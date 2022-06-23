Аким Алматинской области доложил Токаеву о развитии региона

Фото: Акорда
По словам Марата Султангазиева, за текущий период отмечаются позитивные изменения в экономике региона, сообщает пресс-служба Акорды.
В частности, объем сельского хозяйства вырос на 102,8%, рост в обрабатывающей промышленности составил 105,2%, в торговле - 103%, в строительстве увеличился на 114,3%. Акимат намерен сохранить положительную динамику роста показателей до конца нынешнего года.
Глава государства также был проинформирован о проводимой работе по внесению изменений в план социально-экономического развития Алматинской области и города Конаева с учетом новых возможностей после проведенной административно-территориальной реформы.
Кроме того, Марат Султангазиев рассказал о ходе работ по переносу административного центра Алматинской области в город Конаев. На сегодняшний день принимаются комплексные меры по созданию необходимых условий для местных исполнительных органов и сотрудников государственных организаций.
По итогам встречи президент обозначил перед Маратом Султангазиевым ряд задач по повышению уровня жизни жителей региона, в том числе решение вопросов в жилищно-коммунальном хозяйстве, возобновление ирригационных систем, трехсменных школ, медицины и общественного транспорта.