Аким Алматинской области доложил Токаеву о развитии региона

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - Аким Алматинской области Марат Султангазиев доложил президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву о текущей социально-экономической ситуации и перспективах развития Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Марата Султангазиева, за текущий период отмечаются позитивные изменения в экономике региона, сообщает пресс-служба Акорды.

В частности, объем сельского хозяйства вырос на 102,8%, рост в обрабатывающей промышленности составил 105,2%, в торговле - 103%, в строительстве увеличился на 114,3%. Акимат намерен сохранить положительную динамику роста показателей до конца нынешнего года.





Глава государства также был проинформирован о проводимой работе по внесению изменений в план социально-экономического развития Алматинской области и города Конаева с учетом новых возможностей после проведенной административно-территориальной реформы.

Кроме того, Марат Султангазиев рассказал о ходе работ по переносу административного центра Алматинской области в город Конаев. На сегодняшний день принимаются комплексные меры по созданию необходимых условий для местных исполнительных органов и сотрудников государственных организаций.

По итогам встречи президент обозначил перед Маратом Султангазиевым ряд задач по повышению уровня жизни жителей региона, в том числе решение вопросов в жилищно-коммунальном хозяйстве, возобновление ирригационных систем, трехсменных школ, медицины и общественного транспорта.