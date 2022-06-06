Референдум по поправкам в Конституцию Казахстана признан состоявшимся

НУР-СУЛТАН. 5 ИЮНЯ - Явка избирателей на конституционный референдум в Казахстане к 14:00 составила 53,43%, преодолев необходимый порог в 50%. Соответственно, референдум признан состоявшимся, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно закону, референдум считается состоявшимся, если в голосовании примут участие более половины граждан, имеющих право принимать участие в референдуме. Таким образом, по данным территориальных комиссий референдума, установленный порог явки достигнут", - проинформировала в ходе брифинга член Центральной комиссии референдума Анастасия Щегорцова.

По ее данным, всего по стране проголосовали 6,2 млн из 11,7 млн избирателей.

Наиболее высокая явка по стране зафиксирована в Кызылординской области - 65,3%. Самый низкий показатель зафиксирован в Алматы - 23,6%. В Нур-Султане на участки пришли 41,13% избирателей.





Напомним, в Казахстане проходит республиканский референдум по поправкам в Конституцию. За его ходом наблюдают 272 представителя 25 стран и 11 международных организаций.

Всего по стране в списки граждан, имеющих право на участие в референдуме, включены 11 734 642 человека.





В бюллетене всего один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан".

В середине марта президент РК Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана представил программу комплексной модернизации политической системы страны. Он высказался о необходимости усиления роли парламента страны и переходе от суперпрезидентской к президентской форме правления.

В апреле глава государства заявил, что для реализации политических инициатив, изложенных в послании, необходимо внести изменения и дополнения в Конституцию. Он предложил провести референдум по поправкам в Основной закон. Всего на референдум выносится 56 поправок. Предлагаемые изменения и дополнения затрагивают более чем 30 статей Основного закона.

На проведение референдума из республиканского бюджета было выделено 16 миллиардов 460 миллионов тенге.

Поправки призваны закрепить окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. Конституционная реформа значительно усилит представительную ветвь власти, укрепит систему сдержек и противовесов, повысит субъектность маслихатов.