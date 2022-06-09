Поправки в Конституцию Казахстана вступили в силу

НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - Центральная комиссия референдума РК опубликовала итоги голосования на республиканском референдуме на сайте газеты "Казахстанская правда", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Принятые на референдуме изменения и дополнения в Конституцию вступают в силу со дня опубликования официального сообщения об итогах референдума", - сказал вчера на заседании Центральной комиссии референдума Республики Казахстан по итогам республиканского референдума Нурлан Абдиров.

Напомним, общее число граждан Республики Казахстан, имеющих право участвовать в референдуме , составило 11 миллионов 734 тысячи 642 человека. Во всенародном голосовании 5 июня 2022 года по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан приняло участие 7 миллионов 985 тысяч 769 человек, или 68,05% от числа граждан, имеющих право участвовать в референдуме. Таким образом, в соответствии со статьей 31 Конституционного закона "О республиканском референдуме" референдум считается состоявшимся.

Изменения и дополнения в Конституцию, вынесенные на республиканский референдум, считаются принятыми, если за них проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании, не менее чем в двух третях областей, городов республиканского значения и столицы.

77,18 процента от принявших участие граждан в голосовании во всех регионах страны, или 6 миллионов 163 тысячи 516 человек, проголосовали за конституционные поправки. Это составило абсолютное большинство в каждом из 17 регионов.

Число граждан, проголосовавших против конституционных поправок, составило 18,66 процента, или 1 миллион 490 тысяч 470 человек от принявших участие в голосовании.

Таким образом, на основании статей 31, 34 Конституционного закона "О республиканском референдуме", предложенные изменения в Основной закон страны считаются принятыми. Решение, принятое референдумом, имеет обязательную силу и не требует дополнительного подтверждения актами.

5 июня в Казахстане прошел республиканский референдум по поправкам в Конституцию. За его ходом наблюдали 272 представителя 25 стран и 11 международных организаций.

В бюллетене был всего один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан".

В середине марта президент РК Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана представил программу комплексной модернизации политической системы страны. Он высказался о необходимости усиления роли парламента страны и переходе от суперпрезидентской к президентской форме правления.

В апреле глава государства заявил, что для реализации политических инициатив, изложенных в послании, необходимо внести изменения и дополнения в Конституцию. Он предложил провести референдум по поправкам в Основной закон. Всего на референдум выносится 56 поправок. Предлагаемые изменения и дополнения затрагивают более чем 30 статей Основного закона.

На проведение референдума из республиканского бюджета было выделено 16 миллиардов 460 миллионов тенге.

Поправки призваны закрепить окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. Конституционная реформа значительно усилит представительную ветвь власти, укрепит систему сдержек и противовесов, повысит субъектность маслихатов.