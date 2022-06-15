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Продолжается прием заявок на республиканский конкурс среди журналистов "МЕДИА ПРЕМИЯ AMANAT"

14.06.2022, 09:54 20651
Продолжается прием заявок на республиканский конкурс среди журналистов "МЕДИА ПРЕМИЯ AMANAT"
Фото: Amanat
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - Продолжается прием заявок на республиканский конкурс среди журналистов "МЕДИА ПРЕМИЯ AMANAT", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

МЕДИА ПРЕМИЯ AMANAT" будет присуждаться по тематическим направлениям вне зависимости от жанра СМИ. Также будут представлены премии "Соз зергері" имени Ахмета Байтурсынова, "Телевизия уздігі" имени Шерхана Муртазы и Камала Смаилова и премия за активную гражданскую позицию.

 
Заявки принимаются до 20 июня текущего года, торжественное награждение пройдет 24 июня. Победители будут награждены статуэткой и денежными призами.
 
Победители конкурса будут определены в десяти номинациях по двум направлениям.
 
Номинации по тематике:
 
  • Лучший материал о строительстве Нового Казахстана;
  • Лучший материал о трансформации партии АМАNAT;
  • Лучший материал о социальной проблематике;
  • Лучший материал о регионе;
  • Лучший материал о 30-летии государственных символов;
  • Лучший материал о молодежи;
  • Лучший материал о духовно-культурном развитии.
 
Специальные премии:
 
  • Премия "Соз зергері" имени Ахмета Байтурсынова;
  • Премия "Телевизия уздігі" имени Шерхана Муртазы и Камала Смаилова;
  • Премия за активную гражданскую позицию.
 
Подробная информация на сайте amanatpartiasy.kz.
 
Тел.: +7 (7172) 91 60 05, +7 778 097 55 23. 
 
Электронный адрес: [email protected]
 

новости по теме

Токаев присвоил Калдаякову звание «Казакстаннын Енбек Ері» посмертно

15.06.2022, 12:48 1486
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ О присвоении Шамши Калдаякову  высшей степени отличия – звания «Казакстаннын Енбек Ері», передает KAZAKHSTAN TODAY.

За выдающиеся заслуги в развитии музыкального искусства казахского народа присвоить высшую степень отличия – звание    «Казакстаннын Енбек Ері» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан» Калдаякову Шамши – композитору (посмертно)", - говорится в указе, опубликованном на сайте Акорды.


Указ вводится в действие со дня подписания.
 

Токаев подписал указ о создании Национального курултая

15.06.2022, 12:12 2116
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О создании Национального курултая при президенте Республики Казахстан и признании утратившими силу некоторых указов президента Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Своим указом президент постановил создать Национальный курултай при президенте Республики Казахстан. 
 
Также утверждаются положение о Национальном курултае при президенте Республики Казахстан и его состав.
 

Признать утратившими силу некоторые указы президента Республики Казахстан согласно приложению к настоящему указу", - говорится в документе, опубликованном на сайте Акорды.


Согласно приложению, президент упразднил Национальный совет общественного доверия при президенте Республики Казахстан.

С полным текстом указа можно ознакомиться здесь.

Напомним, первый Национальный курултай состоится 16 июня в новообразованной области Улытау.
 

Во время январских событий Токаев неотлучно находился в Акорде

15.06.2022, 11:59 2661
Во время январских событий Токаев неотлучно находился в Акорде
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в период январских протестов в стране все время находился в своей резиденции в Нур-Султане и считал, что не должен покидать страну, хотя ему советовали это сделать. Об этом президент рассказал в интервью, которое анонсировал телеканал "Россия24", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Телеканал "Россия 24" в среду утром анонсировал интервью с Токаевым, которое покажут в эфире днем, сообщает РИА Новости.
 

Целью всех переворотов является, скажем, приход к власти других людей. Что касается меня, то я все эти дни находился здесь, в здании резиденции президента, никуда не выезжал. Более того, естественно, я ночевал здесь", - сказал Токаев в интервью телеканалу.

 
По его словам, он с самого начала беспорядков заявил, что не собирается уезжать из столицы. 
 

Мне предлагали некоторые "товарищи" сесть или в вертолет, или в самолет и покинуть Казахстан. Я этого, естественно, ни в коем случае не планировал и считал, что должен находиться здесь до конца", - пояснил глава государства.


Хронология январской трагедии в Казахстане.
 

В Казахстане по состоянию на 1 июня более 585 тысяч человек получили АСП

15.06.2022, 09:52 5146
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - По состоянию на 1 июня 2022 года адресная социальная помощь (АСП) назначена 585,3 тысячи человек из 113,9 тысячи семей. В текущем году на эти цели из бюджета выделено 84,7 млрд тенге, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
АСП назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума.
 
Кроме того, в рамках реализации нового механизма оказания АСП во всех регионах страны ведется работа по обеспечению детей дошкольного возраста из малообеспеченных семей гарантированным социальным пакетом (ГСП).
 
На 1 июня 2022 года 150,2 тысячи детей из числа получателей АСП в возрасте от 1 года до 6 лет назначен ГСП в виде наборов продуктов и бытовой химии.
 
Напомним, в связи с действием режима ЧП в январе т.г. гражданам, получавшим АСП в IV квартале 2021 года, выплаты были автоматически пролонгированы на I квартал 2022 года. При этом для новых получателей была реализована возможность подачи заявлений на назначение адресной соцпомощи через портал электронного правительства.
 
В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в центр занятости населения по месту жительства, а также посредством портала электронного правительства (egov.kz).
 

Совместное заседание палат парламента Казахстана состоится 20 июня

15.06.2022, 08:47 7476
Совместное заседание палат парламента Казахстана состоится 20 июня
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Председатель мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента, оно состоится 20 июня, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан 20 июня 2022 года в 10 часов в городе Нур-Султане", - говорится в тексте распоряжения. 

 
Как сообщалось ранее, в июле под председательством главы государства состоится расширенное заседание правительства, на котором будут подводить итоги социально-экономического развития страны за первое полугодие. 
 

Начальник Генштаба ВС РК встретился с командующим ВВС Турции

14.06.2022, 19:51 14066
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана генерал-лейтенант Марат Хусаинов встретился с командующим ВВС Турции генералом армии Хасаном Кючюкакюзом, прибывшим в Нур-Султан с двухдневным визитом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе встречи стороны отметили 30-летие двусторонних дипломатических отношений. Одним из важных аспектов взаимодействия между странами является оборонная сфера, сообщает пресс-служба МО РК.
 

Вооруженные силы Казахстана заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества в области боевой подготовки, сил специальных операций, военного образования, в военно-технической сфере, изучении современных вооруженных конфликтов", - отметил генерал-лейтенант Марат Хусаинов.

 
В ходе визита турецкой делегации также состоялась встреча генерала армии Хасана Кючюкакюза с главнокомандующим Силами воздушной обороны РК генерал-лейтенантом авиации Нурланом Орманбетовым.
 
Кроме того, гости посетили Национальный университет обороны, где ознакомились с аудиториями военного искусства Турции и других стран.
 

ЦИК досрочно прекратил полномочия трех депутатов парламента

14.06.2022, 18:59 15581
ЦИК досрочно прекратил полномочия трех депутатов парламента
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - На заседании Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан сегодня были досрочно прекращены полномочия трех депутатов парламента, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В частности, были досрочно прекращены депутатские полномочия сенатора Бейбита Исабаева, назначенного акимом новообразованной Жетысуской области. 
 
Представления о досрочном прекращении полномочий депутатов Берика Абдигалиулы и Саясата Нурбека будут вынесены на пленарное заседание мажилиса, сообщает ЦИК
 
Напомним, Абдигалиулы был назначен акимом Улытауской области, а Саясат Нурбек - главой Министерства науки и высшего образования.
 
Ранее президент приказал разделить МОН РК на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. 
 
Руководить Министерством просвещения будет экс-глава МОН Асхат Аймагамбетов.

 

Назначен начальник канцелярии президента РК

14.06.2022, 18:43 15691
Назначен начальник канцелярии президента РК
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - Глава государства подписал указ о назначении Бакытжана Сариева начальником канцелярии президента РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Бакытжан Сариев освобожден от должности заведующего отделом государственной службы и кадровой политики администрации президента РК, сообщает пресс-служба Акорды. 
 
Бакытжан Сариев родился в 1971 году в Алматы. Окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию, инженер; Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.
 
С 1996 по 1999 годы - специалист, старший специалист, референт, старший референт отдела документационного обеспечения канцелярии премьер-министра РК. 
 
С 1999 по 2002 годы - начальник отдела контроля управления кадров и контроля департамента администрации Министерства иностранных дел. 
 
С 2002 по 2003 годы - начальник управления кадров аппарата Министерства иностранных дел.
 
С 2003 по 2007 годы - руководитель аппарата Министерства иностранных дел. 
 
С 2007 по 2019 годы - руководитель канцелярии министра иностранных дел. 
 
С 2016 по 2017 годы - уполномоченный по этике Министерства иностранных дел. 
 
С марта 2019 по июль 2019 года - заместитель начальника канцелярии президента.
 
С июля 2019 года - заведующий отделом государственной службы и кадровой политики администрации президента РК.
 

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