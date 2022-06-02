Расширился список документов для выезда казахстанцев на ПМЖ в другую страну

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НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - Министерство иностранных дел Казахстана утвердило новый список документов и правила их приема для выезда казахстанцев за рубеж на постоянное место жительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Для получения государственной услуги граждане Республики Казахстан, выехавшие за рубеж по временным делам и изъявившие желание остаться там на постоянное место жительства, помимо заявления-анкеты, удостоверения личности, свидетельства о рождении детей, свидетельств об уплате алиментов, справки о снятии с воинского учета и т.д., предоставляют следующие документы:
- заключенное со взыскателем мировое соглашение, утвержденное судом;
- соглашение об урегулировании спора со взыскателем в порядке медиации;
- документы, подтверждающие исполнение взыскания или иного требования исполнительного документа;
- документы, подтверждающие отмену решения соответствующего органа, на основании которого выдан исполнительный документ, если гражданин Республики Казахстан является должником по исполнительному производству.
При предоставлении заявителем полного пакета документов услугодатель в течение двух рабочих дней вносит сведения о заявителе в единую информационную систему "Беркут" для согласования с КНБ, а затем в течение двух рабочих дней направляет документы в ОВД по последнему месту регистрации обратившегося. Орган внутренних дел рассматривает поступившие документы и принимает решение об оформлении разрешения на выезд за пределы РК на постоянное место жительства, независимо от наличия у заявителя постоянной регистрации на территории республики на момент подачи заявления", - говорится в документе.
С полным перечнем необходимых документов можно ознакомиться здесь.
Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.