В Вооруженных силах РК начался новый период обучения

НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - 1 июня в казахстанской армии начался летний период обучения. Традиционно в первую неделю во всех соединениях и воинских частях проводятся тактико-строевые занятия по вопросам боевой готовности войск, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Накануне молодое пополнение ряда воинских частей приведено к военной присяге, проведены церемонии закрепления за военнослужащими штатного оружия и военной техники, комплексные занятия по мерам безопасности, сообщает пресс-служба МО РК.

На занятиях по государственно-правовой подготовке подведены итоги зимнего периода обучения в воинских частях, доведены задачи в свете требований президента страны - верховного главнокомандующего Вооруженными силами.

В ходе тактико-строевых занятий отрабатываются практические действия всех военнослужащих по приведению подразделений и частей в боевую готовность, в том числе с выходом на технике в назначенные районы.

Как было указано на коллегии Министерства обороны в мае 2022 года, основные усилия в летнем периоде обучения будут направлены на реализацию поручений президента страны Касым-Жомарта Токаева по переформатированию Вооруженных сил, повышению их боеготовности, освоению новых форм и методов применения войск с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.

Для этого спланированы различные мероприятия боевой подготовки и учения, в том числе международного масштаба.

Предстоит проведение дальнейших мероприятий по совершенствованию объектов хранения оружия и боеприпасов, проводимых в рамках национального проекта "Безопасная страна".

Напомним, что 2022 учебный год ознаменован 30-летием образования казахстанской армии и проходит под девизом "Қарулы Күштердің 30 жылдығына – біздің ерен еңбегіміз!".