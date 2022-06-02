МВД о январской трагедии: на сегодня на руках у преступников остается большой арсенал

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НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - Министерством внутренних дел в пределах своей компетенции продолжаются расследования уголовных дел по январским событиям, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам начальника следственного департамента МВД Санжара Адилова, в ходе массовых беспорядков из оружейных магазинов и административных зданий органов правопорядка было похищено более 2900 единиц оружия, а также более 63 180 боеприпасов.
В числе похищенных 35 гранатометов, 8 пулеметов, 268 автоматов, 17 винтовок, 594 пистолета, 98 спецружей и 239 травматических пистолетов. В этой связи органами внутренних дел продолжаются активные мероприятия по обнаружению и изъятию похищенного оружия", - рассказал представитель МВД.
По его словам, полицейские обнаружили более 215 схронов оружия, спрятанных и замаскированных преступниками, из которых изъята 721 единица оружия, в том числе 2 гранатомета, 43 автомата, 189 различных ружей и более 11 тысяч единиц боеприпасов, а также специальные средства и оптические устройства.
В целом на сегодня обнаружено и изъято 1554 единицы оружия и более 39 тысяч боеприпасов. В их числе 10 гранатометов, 6 пулеметов, 158 автоматов, 348 пистолетов, 113 спецружей, 216 травматических пистолетов и другое.
В результате разъяснительной работы гражданами добровольно сдано 147 единиц оружия (автоматы - 11, пистолеты - 29, гранаты - 1, гладкоствольное оружие - 48, травматическое - 25, нарезное - 6 и холодное оружие -27).
На сегодня на руках у преступников остается большой арсенал, это более 2 тысяч единиц похищенного оружия, что представляет серьезную угрозу, ведь преступники в любое время могут использовать его против мирных граждан. Работа в этом направлении продолжается и находится на особом контроле министерства", - рассказал Санжар Адилов.