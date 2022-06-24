Аким Жезказгана ушел в отставку

Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Приказом министра информации и общественного развития РК Кайрат Баймульдинов назначен на должность председателя Комитета по делам молодежи и семьи, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Кайрат Баймульдинов родился в 1983 году в Карагандинской области.
Окончил Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова, Карагандинский институт актуального образования "Болашак".
Трудовую деятельность начал в 2004 журналистом региональной газеты.
В 2004-2005 годах работал учителем средней школы № 23 города Караганды.
В 2005 году работал главным специалистом отдела внутренней политики Караганды.
С 2005 по 2007 годы - ведущий специалист департамента внутренней политики Карагандинской области.
С 2007 по 2008 годы - ведущий, главный специалист, эксперт в структуре Министерства экономики и бюджетного планирования РК.
В 2008-2012 годах - главный эксперт, главный консультант информационно-аналитического центра канцелярии премьер-министра РК.
В 2012-2013 годах - главный консультант Службы центральных коммуникаций канцелярии премьер-министра РК.
В 2013-2014 годах - главный консультант информационно-аналитического центра канцелярии премьер-министра РК.
В 2014-2015 годах - заведующий сектором медиапланирования и связей с общественностью информационно-аналитического центра канцелярии премьер-министра РК.
В 2017-2018 годах - руководитель управления анализа и планирования Комитета по делам гражданского общества Министерства по делам религий и гражданского общества РК.
С 2018-2020 годы занимал руководящие должности в структуре Министерства информации и общественного развития РК.
С августа 2020 года занимал должность заместителя председателя Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития РК.