 3 года", - рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев.

 
Он также напомнил, что Казахстан уже попадал в черный список, когда в 2009 году Международная организация гражданской авиации в ходе аудита выявила низкий показатель внедрения стандартов ИКАО - на уровне 47%. Из-за этого Еврокомиссия запретила полеты всех казахстанских авиакомпаний в европейские страны, кроме Air Astana, которую ограничили в возможностях расширения географии полетов и парка воздушных судов, говорится в сообщении МИИР.
 

Для выхода из этой ситуации потребовалось целых 7 лет. После снятия ограничений в 2016 году команда МИИР РК проделала огромную работу, чтобы ситуация больше не повторялась", - подчеркнул Ускенбаев.

 
Вместе с тем из-за авиакатастрофы самолета "Бек Эйр" в конце прошлого года Еврокомиссия вновь выразила обеспокоенность ситуацией по безопасности полетов в Казахстане.
 

Чтобы оградить нашу авиацию от новых ограничений, нами был подготовлен план корректирующих действий, который был представлен Еврокомиссии. Дополнительно МИИР совместно с МИД и посольством Казахстана в Бельгии в режиме постоянного диалога доказывали комиссии состоятельность нашей авиации в части безопасности полетов", - сказал министр.

 
В ведомстве отметили, что доводы Казахстана были приняты. Комитет по безопасности полетов ЕС позитивно оценил корректирующие действия, что позволило избежать попадания казахстанских авиакомпаний в черный список.
 

Минобороны планирует внести изменения в работу военных вузов

01.06.2022, 20:53 22221
Минобороны планирует внести изменения в работу военных вузов
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - Оборонным ведомством разработан проект приказа министра обороны РК "О внесении изменений в приказ министра обороны РК от 3 ноября 2018 года № 751 "Об утверждении правил оказания платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) военными учебными заведениями Министерства обороны и расходования ими денег от реализации товаров (работ, услуг)", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Проектом приказа предполагается расширить перечень платных видов научной деятельности, оказываемых военными вузами, а именно предоставление интеллектуальных прав на результаты научных исследований военных вузов и услуг по научному сопровождению и определение порядка предоставления услуг на платной основе, сообщает пресс-служба МО РК.
 
Принятие правил обеспечит дополнительные поступления денежных средств, которые в свою очередь будут расходоваться на укрепление научно-экспериментальной и учебно-материальной баз военных вузов.
 
С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте открытых нормативных правовых актов до 14 июня 2022 года.
 

В Вооруженных силах РК начался новый период обучения

01.06.2022, 20:42 23276
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - 1 июня в казахстанской армии начался летний период обучения. Традиционно в первую неделю во всех соединениях и воинских частях проводятся тактико-строевые занятия по вопросам боевой готовности войск, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Накануне молодое пополнение ряда воинских частей приведено к военной присяге, проведены церемонии закрепления за военнослужащими штатного оружия и военной техники, комплексные занятия по мерам безопасности, сообщает пресс-служба МО РК.
 
На занятиях по государственно-правовой подготовке подведены итоги зимнего периода обучения в воинских частях, доведены задачи в свете требований президента страны - верховного главнокомандующего Вооруженными силами.
 
В ходе тактико-строевых занятий отрабатываются практические действия всех военнослужащих по приведению подразделений и частей в боевую готовность, в том числе с выходом на технике в назначенные районы.
 
Как было указано на коллегии Министерства обороны в мае 2022 года, основные усилия в летнем периоде обучения будут направлены на реализацию поручений президента страны Касым-Жомарта Токаева по переформатированию Вооруженных сил, повышению их боеготовности, освоению новых форм и методов применения войск с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.
 
Для этого спланированы различные мероприятия боевой подготовки и учения, в том числе международного масштаба.
 
Предстоит проведение дальнейших мероприятий по совершенствованию объектов хранения оружия и боеприпасов, проводимых в рамках национального проекта "Безопасная страна".
 
Напомним, что 2022 учебный год ознаменован 30-летием образования казахстанской армии и проходит под девизом "Қарулы Күштердің 30 жылдығына – біздің ерен еңбегіміз!".
 

Глава государства предложил разделить МОН на два ведомства

01.06.2022, 20:00 24036
Глава государства предложил разделить МОН на два ведомства
Фото: Акорда
АЛМАТЫ. 1 ИЮНЯ - В ходе юбилейной сессии Национальной академии наук в Алматы президент РК Касым-Жомарт Токаев выдвинул предложение разделить Министерство образования и науки на два ведомства, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Считаю, что нам необходимо создать Национальную систему цитирования, которая позволит в значительной степени повысить качество научно-исследовательских работ", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Глава государства уверен, что этот шаг потребует укрепления потенциала казахстанских научных журналов.
 

Полагаю, что в целях усиления координации научной деятельности в стране следовало бы разделить профильное министерство на два ведомства, одно из которых будет заниматься вопросами высшего образования и науки", - отметил президент.

 
Ранее Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность роли ученых, академического сообщества и заявил о необходимости стимулировать развитие науки в стране.
 

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