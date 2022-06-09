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Токаев провел ряд встреч с руководителями транснациональных компаний

08.06.2022, 17:26 12546
Токаев провел ряд встреч с руководителями транснациональных компаний
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел ряд встреч с руководителями транснациональных компаний, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Накануне 34-го заседания Совета иностранных инвесторов при президенте состоялись отдельные встречи главы государства с исполнительным вице-президентом корпорации Chevron Джеймсом Джонсоном, старшим вице-президентом корпорации Exxon Mobil Нилом Чапманом, а также с почетными консулами Казахстана в Канаде - президентом канадской урановой компании Cameco Тимоти Гитцелем и президентом Condor Petroleum Доном Стрю, сообщает пресс-служба Акорды.
 
В ходе беседы с Джеймсом Джонсоном Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о результатах работы корпорации в нашей стране и планах на предстоящий период. В частности, были затронуты вопросы скорого завершения строительно-монтажных работ на проекте будущего расширения на месторождении Тенгиз.
 
Наряду с этим были обсуждены перспективы расширения производственной мощности месторождения Карачаганак, а также деятельности фонда прямых инвестиций Chevron, направленной на поддержку местного содержания и охрану окружающей среды в Казахстане.
 
Нил Чапман рассказал главе государства о ходе строительства газоперерабатывающего завода на Карачаганакском месторождении, возможностях перенаправления экспортных объемов газа с месторождения Тенгиз на внутренний рынок и транспортировки казахстанской нефти через альтернативные маршруты.
 
В беседе с Тимоти Гитцелем и Доном Стрю речь шла о реализации совместных инвестиционных проектов в Казахстане. В частности, президент Cameco рассказал Касым-Жомарту Токаеву о деятельности и планах урановой компании в нашей стране. Президент Condor Petroleum сообщил о намеченном строительстве модульных заводов по производству сжиженного природного газа. Также были затронуты перспективы развития казахско-канадского сотрудничества в рамках деятельности делового совета "Казахстан - Канада".
 

новости по теме

Алихан Смаилов встретился с первым вице-премьером Беларуси

08.06.2022, 19:53 8841
Алихан Смаилов встретился с первым вице-премьером Беларуси
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
АЛМАТЫ. 8 ИЮНЯ - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с первым заместителем премьер-министра Беларуси Николаем Снопковым, прибывшим в Нур-Султан для участия в 17-м заседании Межправительственной казахстанско-белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе встречи Алихан Смаилов отметил, что Казахстан придает большое значение дальнейшему углублению и укреплению сотрудничества с Беларусью, в том числе наращиванию взаимной торговли и инвестиций, сообщает пресс-служба главы кабмина РК.
 

Считаю, что у нас есть все возможности для увеличения двустороннего товарооборота и развития торгово-экономической кооперации между нашими странами", - подчеркнул премьер-министр РК.

 
По его словам, на сегодняшний день в сфере промышленной кооперации совместно с белорусской стороной реализовано 7 проектов на общую сумму 100 млн долларов. На стадии реализации находятся еще 2 проекта на сумму 14 млн долларов, также прорабатываются новые проекты.
 
В свою очередь Николай Снопков отметил, что Беларусь заинтересована в комплексном развитии отношений с Казахстаном во всех взаимовыгодных направлениях.
 

Мы являемся проверенными временем партнерами, поэтому наша задача наращивать и углублять сотрудничество во всех сферах. Фундаментом этого является производственная кооперация и укрепление разноплановых бизнес-связей между странами", - сказал первый вице-премьер Беларуси.

 
В ходе встречи стороны также обсудили реализацию совместных проектов в строительстве, сельском хозяйстве и энергетике, взаимодействие в сфере гражданской авиации, а также проведение дней культуры Казахстана в Беларуси в рамках Международного фестиваля искусств "Славянский базар" в Витебске в июле 2022 года.
 

Казахстан принял третье совещание глав МИД стран Центральной Азии и Китая

08.06.2022, 18:40 10671
Казахстан принял третье совещание глав МИД стран Центральной Азии и Китая
Фото: МИД РК
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - Под председательством Казахстана состоялось третье совещание министров иностранных дел в формате "Центральная Азия - Китай", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе заседания, прошедшего в атмосфере дружбы и доверия, министры рассмотрели пути реализации инициатив, озвученных главами государств Центральной Азии и Китая 25 января 2022 года в ходе первого саммита, который прошел по случаю 30-летия установления дипломатических отношений в год председательства Казахстана, сообщает пресс-служба МИД РК.
 
Главы делегаций отметили, что дальнейшее расширение многопланового сотрудничества между государствами Центральной Азии и КНР является важным фактором устойчивого социально-экономического развития, сохранения мира, стабильности и безопасности в регионе. Подчеркнута заинтересованность сторон в укреплении взаимодействия в рамках этого формата, раскрытии его значительных возможностей и превращении региона Центральной Азии в пространство мира, дружбы, взаимопомощи, устойчивого развития и гармонии.
 
Важным шагом вперед стало принятие формата дорожной карты, охватывающей такие стратегические направления, как безопасность, транспорт и логистика, энергетика и промышленность, борьба с изменением климата, зеленая экономика, IT-индустрия, здравоохранение, образование, культура, туризм и другие важные сферы.
 
Наряду с ним в целях углубления взаимосвязанности Центрально-Азиатского региона с Китаем и укрепления сотрудничества в области безопасности личных данных были одобрены соответствующие инициативы.
 
Принятое по результатам совещания совместное заявление министров иностранных дел стран - участниц формата в полной мере отразило итоги прошедших консультаций и наметило магистральные цели на среднесрочную перспективу. Это свидетельствует о том, что действующий формат, предложенный китайской стороной в 2020 году, зарекомендовал себя в качестве эффективного механизма по развитию межрегионального сотрудничества, способного найти взаимоприемлемые подходы к решению актуальных региональных и международных вопросов.
 
Сегодня Казахстан завершил свое председательство в этом формате и передал право возглавить следующий, четвертый форум Китайской Народной Республике.
 

Представлен проект указа об изменении структуры Генпрокуратуры

08.06.2022, 17:55 11896
Представлен проект указа об изменении структуры Генпрокуратуры
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - Представлен проект указа президента Касым-Жомарта Токаева об изменении структуры Генеральной прокуратуры, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые указы президента Республики Казахстан", - говорится в проекте указа президента Токаева. 

 
В рамках реализации поручения главы государства по принятию мер по возврату в страну незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств и приобретенных там активов возникла необходимость в структуре Генеральной прокуратуры департамент международного сотрудничества преобразовать в службу международно-правового сотрудничества, говорится в документе. 
 

Качественное исполнение этого поручения требует проведения большой и многогранной информационно-аналитической работы, включая сбор, анализ и проверку огромного массива данных. Предлагаемые изменения в структуре позволят кардинально пересмотреть подходы к организации работы по противодействию оттоку капитала из страны и возврату вывезенных активов", - говорится в обосновании. 

 
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" до 24 июня.
 

Утверждены правила дачи согласия депутатами маслихатов на назначение акимов

08.06.2022, 17:01 13356
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "Об утверждении Правил дачи согласия депутатами маслихатов, расположенных на территории области, или маслихатов городов республиканского значения и столицы на назначение на должность акима области, города республиканского значения и столицы", сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Утвердить прилагаемые правила дачи согласия депутатами маслихатов, расположенных на территории области, или маслихатов городов республиканского значения и столицы на назначение на должность акима области, города республиканского значения и столицы", - говорится в документе.

 
Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
 

Наказание за неповиновение представителям власти ужесточат в Казахстане

08.06.2022, 16:28 14216
Наказание за неповиновение представителям власти ужесточат в Казахстане
Фото: polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - Депутаты мажилиса совместно с правоохранительными органами внесли ряд поправок в закон по усилению правовой защищенности сотрудников силового блока, уровня ответственности их руководителей, социального обеспечения, стимулирования и повышения мотивации для них, сообщила сегодня на пленарном заседании мажилиса депутат Гульнара Бижанова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В частности, по ее словам, будет ужесточена ответственность граждан за неповиновение представителю власти во время массовых беспорядков, в условиях ЧП и в зоне проведения антитеррористической операции. 
 

Также повышается ответственность за угрозу и насилие при вышеназванных обстоятельствах", -сообщила Бижанова.

 
Сейчас за неповиновение представителю власти в момент действия режима ЧС гражданам грозит штраф в размере до 2000 МРП, либо исправительные или общественные работы сроком до 600 часов, либо ограничение или лишение свободы сроком на два года. Депутаты предлагают увеличить срок ограничения или лишения свободы до трех лет.
 
Второй блок поправок, по словам депутата, касается усиления самостоятельности силовых структур при принятии решений и повышения ответственности их руководителей. 
 
По словам Бижановой, эти поправки вводятся в связи с преступным бездействием некоторых руководителей во время январских беспорядков. 
 

В условиях чрезвычайного положения существует прямая угроза жизни и здоровью мирного населения, происходит захват зданий, разгром имущества, мародерство, а при этом местные начальники бездействуют. Все это мы наблюдали в январе. К большому стыду и разочарованию общества, ряд ответственных руководителей бездействовали, а кто-то спрятался или даже сбежал. Это безответственно и преступно. Особенно во время массовых беспорядков, переросших в терроризм", - сообщила депутат.

 

Токаев назначил нового заместителя генпрокурора

08.06.2022, 14:47 15781
Токаев назначил нового заместителя генпрокурора
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - На должность нового заместителя генерального прокурора Республики Казахстан назначен Жандос Умиралиев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на сайте Акорды. 
 

Распоряжением главы государства Умиралиев Жандос Жанибекович назначен заместителем генерального прокурора Республики Казахстан".

 
Другим распоряжением от должности заместителя генерального прокурора освобожден Ерлик Кененбаев. 

Жандос Умиралиев родился в 1978  году. 

Окончил Алматинский государственный университет имени Абая.

Трудовую деятельность начал в 2000 году с должности помощника районного прокурора и до настоящего времени более 18 лет непрерывно продолжает службу в органах прокуратуры.

Имеет опыт работы на различных, в том числе руководящих, должностях прокуратуры Актюбинской области и Западной региональной транспортной прокуратуры.

С 2010 по 2011 годы являлся старшим помощником генерального прокурора по особым поручениям – секретарем координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью.

С 2011 по 2017 годы занимал должность заместителя прокурора города Алматы.

В 2017-2018 годах работал начальником департамента кадрового развития Генеральной прокуратуры и заместителем начальника службы по надзору за законностью приговоров, вступивших в силу, и их исполнением Генеральной прокуратуры.

С августа по декабрь 2018 года исполнял обязанности прокурора Западно-Казахстанской области, в конце года был назначен прокурором ЗКО и находился на этой должности вплоть до сегодняшнего распоряжения. 
 

Кто вошел в состав МВК по возврату незаконно вывезенных средств за рубеж

08.06.2022, 10:10 19676
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - Опубликован текст указа президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "О межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Своим указом глава государства постановил образовать межведомственную комиссию с целью возврата в Республику Казахстан финансовых средств, незаконно выведенных из страны, а также выявления монопольной (олигопольной) концентрации экономических ресурсов, полученных незаконным путем, их возврата государству в следующем составе:
 
  •  генеральный прокурор Республики Казахстан, председатель;
  • заместитель генерального прокурора Республики Казахстан, заместитель председателя;
  • председатель Национального банка Республики Казахстан;
  •  заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Республики Казахстан;
  • заместитель премьер-министра - министр финансов Республики Казахстан;
  • председатель правления акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына";
  • председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;
  • председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан;
  • председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;
  • председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;
  • председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы);
  • министр внутренних дел Республики Казахстан;
  • министр юстиции Республики Казахстан.
 
Межведомственной комиссии в недельный срок поручено внести на рассмотрение президента РК проект положения о межведомственной комиссии.
 
Раз в две недели межведомственная комиссия обязана докладывать о проводимой работе.
 
Контроль за исполнением указа возложен на администрацию президента РК.

Напомним, глава государства намерен осуществлять личный контроль за деятельностью комиссии. Читать: 
 

Поправки в Конституцию Казахстана вступили в силу

08.06.2022, 09:42 17416
Поправки в Конституцию Казахстана вступили в силу
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - Центральная комиссия референдума РК опубликовала итоги голосования на республиканском референдуме на сайте газеты "Казахстанская правда", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Принятые на референдуме изменения и дополнения в Конституцию вступают в силу со дня опубликования официального сообщения об итогах референдума", - сказал вчера на заседании Центральной комиссии референдума Республики Казахстан по итогам республиканского референдума Нурлан Абдиров.

 
Напомним, общее число граждан Республики Казахстан, имеющих право участвовать в референдуме, составило 11 миллионов 734 тысячи 642 человека. Во всенародном голосовании 5 июня 2022 года по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан приняло участие 7 миллионов 985 тысяч 769 человек, или 68,05% от числа граждан, имеющих право участвовать в референдуме. Таким образом, в соответствии со статьей 31 Конституционного закона "О республиканском референдуме" референдум считается состоявшимся.
 
Изменения и дополнения в Конституцию, вынесенные на республиканский референдум, считаются принятыми, если за них проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании, не менее чем в двух третях областей, городов республиканского значения и столицы.
 
77,18 процента от принявших участие граждан в голосовании во всех регионах страны, или 6 миллионов 163 тысячи 516 человек, проголосовали за конституционные поправки. Это составило абсолютное большинство в каждом из 17 регионов.
 
Число граждан, проголосовавших против конституционных поправок, составило 18,66 процента, или 1 миллион 490 тысяч 470 человек от принявших участие в голосовании.
 
Таким образом, на основании статей 31, 34 Конституционного закона "О республиканском референдуме", предложенные изменения в Основной закон страны считаются принятыми. Решение, принятое референдумом, имеет обязательную силу и не требует дополнительного подтверждения актами.
 
5 июня в Казахстане прошел республиканский референдум по поправкам в Конституцию. За его ходом наблюдали 272 представителя 25 стран и 11 международных организаций. 
 
В бюллетене был всего один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан". 
 
В середине марта президент РК Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана представил программу комплексной модернизации политической системы страны. Он высказался о необходимости усиления роли парламента страны и переходе от суперпрезидентской к президентской форме правления. 
 
В апреле глава государства заявил, что для реализации политических инициатив, изложенных в послании, необходимо внести изменения и дополнения в Конституцию. Он предложил провести референдум по поправкам в Основной закон. Всего на референдум выносится 56 поправок. Предлагаемые изменения и дополнения затрагивают более чем 30 статей Основного закона. 
 
На проведение референдума из республиканского бюджета было выделено 16 миллиардов 460 миллионов тенге. 
 
Поправки призваны закрепить окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. Конституционная реформа значительно усилит представительную ветвь власти, укрепит систему сдержек и противовесов, повысит субъектность маслихатов. 
 

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