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В Казахстане наступил день тишины перед референдумом

04.06.2022, 00:00 17151
НУР-СУЛТАН. 4 ИЮНЯ - В полночь наступил день тишины перед референдумом в Казахстане. 5 июня состоится республиканский референдум по проекту закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Cогласно пункту 4 статьи 7 закона "О республиканском референдуме" любая агитация в предшествующий референдуму день и в день проведения референдума запрещена. Таким образом, 4 и 5 июня 2022 года проводить в СМИ, в том числе в интернете агитацию референдума запрещается.
 

Исходя из смысла и содержания понятия "агитация" в качестве агитационных будут рассматриваться материалы, побуждающие избирателей голосовать "за" или "против" вопроса, вынесенного на референдум", - сообщили в Министерстве информации и общественного развития.

 
Причем в этом случае к административной ответственности могут быть привлечены как физические, так и юридические лица, допустившие данное нарушение, в том числе и пользователи социальных сетей.
 

Агитационные материалы, ранее размещенные на интернет-ресурсах, могут сохраняться на прежних местах, их вывод на главную страницу сайта запрещается. Также на прежних местах могут оставаться ранее размещенные информационные материалы разъясняющего характера о дате, условиях проведения референдума, порядке голосования, включая рекламные баннеры, отсчет дней до референдума на интернет-ресурсах и телеканалах и т.п.", - отметили в МИОР.

 
Генеральная прокуратура в целях обеспечения законности и предупреждения правонарушений призывает граждан, общественные объединения и средства массовой информации строго соблюдать действующее законодательство.
 

В случае проведения агитации в эти дни - в период ее запрещения наступает ответственность по статье 102 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях", - отметили в Генпрокуратуре.

 

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Токаев обратил внимание на участившиеся случаи смертей военнослужащих

04.06.2022, 19:59 8281
Токаев обратил внимание на участившиеся случаи смертей военнослужащих
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 4 ИЮНЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратил самое серьезное внимание на участившиеся случаи смертей военнослужащих в казахстанской армии, сообщила пресс-служба главы государства, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Глава государства поручил создать специальную комиссию во главе со своим помощником - секретарем Совета безопасности Гизатом Нурдаулетовым с целью расследования причин данных инцидентов, устранения неуставных отношений среди военнослужащих и недопущения подобных негативных явлений в армии в будущем", - говорится в сообщении. 

 
Отмечается, что офицеры, допустившие такие случаи, будут наказаны.
 
Ранее сообщалось, что в Мангистау нашли тело военнослужащего.
 

Токаев принял участие в торжественной церемонии, приуроченной к 30-летию госсимволов

04.06.2022, 11:28 16306
Токаев принял участие в торжественной церемонии, приуроченной к 30-летию госсимволов
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 4 ИЮНЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии, приуроченной к 30-летию государственных символов, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Касым-Жомарт Токаев поздравил собравшихся с Днем государственных символов и отметил его особую значимость для нашего государства.
 

Сегодня исполняется 30 лет со дня принятия символов нашей священной Независимости. Символы нашего государства олицетворяют тысячелетние мечты и устремления казахского народа. Флаг всегда был знаком мужества и патриотизма. В эпоху древних тюрков наши предки объединялись под флагом с изображением волка. Знамя Казахского ханства сплотило весь народ и демонстрировало единство страны. А в прошлом веке лидеры движения Алаш воодушевляли соотечественников словами: "Под сенью знамени Алаш свет наших идей не исчезнет в веках!" Эта традиция, унаследованная с древних времен, передавалась из поколения в поколение и сохранилась до наших дней. В нашем небе реет знамя Независимости, прославляющее Великую Степь. Наш небесно-голубой флаг обозначает незыблемость нашей государственности. Наш герб - это отражение идеи свободы. Наш гимн воспевает вольный дух и национальную самобытность. Эти три символа независимости придают чувство гордости нашему народу, поскольку они воплощают в себе мечты наших предков", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Президент подчеркнул, что уважение к основным ценностям нашей страны является долгом каждого из нас, и подчеркнул необходимость положить конец фактам пренебрежительного или оскорбительного отношения к ним.
 

Важно ужесточить законодательство об использовании государственных символов. При этом необходимо проводить широкую разъяснительную работу с молодежью. Это задача всего общества. В связи с этим сегодняшнее торжественное мероприятие имеет большое воспитательное значение. Поднятие флага - особая церемония, знаменующая самые важные события. В те моменты, когда наш народ принимает исторические решения, мы считаем хорошим знаком наш стяг, развевающийся в небе", - сказал президент.

 
В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что государственные символы являются ярким олицетворением нашей страны, гордостью и честью нашего народа. По его мнению, флаг, герб и гимн Казахстана воплощают в себе непреклонное стремление нашей нации к свободе, прогрессу и созиданию, объединяют всех нас в единое нерушимое целое и вдохновляют каждого гражданина на кропотливый каждодневный труд и великие свершения во имя Родины.
 

Торжественно поднимая наш небесно-голубой стяг, мы продолжаем славные традиции наших предков. Гордо реющий флаг заставляет сильнее стучать наши сердца, призывая быть верными идеалам Независимости. В условиях нарастающих вызовов в глобальной экономике и беспрецедентной геополитической напряженности нам следует с утроенной энергией укреплять нашу государственность. Ни в коем случае нельзя допускать оскорбления, тем более глумления над нашими государственными символами. Тех, кто совершает такие действия, необходимо строго наказывать. Будучи единой нацией, мы вместе сможем преодолеть любые трудности и построить справедливое, эффективное государство", - подчеркнул президент.

 
В завершение своей речи Касым-Жомарт Токаев напомнил, что стало доброй традицией присвоение офицерских званий лучшим курсантам в рамках церемонии торжественного поднятия флага.
 

Вы становитесь офицерами в год 30-летия наших Вооруженных сил. Это большая честь и огромная ответственность. Поэтому вы должны быть достойными этой чести и примером для других. Защита мира и неприкосновенности нашей Родины - священный долг каждого гражданина. Высоко нести знамя Независимости - почетная обязанность каждого воина. Героические поступки начинаются с патриотических убеждений. Уверен, вы оправдаете ожидания народа. Поздравляю вас с присвоением офицерских званий! Желаю мира и благополучия нашему народу! Пусть всегда высоко реет наше небесно-голубое знамя!" - сказал президент.

 
В ходе церемонии 12 лучших выпускников военных вузов получили офицерские погоны из рук президента Казахстана - верховного главнокомандующего Вооруженными силами Республики Казахстан.
 
В мероприятии приняли участие председатель сената парламента Маулен Ашимбаев, председатель мажилиса парламента Ерлан Кошанов, премьер-министр Алихан Смаилов, государственный секретарь Ерлан Карин, руководитель администрации президента Мурат Нуртлеу, руководители государственных органов, члены правительства, депутаты парламента, члены Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград, курсанты высших военных учебных заведений и их родственники.
 

В Казахстане празднуют День государственных символов

04.06.2022, 10:08 18496
В Казахстане празднуют День государственных символов
НУР-СУЛТАН. 4 ИЮНЯ - Государственные символы Республики Казахстан были утверждены 30 лет назад - 4 июня 1992 года. Конституционный закон "О государственных символах Республики Казахстан" был принят 4 июня 2007 года. В соответствии с этим законом ежегодно 4 июня празднуется как День государственных символов в Республике Казахстан, сообщает Акорда, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Государственные символы - это один из неотъемлемых атрибутов любого государства, олицетворяющих его идентичность и суверенитет. В Республике Казахстан государственными символами являются - Государственный флаг, Государственный герб и Государственный гимн.
 
Государственный флаг Республики Казахстан
 
Государственный флаг Республики Казахстан представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в центре солнца с лучами, под которым - парящий орел. У древка - вертикальная полоса с национальным орнаментом. Изображение солнца, его лучей, орла и национального орнамента - цвета золота.
 
Автор Государственного флага Республики Казахстан - заслуженный деятель искусств Казахстана Шакен Ниязбеков.
 
Государственный герб Республики Казахстан
 
Государственный герб Республики Казахстан имеет форму круга и представляет собой изображение шанырака на голубом фоне, от которого во все стороны в виде солнечных лучей расходятся уыки. Справа и слева от шанырака расположены изображения мифических крылатых коней. В верхней части расположена объемная пятиконечная звезда, а в нижней части надпись "Казакстан". Изображение звезды, шанырака, уыков, мифических коней, а также надписи "Казакстан" - цвета золота.
 
Авторами Государственного герба Республики Казахстан являются известные архитекторы Жандарбек Малибеков и Шот-Аман Валиханов.
 
Государственный гимн Республики Казахстан
 
Гимн Казахстана, ранее известный как песня "Менін Казакстаным", был утвержден парламентом страны 6 января 2006 года. 
 
Музыка - композитора Шамши Калдаякова, слова - Жумекена Нажимеденова и Нурсултана Назарбаева.
 

Роман Скляр: проектирование застроек нужно обсуждать с жителями

03.06.2022, 20:33 27866
Роман Скляр: проектирование застроек нужно обсуждать с жителями
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр разъяснил существующий механизм проектирования градостроительства, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Скляр в ответе на депутатский запрос подчеркнул, что на сегодня проектирование градостроительных проектов и объектов строительства относится к услугам и работам, приобретение которых регулируется нормами закона РК "О государственных закупках", в которых могут принять участие представители проектных организаций.
 

Поскольку задание на проектирование определяется акиматом, считаем необходимым проводить обсуждения с жителями до его утверждения", - считает Скляр.

 
Он добавил, что для рассмотрения и принятия решения по разрабатываемым градостроительным проектам и проектам строительства акиматы могут создавать консультативно-совещательные органы, в которых могут обсуждаться различного рода градостроительные, архитектурные или строительные решения.
 

Утвержден план мероприятий по устройству областей Абай, Жетісу и Улытау

03.06.2022, 20:15 28491
Утвержден план мероприятий по устройству областей Абай, Жетісу и Улытау
Фото: PrimeMinister.kz
НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - Утвержден план мероприятий по реализации указа президента РК "О некоторых вопросах административно-территориального устройства РК", предусматривающего образование областей Абай, Жетісу и Улытау, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает пресс-служба главы правительства, план мероприятий включает в себя меры по:
 
  • установлению границ новых областей;
  • созданию территориальных органов центральных государственных органов;
  • утверждению лимитов штатной численности центральных и местных исполнительных органов; 
  • принятию разделительного баланса по бюджету между вновь созданными областями;
  • вынесению расходов на уточнение и формирование республиканского бюджета в рамках образования областей и другие. 
 
Принятие плана позволит обеспечить реализацию необходимых мероприятий для функционирования государственных органов во вновь созданных и реорганизованных областях. Реализация проекта не потребует финансовых затрат из республиканского бюджета.
 
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр провел ряд выездных совещаний в новые областные центры, в ходе которых были оценены готовность и потребности регионов в приобретении, аренде и проведении ремонта необходимых административных зданий.
 
В целом проведенный анализ показал, что в новых областных центрах имеется готовность по административным зданиям, необходимым для размещения и функционирования государственных органов и работников.
 
Напомним, что 16 марта глава государства на совместном заседании палат парламента заявил о создании в Казахстане трех новых областей.
 

Глава МВД доложил президенту о состоянии криминогенной обстановки в стране

03.06.2022, 17:31 31291
Глава МВД доложил президенту о состоянии криминогенной обстановки в стране
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - Президент заслушал отчет министра внутренних дел Марата Ахметжанова о состоянии криминогенной обстановки в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Касым-Жомарту Токаеву было доложено о существенном снижении количества разбоев, скотокрадств, мошенничеств, в том числе интернет-мошенничеств, а также преступлений, совершенных ранее судимыми, в состоянии опьянения, в семейно-бытовой сфере и группой лиц, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Министр проинформировал о принимаемых мерах по противодействию организованной преступности и наркобизнесу. 
 
Наряду с этим глава государства был ознакомлен с результатами работы по профилактике преступности в отношении несовершеннолетних и в семейно-бытовой сфере.
 
Кроме того, министр доложил о дебюрократизации деятельности органов внутренних дел, цифровизации и автоматизации рабочих процессов, оптимизации внутренних процедур, в том числе в сфере оказания государственных услуг.
 
Президенту была представлена информация о развитии возможностей ситуационного аналитического центра МВД по мониторингу криминогенной обстановки.
 
Также были презентованы предварительные результаты работы новой системы, направленной на выявление злостных нарушителей правил дорожного движения.
 
По итогам встречи глава государства дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране. При этом была отмечена необходимость активизации мер по противодействию интернет-мошенничествам и финансовым пирамидам.
 

МИИР РК усилит контроль за качеством строительства

03.06.2022, 16:58 32136
НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - Министерством индустрии проводится активная работа по усилению контроля за качеством строительства и его прозрачностью, сообщили в пресс-службе ведомства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МИИР, на сегодняшний день уже разработан и внедряется единый строительный портал, который позволит аккумулировать всех участников строительства в единой цифровой среде.
 

Принцип работы в системе подразумевает автоматическую выгрузку проектно-сметной документации с портала вневедомственной экспертизы и оформление всей строительной документации в цифровом виде (акты, журналы, предписания). Работа в системе построена таким образом, что невозможно принять объем с отклонением или завышением от проекта либо принять невыполненный объем работ. Уже на данном этапе в систему загружены все строительные реестры, запущены модули по тестированию экспертов на знание строительных норм и отчетности технического надзора", - проинформировали в ведомстве. 

 
Отмечается, что при сдаче тестирования система автоматически проверяет подлинность тестируемого специалиста, тем самым исключает факт подмены тестируемого, а также исключает факт изменения результатов.
 
Технадзоры посредством ЭЦП подают ежемесячные отчеты с прикреплением сведений о ходе строительства и фотоматериалов. Это позволяет ГАСК проводить камеральный мониторинг строящихся объектов.
 
Кроме того, министерство планирует усилить контроль за строительством со стороны ответственных государственных органов путем добавления в приемку объектов в эксплуатацию органов ГАСК.
 
На сегодня разрабатываются соответствующие поправки в законодательство.
 

Данная мера позволит исключить принятие в эксплуатацию недоброкачественных объектов со строительными недоделками", - отметили в пресс-службе МИИР РК.

 

В Казахстане у трудовых мигрантов будут снимать отпечатки пальцев

03.06.2022, 16:39 28911
В Казахстане у трудовых мигрантов будут снимать отпечатки пальцев
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - Подписан приказ министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 мая 2022 года "Об утверждении Правил формирования и ведения дакто-, фотоучетов трудового иммигранта", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Приказом утверждены правила формирования и ведения дакто-, фотоучетов трудового иммигранта. 
 
Правила формирования и ведения дакто-, фотоучетов трудового иммигранта разработаны в соответствии с законом Республики Казахстан "О миграции населения" и определяют порядок организации и осуществления деятельности органов внутренних дел на проведение формирования и ведения дакто-, фотоучетов трудового иммигранта. 
 

Органы внутренних дел формируют дакто-, фотоучет из числа прибывших в Республику Казахстан трудовых иммигрантов в качестве домашних работников с целью выполнения работ (оказания услуг) у работодателей физических лиц в домашнем хозяйстве", - говорится в документе. 

 
По результатам дакто-, фотоучета трудового иммигранта оформляется справкой о прохождении дактилоскопирования и фотографирования согласно приложению к настоящим правилам в двух экземплярах. Первый экземпляр остается в оперативно-криминалистическом подразделении для формирования баз данных и проверки по учетам, второй выдается трудовому иммигранту.
 
Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
 

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