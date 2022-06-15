Фото: Amanat
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - Продолжается прием заявок на республиканский конкурс среди журналистов "МЕДИА ПРЕМИЯ AMANAT", передает KAZAKHSTAN TODAY.
МЕДИА ПРЕМИЯ AMANAT" будет присуждаться по тематическим направлениям вне зависимости от жанра СМИ. Также будут представлены премии "Соз зергері" имени Ахмета Байтурсынова, "Телевизия уздігі" имени Шерхана Муртазы и Камала Смаилова и премия за активную гражданскую позицию.
Заявки принимаются до 20 июня текущего года, торжественное награждение пройдет 24 июня. Победители будут награждены статуэткой и денежными призами.
Победители конкурса будут определены в десяти номинациях по двум направлениям.
Номинации по тематике:
- Лучший материал о строительстве Нового Казахстана;
- Лучший материал о трансформации партии АМАNAT;
- Лучший материал о социальной проблематике;
- Лучший материал о регионе;
- Лучший материал о 30-летии государственных символов;
- Лучший материал о молодежи;
- Лучший материал о духовно-культурном развитии.
Специальные премии:
- Премия "Соз зергері" имени Ахмета Байтурсынова;
- Премия "Телевизия уздігі" имени Шерхана Муртазы и Камала Смаилова;
- Премия за активную гражданскую позицию.
Подробная информация на сайте amanatpartiasy.kz.
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