В Казахстане наступил день тишины перед референдумом

НУР-СУЛТАН. 4 ИЮНЯ - В полночь наступил день тишины перед референдумом в Казахстане. 5 июня состоится республиканский референдум по проекту закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Cогласно пункту 4 статьи 7 закона "О республиканском референдуме" любая агитация в предшествующий референдуму день и в день проведения референдума запрещена. Таким образом, 4 и 5 июня 2022 года проводить в СМИ, в том числе в интернете агитацию референдума запрещается.
Исходя из смысла и содержания понятия "агитация" в качестве агитационных будут рассматриваться материалы, побуждающие избирателей голосовать "за" или "против" вопроса, вынесенного на референдум", - сообщили в Министерстве информации и общественного развития.
Причем в этом случае к административной ответственности могут быть привлечены как физические, так и юридические лица, допустившие данное нарушение, в том числе и пользователи социальных сетей.
Агитационные материалы, ранее размещенные на интернет-ресурсах, могут сохраняться на прежних местах, их вывод на главную страницу сайта запрещается. Также на прежних местах могут оставаться ранее размещенные информационные материалы разъясняющего характера о дате, условиях проведения референдума, порядке голосования, включая рекламные баннеры, отсчет дней до референдума на интернет-ресурсах и телеканалах и т.п.", - отметили в МИОР.
Генеральная прокуратура в целях обеспечения законности и предупреждения правонарушений призывает граждан, общественные объединения и средства массовой информации строго соблюдать действующее законодательство.
В случае проведения агитации в эти дни - в период ее запрещения наступает ответственность по статье 102 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях", - отметили в Генпрокуратуре.