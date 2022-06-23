Президент принял акима области Абай

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял акима области Абай Нурлана Уранхаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Нурлан Уранхаев представил главе государства информацию о текущей ситуации в новообразованной области Абай, сообщает пресс-служба Акорды

Нурлан Уранхаев рассказал о предстоящей работе по увеличению сельскохозяйственного потенциала региона, обеспечению теплоснабжением местного населения, строительству ТЭЦ-3, социальных объектов, в том числе школ и больниц, а также дорог. По его словам, одна из приоритетных задач - восстановление инфраструктуры области.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил системно решать вопросы по восстановлению и развитию региона.



