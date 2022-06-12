Токаев назначил акима Алматинской области

Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Марата Султангазиева акимом Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Назначить Марата Султангазиева акимом Алматинской области, говорится в указе главы государства, опубликованном на сайте Акорды.
Занимавший этот пост Канат Бозумбаев указом президента освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.
В субботу, 11 июня, по поручению главы государства премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл в город Конаев, где принял участие в собрании депутатов маслихатов всех уровней Алматинской области (...) зачитал депутатам письмо президента РК о внесении на рассмотрение двух кандидатур на должность акима Алматинской области - Батыржана Байжуманова и Марата Султангазиева. По результатам открытого голосования из 188 депутатов 129 проголосовали за кандидатуру Марата Султангазиева, 59 депутатов отдали голос за Батыржана Байжуманова", - информирует Telegram-канал пресс-службы правительства РК.
Марат Султангазиев родился в 1976 году в Алматинской области. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая, Казахскую государственную юридическую академию, Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова.
По специальности - экономист-финансист, юрист, магистр делового администрирования.
Трудовую деятельность начал в 1997 году специалистом первой категории отдела проверок юридических лиц налогового отдела.
В 1998-2001 годы работал налоговым инспектором, старшим налоговым инспектором, ведущим налоговым инспектором, и.о. главного специалиста - главного налогового инспектора налогового комитета по г. Алматы.
В 2001-2010 годы продолжил работу в налоговом комитете по Алматы, работал заместителем начальника налогового департамента по Алматы.
В 2010-2012 годы занимал руководящие должности в Министерстве финансов РК.
В 2012-2014 годы - заведующий сектором отдела социально–экономического мониторинга администрации президента РК.
В 2014-2017 годы - руководитель департамента государственных доходов по Алматы Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.
С июня 2017 по октябрь 2018 года занимал должность заместителя заведующего отделом социально–экономического мониторинга администрации президента РК.
С октября 2018 года - председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.
С мая 2021 года занимал должность вице-министра финансов РК.
С января 2022 года - первый вице-министр финансов РК.